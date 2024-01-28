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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Университатя Крайова
0:3
Конец матча
ФКСБ
0'
1' Желтая карточка
Juraj Badelj
5' Желтая карточка
Митрицэ Александру
0:1
45' Пенальти
Олару Дариус
0:2
50' Гол
Коман Флоринел
61' Желтая карточка
Попеску Октавиан
72' Желтая карточка
Олару Дариус
82' Желтая карточка
Банку Никусор
0:3
83' Гол
Микулеску Давид
90'+5
21
Попеску
Лаурентиу
3
Мальдонадо
Дениль
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
18
Соири
Пюрю
4
Крецу
Александру
28
Митрицэ
Александру
23
Кэпэцынэ
Михай
11
Банку
Никусор
22
Кымпану
Георге
10
Баярам
Штефан
32
Тарновану
Стефан
28
Пантя
Александру
5
Дава
Джойским
30
Siyabonga
Ngezana
33
Радунович
Ристо
16
Ликсандру
Михай
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
19
Luis
Phelipe
25
Балута
Александр
7
Коман
Флоринел
Университатя Крайова
ФКСБ

История личных встреч

Университатя Крайова
ФКСБ

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
150%
6 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

36 матчей

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 25 побед

46 матчей

17.4%
15.2%
67.4%
8 побед 7 ничьих 31 победа

Первый тайм

13%
54.3%
32.7%
6 побед 25 ничьих 15 побед

Второй тайм

19.6%
26.1%
54.3%
9 побед 12 ничьих 25 побед

История матчей

С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
Л1ГА
0:1
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
Л1ГА
2:1
Л1ГА
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
Л1ГА
0:2
Л1ГА
3:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:5
Л1
1:1
Л1ГА
3:0
Л1ГА
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
3:1
ДА
0:1
ДА
2:1
ДА
2:0
ДА
1:2
ДА
2:1
ДА
0:0
ДА
1:2
ДА
1:0

Голы

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

0.79
0.83

Среднее время на гол

113
108

Всего голов

43
32

Голов в среднем за матч

1.95
1.45

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

62
52

Голов в среднем за матч

1.35
1.13

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

66
79

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 8 0.35
Крецу Александру 4 0.17
Маркович Йован 4 0.17
Иван Андрей 3 (2) 0.13
Рогульич Анте 3 0.13
Банку Никусор 2 0.09
Дансиу Мариан 2 0.09
Хури Льес 1 0.04
Кольич Элвир 1 0.04
Кэпэцынэ Михай 1 0.04
Скречу Владимир 1 0.04
Баярам Штефан 1 0.04
Куртич Ясмин 1 (1) 0.04
Влэдою Штефан 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 14 (4) 0.61
Коман Флоринел 10 (3) 0.43
Компаньо Андреа 4 (2) 0.17
Микулеску Давид 3 0.13
Балута Александр 2 0.09
Попеску Октавиан 2 0.09
Дава Джойским 2 0.09
Шут Адриан 2 0.09
Джокович Дамьян 2 (1) 0.09
Радунович Ристо 1 0.04
Попеску Овидиу 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Ликсандру Михай 1 0.04
Кордя Андрей 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Альхассан Баба 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 7 0
Иван Андрей 4 1
Влэдою Штефан 4 0
Скречу Владимир 4 0
Juraj Badelj 2 1
Матею Александру 3 0
Крецу Александру 3 0
Митрицэ Александру 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Хури Льес 2 0
Кольич Элвир 2 0
Раул Силва 2 0
Борца Флорин 2 0
Баярам Штефан 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ишфан Александру 1 0
Ивайло Петев 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 6 2
Пантя Александру 5 1
Попеску Овидиу 6 0
Попеску Октавиан 5 0
Крецу Валентин 3 1
Дава Джойским 3 1
Радунович Ристо 4 0
Балута Александр 4 0
Олару Дариус 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Шут Адриан 3 0
Ликсандру Михай 3 0
Siyabonga Ngezana 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Кордя Андрей 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
ФКСБ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
6
Университатя Крайова
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ФКСБ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

14
19
Университатя Крайова
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
ФКСБ
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

18
25
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
4
22%
5
20%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
1
6%
7
28%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
4
22%
3
12%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
13%
4
20%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
7
47%
1
5%
76-90

Пропущено

14
9
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
5
36%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Забито

33
45
15 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 18
6 Не забивали 2
6
18%
9
20%
1-15
4
12%
9
20%
16-30
5
15%
9
20%
31-45
4
12%
8
18%
46-60
3
9%
6
13%
61-75
11
33%
4
9%
76-90

Пропущено

27
20
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 13
3
11%
3
15%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
9
33%
2
10%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
4
15%
5
25%
61-75
4
15%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0
ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
ФКСБ

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
ФКСБ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
7
4
2
10
2.5
3
8
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
7
5
2
9
2.5
4
8
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
6
0.5
Больше Меньше
21
2
8
15
1.5
14
9
4
19
2.5
7
16
2
21
3.5
2
21
1
22
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 23 15 5 3 45 - 20 50
2.
Рапид Бухарест
 23 10 9 4 40 - 26 39
3.
ЧФР Клуж
 22 10 6 6 37 - 22 36
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 23 9 7 7 32 - 28 34
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 23 8 8 7 30 - 33 32
8.
Германнштадт
 23 7 11 5 30 - 25 32
9.
Петролул Плоешти
 23 6 13 4 23 - 22 31
10.
Оцелул Галац
 23 5 13 5 23 - 23 28
11.
У Крайова 1948
 23 8 3 12 36 - 38 27
12.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
13.
Политехника Яссы
 23 6 8 9 26 - 37 26
14.
Волунтари
 22 6 7 9 27 - 35 25
15.
Динамо Бухарест
 23 4 4 15 14 - 34 16
16.
Ботошани
 23 2 9 12 21 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 11 7 4 0 20 - 4 25
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
4.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
5.
Университатя Крайова
 12 6 3 3 18 - 13 21
6.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
9.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
10.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 11 3 3 5 13 - 17 12
13.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
14.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 12 5 5 2 19 - 17 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
7.
Волунтари
 11 3 4 4 14 - 18 13
8.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
10.
ЧФР Клуж
 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
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