Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Хорошую попытку сделал Robert Filip. Удар в створ, но вратарь начеку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Волунтари

88' Оооо... вот это был удар! Михаэль Петер должен был забить с этой позиции.

88' Мухар Карло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Матрикарди Патрисио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Кейта Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Раду Бобок выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

85' Тактическая замена. Дяк Чиприан уходит с поля и его заменяет Robert Filip

85' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Эль-Каддури Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Удар от ворот произведет Волунтари

82' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Команда ЧФР Клуж довольна результатом к этому моменту.

80' Cristian Paz выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ЧФР Клуж будет все-таки засчитан.

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ЧФР Клуж

74' Г О О О О Л - Михаэль Петер забивает с правой ноги!

74' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Бобен Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Волунтари

73' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Волунтари

73' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

72' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Удар от ворот произведет Волунтари

72' Матч возобновлен

71' Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Paz получил травму и медбригада забирает его с поля.

71' Cristian Paz на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Тактическая замена. Кырнац Николае уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

68' Чобану Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Бирлигея Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Г О О О О Л - Тахцидис Панайотис забивает с левой ноги!

64' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Хорошую попытку сделал Тахцидис Панайотис . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Г О О О О Л - Отеле Филип забивает с правой ноги!

62' Бирлигея Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Бирлигея Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Мамич Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

59' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

56' Раду Бобок из команды Волунтари своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Илие Матей нанес удар головой, но Хесус Фернандес спокойно отбил мяч.

54' Бобен Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Robert Popescu из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Црепуля Любян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Волунтари

51' Мухар Карло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Бобен Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Волунтари

50' Мухар Карло пробует нанести удар издали, но Хесус Фернандес держит все под контролем

48' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.