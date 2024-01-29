Тур: 23. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Rares George Vidican
0'
1:0
36' ГолБирлигея Даниэль
1:1
43' ГолНемец Адам
2:1
62' ГолОтеле Филип
3:1
64' ГолТахцидис Панайотис
4:1
74' ГолМихаэль Петер
82' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
90'+6
Ход матча
36'
1:0
43'
1:1
62'
2:1
64'
74'
4:1
82'
85'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
27
Илие
Матей
12
Мамич
Петар
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Могос ВасилеПолузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Нападающий
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marin Duna
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Волунтари
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
21 матч
81%
9.5%
9.5%
17 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
2.9
1.82
Среднее время на гол
31
49
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
0.64
0.2
Среднее время на гол
141
450
Всего голов
36
22
Голов в среднем за матч
1.71
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
52
85
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|9
|0.39
|Бирлигея Даниэль
|6
|0.26
|Мухар Карло
|5
|0.22
|Тахцидис Панайотис
|5 (2)
|0.22
|Авуну Дюрель
|3
|0.13
|Камора Мауру
|2
|0.09
|Айети Арлинд
|2
|0.09
|Джуричич Лука
|2
|0.09
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.09
|Дяк Чиприан
|1
|0.04
|Бетанкор Хефте
|1
|0.04
|Маня Кристьян
|1
|0.04
|Михаэль Петер
|1
|0.04
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|6
|0.26
|Думитер Андрей
|5
|0.22
|Мерлой Джордже
|3
|0.13
|Раду Бобок
|2
|0.09
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.09
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.09
|Robert Popescu
|2
|0.09
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.04
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.04
|Andreas Nita
|1
|0.04
|Кырнац Николае
|0
|0
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Дяк Чиприан
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Мамич Петар
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|6
|2
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Рикардинью XI
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Robert Popescu
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Волунтари
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
9
ЧФР Клуж
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Волунтари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
14
8
ЧФР Клуж
82.4%
17.6%
14 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Волунтари
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
30% (7)
26% (6)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
16
17
Голы по времени матча
Забито
24
15
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
5
21%
2
13%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
1
4%
2
13%
46-60
7
29%
29%
3
20%
61-75
3
13%
5
33%
76-90
Пропущено
5
22
4 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
20%
3
14%
1-15
2
40%
3
14%
16-30
1
20%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
20%
5
23%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
6%
2
17%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
6
38%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
21%
3
17%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
2
11%
5
28%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
6
32%
2
11%
61-75
3
16%
2
11%
76-90
Забито
40
27
22 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
6
15%
4
15%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
12
30%
3
11%
31-45
4
10%
4
15%
46-60
8
20%
3
11%
61-75
6
15%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
24
40
13 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 17
5
21%
6
15%
1-15
5
21%
5
13%
16-30
3
13%
9
23%
31-45
1
4%
7
18%
46-60
7
29%
29%
7
18%
61-75
3
13%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1
ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 ЧФР Клуж - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4
Волунтари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1
Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Волунтари
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
1:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
6 раз 26%
1
6 раз 26%
3
5 раз 22%
4
4 раза 17%
2
2 раза 9%
0
7 раз 30%
1
7 раз 30%
2
7 раз 30%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
74
75
47
57
110
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
47
57
47
111
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
167
1112
914
914
221
419
122
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (7)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|8