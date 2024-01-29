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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Главный судья: Rares George Vidican
ЧФР Клуж
0:0
Первый тайм: 27'
Волунтари
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ЧФР Клуж
Ничья
Волунтари
1.47
7.60
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8.00
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Все Коэффициенты
90
Сава
Рэзван
4
Маня
Кристьян
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
12
Мамич
Петар
73
Мухар
Карло
18
Кейта
Абдул-Кадер
77
Тахцидис
Панайотис
10
Дяк
Чиприан
9
Бирлигея
Даниэль
17
Отеле
Филип
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
2
Cristian
Paz
II
34
Матрикарди
Патрисио
27
Раду
Бобок
80
Чобану
Андрей
4
Црепуля
Любян
23
Кырнац
Николае
22
Раца
Вадим
20
Robert
Popescu
77
Немец
Адам
ЧФР Клуж
Волунтари

История личных встреч

ЧФР Клуж
Волунтари

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

21 матч

81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:4
С
0:1
С
4:0
Л1ГА
0:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:4
ПЛ
5:0
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
Л1
0:3
Л1
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
Л1ГБ
2:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

2.9
1.82

Среднее время на гол

31
49

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

0.64
0.2

Среднее время на гол

141
450

Всего голов

36
22

Голов в среднем за матч

1.71
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 8 0.35
Бирлигея Даниэль 5 0.22
Мухар Карло 5 0.22
Тахцидис Панайотис 4 (2) 0.17
Авуну Дюрель 3 0.13
Камора Мауру 2 0.09
Айети Арлинд 2 0.09
Джуричич Лука 2 0.09
Йебоа Эммануэль 2 0.09
Бетанкор Хефте 1 0.04
Дяк Чиприан 1 0.04
Маня Кристьян 1 0.04
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 5 0.22
Думитер Андрей 5 0.22
Мерлой Джордже 3 0.13
Раду Бобок 2 0.09
Doru Cristian Andrei 2 0.09
Сигурьонссон Рунар 2 0.09
Robert Popescu 2 0.09
Рикардинью XI 1 0.04
Раца Вадим 1 (1) 0.04
Матрикарди Патрисио 1 0.04
Andreas Nita 1 0.04
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0
Кырнац Николае 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Тахцидис Панайотис 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Дяк Чиприан 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Морган Зив 2 0
Илие Матей 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Мамич Петар 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 6 2
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Рикардинью XI 4 0
Думитер Андрей 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Cristian Paz II 3 0
Немец Адам 1 1
Црепуля Любян 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Robert Popescu 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
8
ЧФР Клуж
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Волунтари
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

14
8
ЧФР Клуж
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Волунтари
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
14

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

20
14
12 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
5
25%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
3
15%
5
36%
76-90

Пропущено

4
18
3 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
1
25%
3
17%
1-15
2
50%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
1
25%
2
11%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
6
38%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
21%
3
17%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
6
32%
2
11%
61-75
3
16%
2
11%
76-90

Забито

36
26
21 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
6
17%
4
15%
1-15
4
11%
5
19%
16-30
11
31%
2
8%
31-45
4
11%
4
15%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
6
17%
8
31%
76-90

Пропущено

23
36
12 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
5
22%
6
17%
1-15
5
22%
5
14%
16-30
2
9%
8
22%
31-45
1
4%
7
19%
46-60
7
30%
4
11%
61-75
3
13%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1
ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4
Волунтари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1
Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Волунтари

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
5 раз 23%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
4
3 раза 14%
2
2 раза 9%
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
6 раз 27%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
4
7
4
7
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
5
6
4
7
2.5
1
10
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
15
7
10
12
1.5
9
13
8
14
2.5
2
20
3
19
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 23 15 5 3 45 - 20 50
2.
Рапид Бухарест
 23 10 9 4 40 - 26 39
3.
ЧФР Клуж
 0:0 23 10 7 6 37 - 22 37
4.
Фарул Констанца
 23 10 6 7 33 - 32 36
5.
Университатя Крайова
 23 9 7 7 32 - 28 34
6.
Сепси
 23 9 6 8 34 - 27 33
7.
Университатя Клуж
 23 8 8 7 30 - 33 32
8.
Германнштадт
 23 7 11 5 30 - 25 32
9.
Петролул Плоешти
 23 6 13 4 23 - 22 31
10.
Оцелул Галац
 23 5 13 5 23 - 23 28
11.
У Крайова 1948
 23 8 3 12 36 - 38 27
12.
УТА Арад
 23 6 9 8 25 - 33 27
13.
Волунтари
 0:0 23 6 8 9 27 - 35 26
14.
Политехника Яссы
 23 6 8 9 26 - 37 26
15.
Динамо Бухарест
 23 4 4 15 14 - 34 16
16.
Ботошани
 23 2 9 12 21 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 0:0 12 7 5 0 20 - 4 26
2.
ФКСБ
 11 7 2 2 20 - 9 23
3.
Германнштадт
 12 6 5 1 20 - 10 23
4.
Сепси
 11 6 4 1 21 - 11 22
5.
Университатя Крайова
 12 6 3 3 18 - 13 21
6.
Рапид Бухарест
 11 6 2 3 24 - 16 20
7.
Фарул Констанца
 12 5 5 2 18 - 12 20
8.
УТА Арад
 12 5 4 3 16 - 15 19
9.
Петролул Плоешти
 11 4 6 1 15 - 13 18
10.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
11.
Политехника Яссы
 12 3 5 4 14 - 19 14
12.
Волунтари
 0:0 11 3 3 5 13 - 17 12
13.
Университатя Клуж
 11 3 3 5 11 - 16 12
14.
Ботошани
 11 1 6 4 9 - 15 9
15.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
16.
Оцелул Галац
 12 1 6 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Университатя Клуж
 12 5 5 2 19 - 17 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 14 - 7 19
4.
Рапид Бухарест
 12 4 7 1 16 - 10 19
5.
Фарул Констанца
 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Волунтари
 0:0 12 3 5 4 14 - 18 14
7.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Петролул Плоешти
 12 2 7 3 8 - 9 13
9.
Политехника Яссы
 11 3 3 5 12 - 18 12
10.
ЧФР Клуж
 0:0 11 3 2 6 17 - 18 11
11.
Сепси
 12 3 2 7 13 - 16 11
12.
У Крайова 1948
 12 3 2 7 13 - 18 11
13.
Германнштадт
 11 1 6 4 10 - 15 9
14.
УТА Арад
 11 1 5 5 9 - 18 8
15.
Динамо Бухарест
 11 2 1 8 9 - 20 7
16.
Ботошани
 12 1 3 8 12 - 26 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (7)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Германнштадт Sota Mino 1 7
Сепси Ниняй Бранислав 8
Весь список
  • 25'
    Контроль мяча: ЧФР Клуж: 60%, Волунтари: 40%.
  • 25'
    Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 25'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Cristian Paz успешно блокирует удар.
  • 24'
    Бирлигея Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой ЧФР Клуж.
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    ЧФР Клуж
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    Волунтари
    1.47
    7.60
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    8.00
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