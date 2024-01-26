Тур: 23. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Andrei Moroita
1:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолДякону Роналдо
40' Желтая карточкаКицу Аурелиан
67' Желтая карточкаWilliam Baeten
74' Желтая карточкаДюссо Дамьен
75' Желтая карточкаГаня Кристиан
80' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
90'+6
Ход матча
9'
1:0
40'
62'
67'
74'
75'
Владение мячом
99
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
25
Кики
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Мушат Штефан
-
45 Gustavo XXI
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Mario Ilie
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
История личных встреч
Фарул Констанца
У Крайова 1948
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
90
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|6 (4)
|0.26
|Будеску Константин
|5 (1)
|0.22
|Ривалдиньо
|5
|0.22
|Мунтяну Луис
|5
|0.22
|Артян Андрей
|3
|0.13
|Вынэ Йонуц
|2
|0.09
|Мазилу Адриан
|1
|0.04
|Балута Тудор
|1
|0.04
|Грамени Константин
|1
|0.04
|Дякону Роналдо
|1
|0.04
|Кырнац Николае
|1
|0.04
|Крисиума Матеус
|1
|0.04
|Сали Энес
|1
|0.04
|Попеску Михай
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
|Григорян Нарек
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.39
|Бауса Хуан
|4 (1)
|0.17
|Vladislav Blanuta
|4
|0.17
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.17
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.13
|William Baeten
|3
|0.13
|Лакруа Лео
|3
|0.13
|Албу Константин
|2
|0.09
|Бахасса Яссин
|1
|0.04
|Аким Влад
|1
|0.04
|Alexandru Blidar
|1
|0.04
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.04
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Ларие Йонуц
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Грамени Константин
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Дюссо Дамьен
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Ганя Кристиан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|5
|1
|Gabriel Compagnucci
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Маскареньяс Матеус
|3
|1
|Кицу Аурелиан
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Албу Константин
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Бауса Хуан
|2
|0
|Radu Alexandru Negru
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
У Крайова 1948
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
10
Фарул Констанца
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
У Крайова 1948
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
9
14
Фарул Констанца
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
У Крайова 1948
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
15
24
Голы по времени матча
Забито
18
13
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
4
22%
2
15%
46-60
3
17%
3
23%
61-75
2
11%
3
23%
76-90
Пропущено
12
18
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
3
25%
7
39%
1-15
2
17%
3
17%
16-30
2
17%
1
6%
31-45
2
17%
2
11%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
25%
4
22%
76-90
Забито
16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
2
13%
4
17%
1-15
2
13%
5
22%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
3
19%
5
22%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
25%
7
30%
76-90
Пропущено
19
20
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
6
32%
5
25%
31-45
3
16%
3
15%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
3
16%
5
25%
76-90
Забито
34
36
16 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
4
12%
4
11%
1-15
7
21%
6
17%
16-30
5
15%
5
14%
31-45
7
21%
7
19%
46-60
5
15%
4
11%
61-75
6
18%
10
28%
76-90
Пропущено
31
38
16 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
4
13%
8
21%
1-15
4
13%
5
13%
16-30
8
26%
6
16%
31-45
5
16%
5
13%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
6
19%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Фарул Констанца - Черно Море 2:0 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 0:0 УТА Арад - Фарул Констанца 0:0
Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1
У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5
Результаты матчей
Фарул Констанца
У Крайова 1948
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:3
2 раза 17%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
4:3
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
0
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
3
5 раз 22%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
57
83
210
47
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
56
210
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
194
1013
1013
320
617
122
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|13 (2)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 6