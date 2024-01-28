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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Catalin Busi
Политехника Яссы
1:0
Конец матча
Университатя Клуж
0'
50' Желтая карточка
Julian Marchioni
57' Желтая карточка
Luca Mihai
68' Желтая карточка
Георге Валентин
80' Желтая карточка
Thalisson
1:0
86' Гол
Буш Сержиу
87' Желтая карточка
Вэтэжелу Богдан
90'+8
12
Ionut
Ailenei
30
Тодороски
Тодор
5
Буэнна
Рашид
3
Самайоа
Николас
27
Rares
Ispas
35
Hamza
Saghiri
24
Julian
Marchioni
95
Carlos
Jatoba
8
Luca
Mihai
17
Харрисон
Шейон
23
Ион
Роберт
23
Илиев
Пламен
27
Кипчу
Александру
2
Thalisson
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
8
Роджер
VII
4
Дукуре
Кевин
Гробры
94
Бик
Овидиу
20
Георге
Валентин
10
Нистор
Дан
96
Robert
Mihai
Silaghi
19
Попа
Даньел
Политехника Яссы
Университатя Клуж

История личных встреч

Политехника Яссы
Университатя Клуж

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:2
ЛI
2:0
ДА
3:0
ДА
1:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 7 (1) 0.3
Харрисон Шейон 5 0.22
Luis Phelipe 3 0.13
Julian Marchioni 2 0.09
Andrei Gheorghita 2 0.09
Буш Сержиу 2 0.09
Carlos Jatoba 1 0.04
Катанец Матия 1 0.04
Войтуш Якуб 1 0.04
Васвари Габриэл 1 0.04
Ион Роберт 1 0.04
Rares Ispas 0 0
Мартак Мариус 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 9 (4) 0.39
Попа Даньел 6 0.26
Кипчу Александру 5 0.22
Стойка Янис 5 0.22
Митря Богдан 2 0.09
Кымпану Георге 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Георге Валентин 1 0.04
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Julian Marchioni 4 0
Бордеяну Михай 4 0
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Ionut Ailenei 2 0
Буш Сержиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Luca Mihai 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 4 0
Нистор Дан 4 0
Митря Богдан 4 0
Масоэро Лукас Габриэль 4 0
Бик Овидиу 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Вэтэжелу Богдан 3 0
Мирон Джордже 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Thalisson 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Университатя Клуж
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

11
7
Политехника Яссы
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

9
7
Политехника Яссы
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
39% (9)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
16

Упущенные победы

20
14

Голы по времени матча

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
14%
3
16%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
2
14%
2
11%
46-60
4
29%
3
16%
61-75
2
14%
4
21%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
11%
3
18%
1-15
3
16%
2
12%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
7
37%
5
29%
29%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
15%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
15%
4
33%
76-90

Пропущено

17
15
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
5
29%
29%
5
33%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
2
12%
2
13%
76-90

Забито

27
31
13 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
4
15%
5
16%
1-15
4
15%
4
13%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
5
19%
4
13%
46-60
5
19%
5
16%
61-75
4
15%
8
26%
76-90

Пропущено

36
32
20 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
4
11%
4
13%
1-15
7
19%
3
9%
16-30
9
25%
8
25%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
3
8%
5
16%
61-75
9
25%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0
Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1 Университатя Клуж - Политехника Яссы 0:2 ФКСБ - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Университатя Крайова 1:4 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3
Университатя Клуж
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0
ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Стяуа Бухарест - Университатя Клуж 1:3 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1

Результаты матчей

Политехника Яссы
Университатя Клуж

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
9 раз 75%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:3
3 раза 13%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
4
2
10
1.5
3
8
1
11
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
2
5
6
1.5
5
7
1
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
17
6
7
16
1.5
8
15
2
21
2.5
4
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 23 14 6 3 42 - 20 48
2.
Рапид Бухарест
 23 10 9 4 40 - 26 39
3.
ЧФР Клуж
 22 10 6 6 37 - 22 36
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 0:0 23 9 8 6 32 - 25 35
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 23 8 8 7 30 - 33 32
8.
Германнштадт
 23 7 11 5 30 - 25 32
9.
Петролул Плоешти
 23 6 13 4 23 - 22 31
10.
Оцелул Галац
 23 5 13 5 23 - 23 28
11.
У Крайова 1948
 23 8 3 12 36 - 38 27
12.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
13.
Политехника Яссы
 23 6 8 9 26 - 37 26
14.
Волунтари
 22 6 7 9 27 - 35 25
15.
Динамо Бухарест
 23 4 4 15 14 - 34 16
16.
Ботошани
 23 2 9 12 21 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
ФКСБ
 0:0 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
4.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
5.
Университатя Крайова
 0:0 12 6 4 2 18 - 10 22
6.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
9.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
10.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
13.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
14.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 0:0 12 7 4 1 22 - 11 25
2.
Университатя Клуж
 12 5 5 2 19 - 17 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Университатя Крайова
 0:0 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 13 (2)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
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