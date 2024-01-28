Тур: 23. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Catalin Busi
1:0
Конец матча
0'
50' Желтая карточкаJulian Marchioni
57' Желтая карточкаLuca Mihai
68' Желтая карточкаГеорге Валентин
80' Желтая карточкаThalisson
1:0
86' ГолБуш Сержиу
87' Желтая карточкаВэтэжелу Богдан
90'+8
Ход матча
50'
57'
68'
80'
86'
1:0
87'
88'
Владение мячом
27
Rares
Ispas
23
Ион
Роберт
23
Илиев
Пламен
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Ион РобертНападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Allanzinho
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Политехника Яссы
Университатя Клуж
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|7 (1)
|0.3
|Харрисон Шейон
|5
|0.22
|Luis Phelipe
|3
|0.13
|Julian Marchioni
|2
|0.09
|Andrei Gheorghita
|2
|0.09
|Буш Сержиу
|2
|0.09
|Carlos Jatoba
|1
|0.04
|Катанец Матия
|1
|0.04
|Войтуш Якуб
|1
|0.04
|Васвари Габриэл
|1
|0.04
|Ион Роберт
|1
|0.04
|Rares Ispas
|0
|0
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|9 (4)
|0.39
|Попа Даньел
|6
|0.26
|Кипчу Александру
|5
|0.22
|Стойка Янис
|5
|0.22
|Митря Богдан
|2
|0.09
|Кымпану Георге
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Георге Валентин
|1
|0.04
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Julian Marchioni
|4
|0
|Бордеяну Михай
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Ionut Ailenei
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|4
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Вэтэжелу Богдан
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Университатя Клуж
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
11
7
Политехника Яссы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
9
7
Политехника Яссы
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
16
Упущенные победы
20
14
Голы по времени матча
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
14%
3
16%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
4
29%
3
16%
61-75
2
14%
4
21%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
11%
3
18%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
7
37%
5
29%
29%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
4
33%
76-90
Пропущено
17
15
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
5
29%
29%
5
33%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
2
12%
2
13%
76-90
Забито
27
31
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
4
15%
5
16%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
5
19%
5
16%
61-75
4
15%
8
26%
76-90
Пропущено
36
32
20 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
4
11%
4
13%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
9
25%
8
25%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
3
8%
5
16%
61-75
9
25%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0
Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3
Университатя Клуж
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1
Результаты матчей
Политехника Яссы
Университатя Клуж
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
74
210
38
111
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
102
56
57
110
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
176
716
815
221
419
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|23
|14
|6
|3
|42 - 20
|48
|2.
|23
|10
|9
|4
|40 - 26
|39
|3.
|22
|10
|6
|6
|37 - 22
|36
|4.
|23
|10
|6
|7
|33 - 32
|36
|5.
|0:0
|23
|9
|8
|6
|32 - 25
|35
|6.
|23
|9
|6
|8
|34 - 27
|33
|7.
|23
|8
|8
|7
|30 - 33
|32
|8.
|23
|7
|11
|5
|30 - 25
|32
|9.
|23
|6
|13
|4
|23 - 22
|31
|10.
|23
|5
|13
|5
|23 - 23
|28
|11.
|23
|8
|3
|12
|36 - 38
|27
|12.
|23
|6
|9
|8
|25 - 33
|27
|13.
|23
|6
|8
|9
|26 - 37
|26
|14.
|22
|6
|7
|9
|27 - 35
|25
|15.
|23
|4
|4
|15
|14 - 34
|16
|16.
|23
|2
|9
|12
|21 - 41
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|4
|0
|20 - 4
|25
|2.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|3.
|12
|6
|5
|1
|20 - 10
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|5.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|6.
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|9.
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|10.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|11.
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|14.
|11
|1
|6
|4
|9 - 15
|9
|15.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|16.
|12
|1
|6
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|2.
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|3.
|11
|4
|7
|0
|14 - 7
|19
|4.
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|8.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|17 - 18
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|13.
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|15.
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|13 (2)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8