Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Удар от ворот произведет Ботошани

26' Sota Mino из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

26' Паращив Даниэль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Янку Габриэль получил легкую травму, и его заменил Рубен Фонсека.

24' Цигэнашу Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Ботошани

22' Ох, нехорошо это выглядит. Янку Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Янку Габриэль из команды Германнштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

19' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Бейян Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Бейян Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Германнштадт

12' Садику Рияд из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Балауре Сильвиу забивает с правой ноги!

10' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Капроф Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Германнштадт

3' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Капроф Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Ботошани начинает с центра поля