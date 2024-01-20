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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Касымпаша
3:0
Конец матча
Хатайспор
0'
18' Желтая карточка
Абурджания Георгий
1:0
74' Гол
Винк Клаудио
74' Желтая карточка
Чорекчи Камил
2:0
79' Гол
Да Кошта Нуну
82' Желтая карточка
Винк Клаудио
3:0
89' Гол
Фалл Мамаду
90'+5
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
97
Гомис
Ирон
18
Да
Кошта
Нуну
12
Бекай
Висар
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
2
Чорекчи
Камил
5
Саглам
Геркем
29
Абурджания
Георгий
7
Беяз
Омер
17
Деле-Баширу
Фисайо
99
Ривас
Ригоберто
10
Страндберг
Карлос
Касымпаша
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Хатайспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
1:0
С
3:1
С
1:1
С
1:4
С
1:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.25

Среднее время на гол

54
360

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.67

Среднее время на гол

120
54

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 10 (2) 0.48
Да Кошта Нуну 7 0.33
Фалл Мамаду 6 0.29
Бен Уаннес Мортада 4 0.19
Винк Клаудио 3 0.14
Хайрадинович Харис 1 0.05
Гомис Ирон 1 0.05
Омеруо Кеннет 1 0.05
Нгой Жульен 1 0.05
Озчан Ясин 1 0.05
Чаглаян Огулджан 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 5 (1) 0.24
Деле-Баширу Фисайо 4 0.19
Дадашов Ренат 4 (3) 0.19
Ламкель Зе Дидье 3 0.14
Ривас Ригоберто 3 0.14
Саглам Геркем 1 0.05
Гулам Фаузи 1 0.05
Килама Ги-Марселен 1 0.05
Аличи Керим 1 0.05
Ходжич Армин II 1 0.05
Абид Рейан 1 0.05
Йылдырым Бертуг 1 0.05
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Винк Клаудио 4 0
Кара Айтач 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Гомис Ирон 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Озчан Ясин 2 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Айдын Тайлан Утку 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 5 0
Деле-Баширу Фисайо 5 0
Фернандеш Желсон II 3 1
Гулам Фаузи 4 0
Кардешлер Эрдже 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Саглам Геркем 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Килама Ги-Марселен 3 0
Беяз Омер 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Максимович Никола 1 0
Абид Рейан 1 0
Бекай Висар 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хатайспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
4
Касымпаша
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хатайспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

9
16
Касымпаша
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Хатайспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

17
20

Голы по времени матча

Забито

23
9
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
1
4%
1
11%
1-15
5
22%
1
11%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
4
17%
4
44%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
26%
2
22%
76-90

Пропущено

22
15
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
14%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
4
18%
7
47%
76-90

Забито

13
19
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
31%
1
5%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
6
46%
5
26%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
5
38%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
22%
3
23%
76-90

Забито

36
28
14 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
2
6%
2
7%
1-15
5
14%
3
11%
16-30
7
19%
2
7%
31-45
6
17%
8
29%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
12
33%
7
25%
76-90

Пропущено

40
28
19 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
5
13%
3
11%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
9
23%
6
21%
31-45
7
18%
3
11%
46-60
6
15%
3
11%
61-75
8
20%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3
Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5
Хатайспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0
Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0

Результаты матчей

Касымпаша
Хатайспор

Точный счет

0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
6 раз 29%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
7
4
1.5
5
5
5
6
2.5
4
6
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
7
4
6
1.5
2
9
3
7
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
12
9
11
10
1.5
7
14
8
13
2.5
5
16
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 20 17 2 1 57 - 16 53
2.
Галатасарай
 Заявка 20 16 3 1 38 - 11 51
3.
Бешикташ
 Заявка 20 11 2 7 33 - 26 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 0:0 Заявка 21 9 6 6 25 - 27 33
6.
Кайсериспор
 Заявка 20 8 5 7 27 - 29 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 20 7 8 5 33 - 25 29
8.
Антальяспор
 Заявка 20 7 8 5 25 - 20 29
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 21 7 6 8 25 - 24 27
11.
Сивасспор
 Заявка 20 6 7 7 24 - 31 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 21 5 8 8 21 - 29 23
14.
Газиантеп
 Заявка 20 6 3 11 22 - 30 21
15.
Самсунспор
 Заявка 20 6 3 11 23 - 31 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 21 5 6 10 22 - 23 21
17.
Хатайспор
 Заявка 21 4 9 8 26 - 30 21
18.
Коньяспор
 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 0:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 9 16
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Ризеспор
 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 18 10
12.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
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    • 57'
      Гомис Ирон уходит с поля. Чаглаян Огулджан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Абурджания Георгий получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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