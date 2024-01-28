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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Catalin Busi
Политехника Яссы
1:0
Второй тайм: 87'
Университатя Клуж
0'
50' Желтая карточка
Julian Marchioni
57' Желтая карточка
Luca Mihai
68' Желтая карточка
Георге Валентин
80' Желтая карточка
Thalisson
1:0
86' Гол
Буш Сержиу

Ход матча

46'
Беттаеб Адель
Ион Роберт
 
50'
Julian Marchioni
 
57'
Luca Mihai
 
67'
Andrei Gheorghita
Luca Mihai
 
68'
 
Георге Валентин
69'
 
Симон Габриэл
Дукуре Кевин Гробры
69'
 
Вэтэжелу Богдан
Георге Валентин
78'
Буш Сержиу
Харрисон Шейон
 
79'
 
Stefan Panoiu
Robert Mihai Silaghi
80'
 
Thalisson
86'
Буш Сержиу
1:0

Владение мячом

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Политехника Яссы
Ничья
Университатя Клуж
6.20
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4.03
Все Коэффициенты
12
Ionut
Ailenei
30
Тодороски
Тодор
5
Буэнна
Рашид
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
35
Hamza
Saghiri
24
Julian
Marchioni
95
Carlos
Jatoba
8
Luca
Mihai
17
Харрисон
Шейон
23
Ион
Роберт
23
Илиев
Пламен
27
Кипчу
Александру
2
Thalisson
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
8
Роджер
VII
4
Дукуре
Кевин
Гробры
94
Бик
Овидиу
20
Георге
Валентин
10
Нистор
Дан
96
Robert
Mihai
Silaghi
19
Попа
Даньел
Политехника Яссы
Университатя Клуж

История личных встреч

Политехника Яссы
Университатя Клуж

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:2
ЛI
2:0
ДА
3:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 7 (1) 0.3
Харрисон Шейон 5 0.22
Luis Phelipe 3 0.13
Julian Marchioni 2 0.09
Andrei Gheorghita 2 0.09
Carlos Jatoba 1 0.04
Катанец Матия 1 0.04
Войтуш Якуб 1 0.04
Буш Сержиу 1 0.04
Васвари Габриэл 1 0.04
Ион Роберт 1 0.04
Rares Ispas 0 0
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 9 (4) 0.39
Попа Даньел 6 0.26
Кипчу Александру 5 0.22
Стойка Янис 5 0.22
Митря Богдан 2 0.09
Кымпану Георге 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Георге Валентин 1 0.04
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Julian Marchioni 4 0
Бордеяну Михай 4 0
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Буш Сержиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Нистор Дан 4 0
Митря Богдан 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Бик Овидиу 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Вэтэжелу Богдан 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Университатя Клуж
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

11
7
Политехника Яссы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Университатя Клуж
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

9
7
Политехника Яссы
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (9)
41% (9)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
27% (6)
36% (8)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

20
14

Голы по времени матча

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
2
15%
3
16%
1-15
2
15%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
4
31%
3
16%
61-75
1
8%
4
21%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
11%
3
19%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
7
37%
4
25%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
4
33%
76-90

Пропущено

17
15
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
5
29%
29%
5
33%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Забито

26
31
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
4
15%
5
16%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
5
19%
5
16%
61-75
3
12%
8
26%
76-90

Пропущено

36
31
20 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 17
4
11%
4
13%
1-15
7
19%
3
10%
16-30
9
25%
8
26%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
3
8%
5
16%
61-75
9
25%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0
Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3
Университатя Клуж
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1

Результаты матчей

Политехника Яссы
Университатя Клуж

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:1
3 раза 14%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
17
5
7
15
1.5
8
14
2
20
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 22 14 5 3 42 - 20 47
2.
Рапид Бухарест
 23 10 9 4 40 - 26 39
3.
ЧФР Клуж
 22 10 6 6 37 - 22 36
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 22 9 7 6 32 - 25 34
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 0:0 23 8 9 6 30 - 32 33
8.
Германнштадт
 23 7 11 5 30 - 25 32
9.
Петролул Плоешти
 23 6 13 4 23 - 22 31
10.
Оцелул Галац
 23 5 13 5 23 - 23 28
11.
У Крайова 1948
 23 8 3 12 36 - 38 27
12.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
13.
Волунтари
 22 6 7 9 27 - 35 25
14.
Политехника Яссы
 0:0 23 5 9 9 25 - 37 24
15.
Динамо Бухарест
 23 4 4 15 14 - 34 16
16.
Ботошани
 23 2 9 12 21 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
4.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
5.
Университатя Крайова
 11 6 3 2 18 - 10 21
6.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
9.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
10.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
11.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
12.
Университатя Клуж
 0:0 11 3 3 5 11 - 16 12
13.
Политехника Яссы
 0:0 12 2 6 4 13 - 19 12
14.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 0:0 12 5 6 1 19 - 16 21
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Политехника Яссы
 0:0 11 3 3 5 12 - 18 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 13 (2)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
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    6.20
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