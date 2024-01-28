Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ionut Ailenei выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

47' Дукуре Кевин Гробры не смог попасть в створ ударом издали

46' Харрисон Шейон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

43' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

42' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Харрисон Шейон пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

34' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Георге Валентин не смог попасть в створ ударом издали

32' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Robert Ion не смог попасть в створ ударом издали

29' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

23' Hamza Saghiri навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Robert Ion пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

22' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

19' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

17' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Политехника Яссы

15' Кипчу Александру не смог попасть в створ ударом издали

14' Ionut Ailenei взял и забрал мяч на выходе

13' Thalisson выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Тодороски Тодор пробует нанести удар издали, но Пламен Илиев держит все под контролем

11' Rares Ispas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Попа Даньел пробует нанести удар издали, но Ionut Ailenei держит все под контролем

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Илиев Пламен взял и забрал мяч на выходе

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.