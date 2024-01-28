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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Германнштадт
2:0
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
10' Гол
Балауре Сильвиу
24' Желтая карточка
Цигэнашу Александр
40' Желтая карточка
Bogdan Andone
2:0
49' Гол
Балауре Сильвиу
52' Желтая карточка
Паращив Даниэль
53' Желтая карточка
Фонсека Рубен
58' Желтая карточка
Sota Mino
81' Желтая карточка
Бензар Ромарио
90'+5
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
16
Мурджа
Алессандро
97
Alexandru
Daniel
Jipa
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
68
Дукан
Рэзван
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
30
Цигэнашу
Александр
16
Филип
Иоан
6
Дикан
Виктор
93
Zoran
Mitrov
10
Капроф
Хуан
60
Иличич
Мирослав
83
Aldair
Ferreira
Германнштадт
Ботошани

История личных встреч

Германнштадт
Ботошани

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
150%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

8.3%
75%
16.7%
1 победа 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.17

Среднее время на гол

67
77

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.08
0.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

83
108

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 7 0.3
Паращив Даниэль 6 (2) 0.26
Янку Габриэль 3 0.13
Ороиан Александру 2 0.09
Alexandru Daniel Jipa 2 0.09
Альхассан Баба 2 0.09
Негуц Кристиан 1 0.04
Мурджа Алессандро 1 0.04
Petru Dragos 1 0.04
Гэман Валеричэ 1 0.04
Бейян Флориан 1 0.04
Петреску Петришор 1 0.04
Sota Mino 1 0.04
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 10 (3) 0.43
Eugen Gabriel David 3 0.13
Дикан Виктор 2 0.09
Иличич Мирослав 1 0.04
Виргиль Пинсон 1 0.04
Шерони Алин 1 0.04
Дроле Жан-Армель 1 0.04
Роман Михай V 1 0.04
Бензар Ромарио 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 7 1
Альхассан Баба 5 0
Негуц Кристиан 4 0
Бейян Флориан 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Янку Габриэль 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Гэман Валеричэ 1 0
Мурджа Алессандро 1 0
Летица Карло 1 0
Бутян Михай 1 0
Опрут Рауль 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Фонсека Рубен 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Eugen Gabriel David 7 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Шерони Алин 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Дроле Жан-Армель 2 1
Цигэнашу Александр 3 0
Патаке Андрей 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Бензар Ромарио 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Филип Иоан 1 0
Касап Карло 1 0
Садику Рияд 1 0
Петро Чарльз 1 0
Забу Сирил 1 0
Bogdan Andone 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Ботошани
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
11
Германнштадт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Ботошани
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

8
9
Германнштадт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
22% (5)
26% (6)
Ботошани
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
48% (11)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
35% (8)
39% (9)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

20
13
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
4
20%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
8
40%
3
23%
46-60
3
15%
2
15%
61-75
3
15%
4
31%
76-90

Пропущено

10
25
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
2
8%
16-30
4
40%
3
12%
31-45
3
30%
6
24%
46-60
0
0%
5
20%
61-75
1
10%
6
24%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
5
31%
4
27%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
2
13%
4
27%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Забито

29
22
9 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 9
5
17%
1
5%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
2
7%
5
23%
31-45
11
38%
5
23%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
5
17%
4
18%
76-90

Пропущено

26
40
13 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
1
4%
6
15%
1-15
6
23%
6
15%
16-30
6
23%
5
13%
31-45
5
19%
10
25%
46-60
3
12%
5
13%
61-75
5
19%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1
ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 0:0 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Германнштадт - Волунтари 3:1
Ботошани
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0
Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Ботошани - Германнштадт 2:2 ЧФР Клуж - Ботошани 3:1 Ботошани - Оцелул Галац 0:0

Результаты матчей

Германнштадт
Ботошани

Точный счет

1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:1
6 раз 26%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
6 раз 26%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
6
7
5
1.5
3
8
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
3
2
9
1.5
3
9
1
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
14
9
9
14
1.5
6
17
3
20
2.5
1
22
1
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 22 14 5 3 42 - 20 47
2.
Рапид Бухарест
 23 10 9 4 40 - 26 39
3.
ЧФР Клуж
 22 10 6 6 37 - 22 36
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 22 9 7 6 32 - 25 34
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 22 8 8 6 30 - 32 32
8.
Германнштадт
 23 7 11 5 30 - 25 32
9.
Петролул Плоешти
 23 6 13 4 23 - 22 31
10.
Оцелул Галац
 23 5 13 5 23 - 23 28
11.
У Крайова 1948
 23 8 3 12 36 - 38 27
12.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
13.
Волунтари
 22 6 7 9 27 - 35 25
14.
Политехника Яссы
 22 5 8 9 25 - 37 23
15.
Динамо Бухарест
 23 4 4 15 14 - 34 16
16.
Ботошани
 23 2 9 12 21 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
4.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
5.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 18 - 10 21
6.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
9.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
10.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
11.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
12.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
13.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
14.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 11 5 5 1 19 - 16 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 13 (2)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
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