Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Рубен Фонсека выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Рубен Фонсека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Рубен Фонсека пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

48' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ботошани

46' Рубен Фонсека оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Ботошани

43' Опрут Рауль из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Aldair Ferreira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Рефери не любит споров - именно за это Bogdan Andone сейчас получил желтую

39' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Германнштадт

36' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Рубен Фонсека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Цигэнашу Александр выиграл воздушное противоборство у Рубен Фонсека.

35' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Гэман Валеричэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Фюлёп Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Ботошани

30' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Ох, нехорошо это выглядит. Капроф Хуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Капроф Хуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Иличич Мирослав из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Ботошани

26' Sota Mino из команды Германнштадт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

26' Паращив Даниэль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Alexandru Daniel Jipa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Янку Габриэль получил легкую травму, и его заменил Рубен Фонсека.

24' Цигэнашу Александр совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

24' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Ботошани

22' Ох, нехорошо это выглядит. Янку Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Янку Габриэль из команды Германнштадт не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

19' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Бейян Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Бейян Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Цигэнашу Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Германнштадт

12' Садику Рияд из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

11' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Балауре Сильвиу забивает с правой ноги!

10' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Капроф Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Германнштадт

3' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Капроф Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Ботошани начинает с центра поля