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Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Andrei Moroita
Фарул Констанца
1:0
Конец матча
У Крайова 1948
0'
1:0
9' Гол
Дякону Роналдо
40' Желтая карточка
Кицу Аурелиан
67' Желтая карточка
William Baeten
74' Желтая карточка
Дюссо Дамьен
75' Желтая карточка
Ганя Кристиан
80' Желтая карточка
Gabriel Compagnucci
90'+6
1
Бузбуки
Александру
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
3
Попеску
Михай
25
Кики
Давид
77
Дякону
Роналдо
5
Кейруш
Диогу
24
Грамени
Константин
7
Ривалдиньо
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
72
Падула
Андреа
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
15
Alexandru
Blidar
11
Кицу
Аурелиан
Фарул Констанца
У Крайова 1948

История личных встреч

Фарул Констанца
У Крайова 1948

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
4:0
С
1:2
С
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
90

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 6 (4) 0.26
Будеску Константин 5 (1) 0.22
Ривалдиньо 5 0.22
Мунтяну Луис 5 0.22
Артян Андрей 3 0.13
Вынэ Йонуц 2 0.09
Мазилу Адриан 1 0.04
Балута Тудор 1 0.04
Грамени Константин 1 0.04
Дякону Роналдо 1 0.04
Кырнац Николае 1 0.04
Крисиума Матеус 1 0.04
Сали Энес 1 0.04
Попеску Михай 0 0
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Григорян Нарек 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.39
Бауса Хуан 4 (1) 0.17
Vladislav Blanuta 4 0.17
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.17
Сидибе Секу 3 (1) 0.13
William Baeten 3 0.13
Лакруа Лео 3 0.13
Албу Константин 2 0.09
Бахасса Яссин 1 0.04
Аким Влад 1 0.04
Alexandru Blidar 1 0.04
Ибрагим Джибрил 1 0.04
Gabriel Compagnucci 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 0
Будеску Константин 5 0
Георге Хаджи 3 1
Ларие Йонуц 4 0
Артян Андрей 4 0
Грамени Константин 4 0
Кики Давид 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Вынэ Йонуц 2 0
Дюссо Дамьен 2 0
Балута Тудор 2 0
Маринс Густаво 2 0
Ганя Кристиан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 5 1
Gabriel Compagnucci 5 0
Лакруа Лео 3 1
Маскареньяс Матеус 3 1
Кицу Аурелиан 4 0
Бахасса Яссин 4 0
William Baeten 4 0
Аким Влад 3 0
Албу Константин 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Бауса Хуан 2 0
Radu Alexandru Negru 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
У Крайова 1948
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
10
Фарул Констанца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
У Крайова 1948
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
17

Упущенные победы

9
14
Фарул Констанца
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
У Крайова 1948
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

15
24

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Пропущено

12
18
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
25%
7
39%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
25%
4
22%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
13%
4
17%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
3
19%
5
22%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
7
30%
76-90

Пропущено

19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
6
32%
5
25%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
3
16%
5
25%
76-90

Забито

34
36
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
4
12%
4
11%
1-15
7
21%
6
17%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
7
21%
7
19%
46-60
5
15%
4
11%
61-75
6
18%
10
28%
76-90

Пропущено

31
38
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
4
13%
8
21%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
8
26%
6
16%
31-45
5
16%
5
13%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
6
19%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0
Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1
У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5

Результаты матчей

Фарул Констанца
У Крайова 1948

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
7
1.5
8
3
2
10
2.5
4
7
1
11
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
2
10
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
19
4
10
13
1.5
10
13
3
20
2.5
6
17
1
22
3.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 22 14 5 3 42 - 20 47
2.
ЧФР Клуж
 22 10 6 6 37 - 22 36
3.
Рапид Бухарест
 22 9 9 4 38 - 25 36
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 22 9 7 6 32 - 25 34
6.
Сепси
 22 9 6 7 33 - 25 33
7.
Университатя Клуж
 22 8 8 6 30 - 32 32
8.
Петролул Плоешти
 22 6 12 4 23 - 22 30
9.
Германнштадт
 22 6 11 5 28 - 25 29
10.
Оцелул Галац
 22 5 12 5 23 - 23 27
11.
У Крайова 1948
 23 8 3 12 36 - 38 27
12.
Волунтари
 22 6 7 9 27 - 35 25
13.
УТА Арад
 22 5 9 8 23 - 32 24
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 22 4 4 14 13 - 32 16
16.
Ботошани
 22 2 9 11 21 - 39 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
4.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 18 - 10 21
5.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
6.
Германнштадт
 11 5 5 1 18 - 10 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
10.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
11.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
12.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
13.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 11 2 3 6 4 - 12 9
15.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
16.
Оцелул Галац
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Рапид Бухарест
 11 3 7 1 14 - 9 16
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 11 3 2 6 12 - 14 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 11 1 3 7 12 - 24 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 13 (2)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Германнштадт Sota Mino 1 6
Весь список
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