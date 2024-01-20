Тур: 21. Стадион: Вефа.
1:1
Конец матча
0'
0:1
45' Гол в свои воротаПаолетти Флавио
56' Желтая карточкаОпоку Джером
58' Желтая карточкаТюрюдж Дениз
74' Желтая карточкаБираски Давиде
76' Вторая желтая карточкаБираски Давиде
1:1
88' ГолДурсун Салих
90' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
90'+6
Ход матча
45'
0:1
56'
58'
74'
76'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
54
Дурсун
Салих
99
Теклич
Тонио
10
Ялчын
Гювен
15
Дюбуа
Лео
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
-
22 Тинтиш ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Онур СамедНападающий
-
98 Ahmet Tugyan
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Вратарь
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.45
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
61
70
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|4
|0.19
|Роден Маркус
|4
|0.19
|Эйссерик Валентин
|2
|0.1
|Келес Джан
|2
|0.1
|Мендеш Райан
|2
|0.1
|Дурсун Сердар
|2
|0.1
|Ласанья Кевин
|1
|0.05
|Стураро Стефано
|1
|0.05
|Дурсун Салих
|1
|0.05
|Чеккерини Федерико
|1
|0.05
|Сангаре Назим
|1
|0.05
|Мерджан Левент
|0
|0
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|7 (2)
|0.33
|Фигейредо Жоау
|4
|0.19
|Опоку Джером
|3
|0.14
|Пелкас Димитрис
|3
|0.14
|Абейд Мехди
|2
|0.1
|Тюрюдж Дениз
|1
|0.05
|Дюбуа Лео
|1
|0.05
|Гюрлер Сердар
|1
|0.05
|Лима Лукас
|1
|0.05
|Кени Филипп
|1
|0.05
|Алексич Даниел
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бираски Давиде
|5
|1
|Чеккерини Федерико
|5
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Мендеш Райан
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Мерджан Левент
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Ялчын Гювен
|3
|0
|Эйссерик Валентин
|2
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Келес Джан
|2
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Паолетти Флавио
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|5
|1
|Опоку Джером
|5
|1
|Фигейредо Жоау
|4
|1
|Тюрюдж Дениз
|5
|0
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Абейд Мехди
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Илкхан Эмирхан
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
4
Фатих Карагюмрюк
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Истанбул Башакшехир
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
3
15
Фатих Карагюмрюк
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
6%
3
33%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
6
35%
1
11%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
31%
76-90
Забито
6
17
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
1
17%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
33%
3
18%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
13%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Забито
23
26
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
9%
7
27%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
8
35%
4
15%
31-45
5
22%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
7
30%
1
4%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
3
13%
5
20%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
6
25%
6
24%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
6
25%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
56
55
38
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
56
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
138
Больше Меньше
129
615
813
318
516
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|2
|1
|57 - 16
|53
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|38 - 11
|51
|3.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 26
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 29
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|33 - 25
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 20
|29
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 40
|29
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 31
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 30
|25
|13.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 25
|24
|14.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|22 - 30
|21
|15.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 31
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 24
|21
|17.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|26 - 30
|21
|18.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|19.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 43
|16
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (8)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5