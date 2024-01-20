Тур: 21. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
18' Желтая карточкаАбурджания Георгий
1:0
74' ГолВинк Клаудио
74' Желтая карточкаЧорекчи Камил
2:0
79' ГолДа Кошта Нуну
82' Желтая карточкаВинк Клаудио
3:0
89' ГолФалл Мамаду
90'+5
Ход матча
74'
1:0
74'
79'
82'
89'
3:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
97
Гомис
Ирон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
-
98 Акюз МелихВратарь
-
13 Актас АднанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Явручу СарпНападающий
-
90 Alp Kilinc
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Касымпаша
Хатайспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.25
Среднее время на гол
54
360
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.67
Среднее время на гол
120
54
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|10 (2)
|0.48
|Да Кошта Нуну
|7
|0.33
|Фалл Мамаду
|6
|0.29
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.19
|Винк Клаудио
|3
|0.14
|Хайрадинович Харис
|1
|0.05
|Гомис Ирон
|1
|0.05
|Омеруо Кеннет
|1
|0.05
|Нгой Жульен
|1
|0.05
|Озчан Ясин
|1
|0.05
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.24
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.19
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.19
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.14
|Ривас Ригоберто
|3
|0.14
|Саглам Геркем
|1
|0.05
|Гулам Фаузи
|1
|0.05
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.05
|Аличи Керим
|1
|0.05
|Ходжич Армин II
|1
|0.05
|Абид Рейан
|1
|0.05
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.05
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Винк Клаудио
|4
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Гомис Ирон
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Озчан Ясин
|2
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Айдын Тайлан Утку
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|5
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|5
|0
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Гулам Фаузи
|4
|0
|Кардешлер Эрдже
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Килама Ги-Марселен
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Максимович Никола
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Хатайспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
4
Касымпаша
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Хатайспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
9
16
Касымпаша
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Хатайспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
57% (12)
33% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
17
20
Голы по времени матча
Забито
23
9
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
1
4%
1
11%
1-15
5
22%
1
11%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
4
17%
4
44%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
6
26%
2
22%
76-90
Пропущено
22
15
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
3
14%
3
20%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
5
23%
1
7%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
4
18%
7
47%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
31%
1
5%
31-45
2
15%
4
21%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
6
46%
5
26%
76-90
Пропущено
18
13
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
4
22%
5
38%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
22%
3
23%
76-90
Забито
36
28
14 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 9
2
6%
2
7%
1-15
5
14%
3
11%
16-30
7
19%
2
7%
31-45
6
17%
8
29%
46-60
4
11%
6
21%
61-75
12
33%
7
25%
76-90
Пропущено
40
28
19 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
5
13%
3
11%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
9
23%
6
21%
31-45
7
18%
3
11%
46-60
6
15%
3
11%
61-75
8
20%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3
Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5
Хатайспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0
Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0
Результаты матчей
Касымпаша
Хатайспор
Точный счет
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
6 раз 29%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
74
55
56
46
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
47
46
29
37
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
129
1110
714
813
516
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|2
|1
|57 - 16
|53
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|38 - 11
|51
|3.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 26
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|5.
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|25 - 27
|33
|6.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 29
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|33 - 25
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 20
|29
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 40
|29
|10.
|0:0 Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 24
|27
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 31
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 25
|24
|13.
|0:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|21 - 29
|23
|14.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|22 - 30
|21
|15.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 31
|21
|16.
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 23
|21
|17.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|26 - 30
|21
|18.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|19.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 43
|16
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|15.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 18
|10
|12.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (8)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5