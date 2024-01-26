Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Narek Grigoryan. Удар в створ, но вратарь начеку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

87' Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Бауса Хуан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Сидибе Секу пробует нанести удар издали, но Alexandru Buzbuchi держит все под контролем

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

83' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для У Крайова 1948

82' Narek Grigoryan ослабляет давление, выбив мяч.

82' Падула Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Габриэль Компануччи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Vladislav Blanuta нанес удар головой, но Alexandru Buzbuchi спокойно отбил мяч.

80' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

77' Габриэль Компануччи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для У Крайова 1948

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ганя Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Лакруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Глупую желтую получил Дюссо Дамьен за то, что отбил ногой мяч после свистка

74' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Габриэль Компануччи выиграл воздушное противоборство у Луи Мунтяну.

71' Бауса Хуан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Narek Grigoryan наказан за толчок Падула Андреа

68' Хорошую попытку сделал Вынэ Йонуц . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' William Baeten совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Оооо... вот это был удар! Narek Grigoryan должен был забить с этой позиции.

66' Хорошую попытку сделал Narek Grigoryan. Удар в створ, но вратарь начеку

66' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Вынэ Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ривалдиньо пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

63' Narek Grigoryan ослабляет давление, выбив мяч.

61' Дякону Роналдо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Тактическая замена. Будеску Константин уходит с поля и его заменяет Narek Grigoryan

56' Шанс! Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца пробил головой, но мимо

55' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

55' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' William Baeten не смог попасть в створ ударом издали

51' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Падула Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хорошую попытку сделал Ривалдиньо . Удар в створ, но вратарь начеку

47' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.