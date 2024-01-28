Тур: 23. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Horia Mladinovici
1:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
10'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
93
Zoran
Mitrov
10
Капроф
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Zoran MitrovПолузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
-
88 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Нападающий
-
12 Adams Friday
-
22 Adrian Rautu
-
23 Andrei Dragu
-
26 Razvan Cret
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
Германнштадт
Ботошани
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
108
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|6
|0.26
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.26
|Янку Габриэль
|3
|0.13
|Ороиан Александру
|2
|0.09
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.09
|Альхассан Баба
|2
|0.09
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|Petru Dragos
|1
|0.04
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|Бейян Флориан
|1
|0.04
|Петреску Петришор
|1
|0.04
|Sota Mino
|1
|0.04
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.43
|Eugen Gabriel David
|3
|0.13
|Дикан Виктор
|2
|0.09
|Иличич Мирослав
|1
|0.04
|Виргиль Пинсон
|1
|0.04
|Шерони Алин
|1
|0.04
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.04
|Роман Михай V
|1
|0.04
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|6
|1
|Альхассан Баба
|5
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Паращив Даниэль
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|7
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Шерони Алин
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Филип Иоан
|1
|0
|Бензар Ромарио
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Ботошани
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
11
Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Ботошани
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
8
9
Германнштадт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
23% (5)
27% (6)
Ботошани
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
50% (11)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
18
13
5 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
7
39%
3
23%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
3
17%
4
31%
76-90
Пропущено
10
23
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
10%
2
9%
1-15
1
10%
2
9%
16-30
4
40%
3
13%
31-45
3
30%
5
22%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
1
10%
6
26%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
5
31%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Забито
27
22
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 8
4
15%
1
5%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
2
7%
5
23%
31-45
10
37%
5
23%
46-60
4
15%
4
18%
61-75
5
19%
4
18%
76-90
Пропущено
26
38
13 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 17
1
4%
5
13%
1-15
6
23%
6
16%
16-30
6
23%
5
13%
31-45
5
19%
9
24%
46-60
3
12%
5
13%
61-75
5
19%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1
ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1
Ботошани
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0
Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0
Результаты матчей
Германнштадт
Ботошани
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:1
6 раз 27%
2:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
56
65
38
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
29
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
148
814
616
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|5
|3
|42 - 20
|47
|2.
|23
|10
|9
|4
|40 - 26
|39
|3.
|22
|10
|6
|6
|37 - 22
|36
|4.
|23
|10
|6
|7
|33 - 32
|36
|5.
|22
|9
|7
|6
|32 - 25
|34
|6.
|23
|9
|6
|8
|34 - 27
|33
|7.
|22
|8
|8
|6
|30 - 32
|32
|8.
|1:0
|23
|7
|11
|5
|29 - 25
|32
|9.
|23
|6
|13
|4
|23 - 22
|31
|10.
|23
|5
|13
|5
|23 - 23
|28
|11.
|23
|8
|3
|12
|36 - 38
|27
|12.
|23
|6
|9
|8
|25 - 33
|27
|13.
|22
|6
|7
|9
|27 - 35
|25
|14.
|22
|5
|8
|9
|25 - 37
|23
|15.
|23
|4
|4
|15
|14 - 34
|16
|16.
|0:1
|23
|2
|9
|12
|21 - 40
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|4
|0
|20 - 4
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|3.
|1:0
|12
|6
|5
|1
|19 - 10
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|5.
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|9.
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|10.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|11.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|12.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|13.
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|14.
|0:1
|11
|1
|6
|4
|9 - 15
|9
|15.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|16.
|12
|1
|6
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|2.
|11
|5
|5
|1
|19 - 16
|20
|3.
|11
|4
|7
|0
|14 - 7
|19
|4.
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|8.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|17 - 18
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|13.
|1:0
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|15.
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|16.
|0:1
|12
|1
|3
|8
|12 - 25
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|13 (2)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6