Тур: 23. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
18
Соири
Пюрю
27
Олару
Дариус
19
Luis
Phelipe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
-
31 Stefan Bana
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
19 Luis PhelipeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Университатя Крайова
ФКСБ
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
150%
6 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед
36 матчей
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 25 побед
46 матчей
17.4%
15.2%
67.4%
8 побед 7 ничьих 31 победа
Первый тайм
13%
54.3%
32.7%
6 побед 25 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.6%
26.1%
54.3%
9 побед 12 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
0.79
0.83
Среднее время на гол
113
108
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.95
1.45
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
62
52
Голов в среднем за матч
1.35
1.13
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
66
79
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|8
|0.35
|Крецу Александру
|4
|0.17
|Маркович Йован
|4
|0.17
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.13
|Рогульич Анте
|3
|0.13
|Банку Никусор
|2
|0.09
|Дансиу Мариан
|2
|0.09
|Хури Льес
|1
|0.04
|Кольич Элвир
|1
|0.04
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.04
|Скречу Владимир
|1
|0.04
|Баярам Штефан
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.04
|Влэдою Штефан
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|13 (3)
|0.57
|Коман Флоринел
|9 (3)
|0.39
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.17
|Попеску Октавиан
|2
|0.09
|Балута Александр
|2
|0.09
|Микулеску Давид
|2
|0.09
|Дава Джойским
|2
|0.09
|Шут Адриан
|2
|0.09
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.09
|Радунович Ристо
|1
|0.04
|Попеску Овидиу
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Ликсандру Михай
|1
|0.04
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
|Альхассан Баба
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Раул Силва
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|6
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Попеску Октавиан
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Олару Дариус
|3
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
ФКСБ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
6
Университатя Крайова
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ФКСБ
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
14
19
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
59% (13)
32% (7)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
ФКСБ
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
18
22
11 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 9
12 Не забивали 11
4
22%
5
23%
1-15
4
22%
4
18%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
1
6%
6
27%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
4
22%
2
9%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
3
30%
3
27%
61-75
1
10%
1
9%
76-90
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
2
13%
4
20%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
7
47%
1
5%
76-90
Пропущено
14
9
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
5
36%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Забито
33
42
15 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 17
5 Не забивали 2
6
18%
9
21%
1-15
4
12%
9
21%
16-30
5
15%
8
19%
31-45
4
12%
7
17%
46-60
3
9%
6
14%
61-75
11
33%
3
7%
76-90
Пропущено
24
20
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
3
13%
3
15%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
8
33%
2
10%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
4
17%
5
25%
61-75
3
13%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0
ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
ФКСБ
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
7 раз 32%
2
7 раз 32%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
47
74
29
38
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
65
29
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
202
814
139
418
616
220
220
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|23
|14
|6
|3
|42 - 20
|48
|2.
|23
|10
|9
|4
|40 - 26
|39
|3.
|22
|10
|6
|6
|37 - 22
|36
|4.
|23
|10
|6
|7
|33 - 32
|36
|5.
|0:0
|23
|9
|8
|6
|32 - 25
|35
|6.
|23
|9
|6
|8
|34 - 27
|33
|7.
|23
|8
|8
|7
|30 - 33
|32
|8.
|23
|7
|11
|5
|30 - 25
|32
|9.
|23
|6
|13
|4
|23 - 22
|31
|10.
|23
|5
|13
|5
|23 - 23
|28
|11.
|23
|8
|3
|12
|36 - 38
|27
|12.
|23
|6
|9
|8
|25 - 33
|27
|13.
|23
|6
|8
|9
|26 - 37
|26
|14.
|22
|6
|7
|9
|27 - 35
|25
|15.
|23
|4
|4
|15
|14 - 34
|16
|16.
|23
|2
|9
|12
|21 - 41
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|4
|0
|20 - 4
|25
|2.
|0:0
|11
|7
|2
|2
|20 - 9
|23
|3.
|12
|6
|5
|1
|20 - 10
|23
|4.
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|5.
|0:0
|12
|6
|4
|2
|18 - 10
|22
|6.
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|8.
|12
|5
|4
|3
|16 - 15
|19
|9.
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|10.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|11.
|12
|3
|5
|4
|14 - 19
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|11 - 16
|12
|14.
|11
|1
|6
|4
|9 - 15
|9
|15.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|16.
|12
|1
|6
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 11
|25
|2.
|12
|5
|5
|2
|19 - 17
|20
|3.
|11
|4
|7
|0
|14 - 7
|19
|4.
|12
|4
|7
|1
|16 - 10
|19
|5.
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|8.
|12
|2
|7
|3
|8 - 9
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|17 - 18
|11
|11.
|12
|3
|2
|7
|13 - 16
|11
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|13.
|11
|1
|6
|4
|10 - 15
|9
|14.
|11
|1
|5
|5
|9 - 18
|8
|15.
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|16.
|12
|1
|3
|8
|12 - 26
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|13 (2)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8