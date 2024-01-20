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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
1:1
Конец матча
Истанбул Башакшехир
0'
0:1
45' Гол в свои ворота
Паолетти Флавио
56' Желтая карточка
Опоку Джером
58' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
74' Желтая карточка
Бираски Давиде
76' Вторая желтая карточка
Бираски Давиде
1:1
88' Гол
Дурсун Салих
90' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
90'+6
31
Сиригу
Сальваторе
3
Весели
Фредерик
54
Дурсун
Салих
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
91
Бертолаччи
Андреа
97
Паолетти
Флавио
99
Теклич
Тонио
9
Эйссерик
Валентин
10
Ялчын
Гювен
19
Дурсун
Сердар
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
4
Эргюн
Онур
42
Шахинер
Омер
Али
10
Озджан
Беркай
9
Пёнтек
Кшиштоф
25
Фигейредо
Жоау
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-4-2

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:2
С
2:2
К
2:2
С
0:0
С
1:2
С
3:1
ТМК
3:1
С
0:1
С
2:0
ТМК
1:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

61
70

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 4 0.19
Роден Маркус 4 0.19
Эйссерик Валентин 2 0.1
Келес Джан 2 0.1
Мендеш Райан 2 0.1
Дурсун Сердар 2 0.1
Ласанья Кевин 1 0.05
Стураро Стефано 1 0.05
Дурсун Салих 1 0.05
Чеккерини Федерико 1 0.05
Сангаре Назим 1 0.05
Мерджан Левент 0 0
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 7 (2) 0.33
Фигейредо Жоау 4 0.19
Опоку Джером 3 0.14
Пелкас Димитрис 3 0.14
Абейд Мехди 2 0.1
Тюрюдж Дениз 1 0.05
Дюбуа Лео 1 0.05
Гюрлер Сердар 1 0.05
Лима Лукас 1 0.05
Кени Филипп 1 0.05
Алексич Даниел 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бираски Давиде 5 1
Чеккерини Федерико 5 0
Фегули Софьян 4 0
Мендеш Райан 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Мерджан Левент 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Ялчын Гювен 3 0
Эйссерик Валентин 2 0
Дурсун Салих 2 0
Келес Джан 2 0
Весели Фредерик 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Дитуро Матиас 1 0
Кесгин Керем 1 0
Угур Аднан 1 0
Паолетти Флавио 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 5 1
Опоку Джером 5 1
Фигейредо Жоау 4 1
Тюрюдж Дениз 5 0
Пелкас Димитрис 5 0
Гюрлер Сердар 2 0
Абейд Мехди 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Лима Лукас 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Илкхан Эмирхан 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Карзев Эден 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
4
Фатих Карагюмрюк
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Истанбул Башакшехир
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

3
15
Фатих Карагюмрюк
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 16
1
6%
3
33%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
6
35%
1
11%
31-45
4
24%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
5
29%
29%
1
11%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
3
33%
3
23%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
4
31%
76-90

Забито

6
17
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 13
1
17%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
33%
3
18%
31-45
1
17%
4
24%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
13%
3
25%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

23
26
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 7
8 Не забивали 8
2
9%
7
27%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
8
35%
4
15%
31-45
5
22%
6
23%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
7
30%
1
4%
76-90

Пропущено

24
25
12 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
3
13%
5
20%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
6
25%
6
24%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
2
8%
1
4%
61-75
6
25%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Беледие Дериндже 3:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Фенербахче - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Сивасспор 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Сивасспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 38%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
3
5
6
1.5
5
5
3
8
2.5
4
6
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
6
1
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
8
0.5
Больше Меньше
12
9
6
15
1.5
8
13
3
18
2.5
5
16
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 20 17 2 1 57 - 16 53
2.
Галатасарай
 Заявка 20 16 3 1 38 - 11 51
3.
Бешикташ
 Заявка 20 11 2 7 33 - 26 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Кайсериспор
 Заявка 20 8 5 7 27 - 29 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 20 7 8 5 33 - 25 29
8.
Антальяспор
 Заявка 20 7 8 5 25 - 20 29
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
11.
Сивасспор
 Заявка 20 6 7 7 24 - 31 25
12.
Аланьяспор
 Заявка 21 6 7 8 23 - 30 25
13.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
14.
Газиантеп
 Заявка 20 6 3 11 22 - 30 21
15.
Самсунспор
 Заявка 20 6 3 11 23 - 31 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
17.
Хатайспор
 Заявка 21 4 9 8 26 - 30 21
18.
Коньяспор
 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
14.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Тюрюдж Дениз получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Джером Опоку получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Чеккерини Федерико уходит с поля. Бираски Давиде выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Г О О О О Л - Паолетти Флавио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 1:1 Истанбул Башакшехир онлайн

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