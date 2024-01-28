Тур: 23. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Бирсан Марсель
0:3
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаJuraj Badelj
5' Желтая карточкаМитрицэ Александру
0:1
45' ПенальтиОлару Дариус
0:2
50' ГолКоман Флоринел
61' Желтая карточкаПопеску Октавиан
72' Желтая карточкаОлару Дариус
82' Желтая карточкаБанку Никусор
0:3
83' ГолМикулеску Давид
90'+5
Ход матча
1'
45'
0:1
50'
61'
72'
82'
83'
0:3
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
15
Juraj
Badelj
18
Соири
Пюрю
27
Олару
Дариус
19
Luis
Phelipe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
32 Бенга ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
-
-
31 Stefan Bana
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
19 Luis PhelipeНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
История личных встреч
Университатя Крайова
ФКСБ
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
150%
6 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед
36 матчей
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.4%
80.6%
0 побед 7 ничьих 25 побед
46 матчей
17.4%
15.2%
67.4%
8 побед 7 ничьих 31 победа
Первый тайм
13%
54.3%
32.7%
6 побед 25 ничьих 15 побед
Второй тайм
19.6%
26.1%
54.3%
9 побед 12 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
0.79
0.83
Среднее время на гол
113
108
Всего голов
43
32
Голов в среднем за матч
1.95
1.45
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
62
52
Голов в среднем за матч
1.35
1.13
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
21
Больше 46%
Меньше 54%
25
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
6
Больше 13%
Меньше 87%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
66
79
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|8
|0.35
|Крецу Александру
|4
|0.17
|Маркович Йован
|4
|0.17
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.13
|Рогульич Анте
|3
|0.13
|Банку Никусор
|2
|0.09
|Дансиу Мариан
|2
|0.09
|Хури Льес
|1
|0.04
|Кольич Элвир
|1
|0.04
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.04
|Скречу Владимир
|1
|0.04
|Баярам Штефан
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.04
|Влэдою Штефан
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.61
|Коман Флоринел
|10 (3)
|0.43
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.17
|Микулеску Давид
|3
|0.13
|Балута Александр
|2
|0.09
|Попеску Октавиан
|2
|0.09
|Дава Джойским
|2
|0.09
|Шут Адриан
|2
|0.09
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.09
|Радунович Ристо
|1
|0.04
|Попеску Овидиу
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Ликсандру Михай
|1
|0.04
|Кордя Андрей
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
|Альхассан Баба
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|7
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|4
|0
|Скречу Владимир
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Матею Александру
|3
|0
|Крецу Александру
|3
|0
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Кольич Элвир
|2
|0
|Раул Силва
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|6
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Попеску Октавиан
|5
|0
|Крецу Валентин
|3
|1
|Дава Джойским
|3
|1
|Радунович Ристо
|4
|0
|Балута Александр
|4
|0
|Олару Дариус
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
ФКСБ
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
6
Университатя Крайова
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
ФКСБ
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
14
19
Университатя Крайова
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
57% (13)
30% (7)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
ФКСБ
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (9)
30% (7)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
18
25
11 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
13 Не забивали 11
4
22%
5
20%
1-15
4
22%
4
16%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
1
6%
7
28%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
4
22%
3
12%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
1
8%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
2
13%
4
20%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
13%
5
25%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
7
47%
1
5%
76-90
Пропущено
14
9
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
3
21%
1
11%
16-30
5
36%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
2
14%
3
33%
76-90
Забито
33
45
15 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 18
6 Не забивали 2
6
18%
9
20%
1-15
4
12%
9
20%
16-30
5
15%
9
20%
31-45
4
12%
8
18%
46-60
3
9%
6
13%
61-75
11
33%
4
9%
76-90
Пропущено
27
20
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 13
3
11%
3
15%
1-15
3
11%
3
15%
16-30
9
33%
2
10%
31-45
4
15%
3
15%
46-60
4
15%
5
25%
61-75
4
15%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2
Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 ФК Тунари - Университатя Крайова 1:1 Университатя Клуж - Университатя Крайова 1:1 Университатя Крайова - Сепси 2:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0
ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2 Сепси - ФКСБ 2:5 Германнштадт - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Крайова 3:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
ФКСБ
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
3
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
ФКСБ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
48
74
210
38
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
75
29
48
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
212
815
149
419
716
221
221
122
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8