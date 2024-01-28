Тур: 23. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Horia Mladinovici
2:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолБалауре Сильвиу
24' Желтая карточкаЦигэнашу Александр
40' Желтая карточкаBogdan Andone
2:0
49' ГолБалауре Сильвиу
52' Желтая карточкаПаращив Даниэль
53' Желтая карточкаФонсека Рубен
58' Желтая карточкаSota Mino
81' Желтая карточкаБензар Ромарио
90'+5
Ход матча
10'
40'
49'
2:0
52'
53'
58'
81'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
93
Zoran
Mitrov
10
Капроф
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Zoran MitrovПолузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Полузащитник
-
88 Фюлёп ЛоранПолузащитник
- Нападающий
-
12 Adams Friday
-
22 Adrian Rautu
-
23 Andrei Dragu
-
26 Razvan Cret
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
Германнштадт
Ботошани
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.17
Среднее время на гол
67
77
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.08
0.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
83
108
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|7
|0.3
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|0.26
|Янку Габриэль
|3
|0.13
|Ороиан Александру
|2
|0.09
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.09
|Альхассан Баба
|2
|0.09
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|Petru Dragos
|1
|0.04
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|Бейян Флориан
|1
|0.04
|Петреску Петришор
|1
|0.04
|Sota Mino
|1
|0.04
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.43
|Eugen Gabriel David
|3
|0.13
|Дикан Виктор
|2
|0.09
|Иличич Мирослав
|1
|0.04
|Виргиль Пинсон
|1
|0.04
|Шерони Алин
|1
|0.04
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.04
|Роман Михай V
|1
|0.04
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|7
|1
|Альхассан Баба
|5
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Бейян Флориан
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Янку Габриэль
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Фонсека Рубен
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|7
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Шерони Алин
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Бензар Ромарио
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Филип Иоан
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Садику Рияд
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Bogdan Andone
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Ботошани
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
11
Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Ботошани
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
8
9
Германнштадт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Ботошани
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
20
13
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
8
40%
3
23%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
4
31%
76-90
Пропущено
10
25
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
4
40%
3
12%
31-45
3
30%
6
24%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
1
10%
6
24%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
5
31%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Забито
29
22
9 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
5
17%
1
5%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
2
7%
5
23%
31-45
11
38%
5
23%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
5
17%
4
18%
76-90
Пропущено
26
40
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
1
4%
6
15%
1-15
6
23%
6
15%
16-30
6
23%
5
13%
31-45
5
19%
10
25%
46-60
3
12%
5
13%
61-75
5
19%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1
ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1
Ботошани
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0
Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0
Результаты матчей
Германнштадт
Ботошани
Точный счет
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:1
6 раз 26%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
56
75
38
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
29
39
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
149
914
617
320
122
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|13 (2)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8