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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Аланьяспор
0:0
Первый тайм: 38'
Ризеспор
0'
14' Желтая карточка
Новаиш Жоау

Ход матча

14'
Новаиш Жоау
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
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Аланьяспор
Ничья
Ризеспор
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Все Коэффициенты
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
88
Оздемир
Юсуф
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
7
Караджа
Эфеджан
9
Кордова
Серхио
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
54
Пала
Митхат
6
Шелви
Джонджо
7
Кесер
Бенхур
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
Аланьяспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Ризеспор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
ТМК
3:1
С
2:1
С
2:0
ТМК
2:0
С
2:1
С
1:1
ТМС
0:3
С
1:1
С
5:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:3

Голы

Всего голов

17
6

Голов в среднем за матч

2.43
0.86

Среднее время на гол

37
105

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.86
1.29

Среднее время на гол

105
70

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.24
Кордова Серхио 3 0.14
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.14
Айдын Огуз 2 0.1
Оздемир Юсуф 2 0.1
Жанвье Николя 2 0.1
Аугусто Лойде 1 0.05
Балковец Юре 1 0.05
Алмейда Ричард 1 0.05
Аксой Фатих 1 0.05
Алити Фидан 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 6 0.29
Гайч Адольфо 6 0.29
Кесер Бенхур 4 0.19
Олавоин Ибрахим 3 0.14
Мочи Отилла 2 0.1
Шелви Джонджо 1 0.05
Зекири Альтин 1 0.05
Мари Джон 1 0.05
Зауэр Густаво 1 (1) 0.05
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Османоглу Синан 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 8 0
Оздемир Юсуф 6 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Караджа Эфеджан 4 0
Новаиш Жоау 4 0
Балковец Юре 3 0
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Алити Фидан 2 0
Фер Лерой 0 1
Айдын Огуз 0 1
Хадергьонай Флорент 1 0
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 5 1
Пала Митхат 5 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Шелви Джонджо 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Ризеспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
5
Аланьяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ризеспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

5
15
Аланьяспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Ризеспор
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
3
21%
4
40%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
7
50%
4
22%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
3
20%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
7%
4
44%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Забито

22
25
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
9%
2
8%
1-15
5
23%
4
16%
16-30
3
14%
6
24%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
7
32%
7
28%
76-90

Пропущено

28
27
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
1
4%
6
22%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
9
32%
4
15%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
9
32%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0
Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0
Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3

Результаты матчей

Аланьяспор
Ризеспор

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
3
8
2
8
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
3
2
8
1.5
3
6
1
9
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
14
6
7
13
1.5
6
14
3
17
2.5
3
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 20 17 2 1 57 - 16 53
2.
Галатасарай
 Заявка 20 16 3 1 38 - 11 51
3.
Бешикташ
 Заявка 20 11 2 7 33 - 26 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 0:0 Заявка 21 9 6 6 25 - 27 33
6.
Кайсериспор
 Заявка 20 8 5 7 27 - 29 29
7.
Адана Демирспор
 Заявка 20 7 8 5 33 - 25 29
8.
Антальяспор
 Заявка 20 7 8 5 25 - 20 29
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 21 7 6 8 25 - 24 27
11.
Сивасспор
 Заявка 20 6 7 7 24 - 31 25
12.
Анкарагюджю
 Заявка 20 5 9 6 26 - 25 24
13.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 21 5 8 8 21 - 29 23
14.
Газиантеп
 Заявка 20 6 3 11 22 - 30 21
15.
Самсунспор
 Заявка 20 6 3 11 23 - 31 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 21 5 6 10 22 - 23 21
17.
Хатайспор
 Заявка 21 4 9 8 26 - 30 21
18.
Коньяспор
 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
19.
Пендикспор
 Заявка 20 3 7 10 21 - 43 16
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 10 7 2 1 23 - 9 23
4.
Ризеспор
 0:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 11 4 4 3 15 - 9 16
13.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
15.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 11 3 5 3 14 - 14 14
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
20.
Пендикспор
 Заявка 9 1 3 5 7 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Ризеспор
 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 18 10
12.
Истанбул Башакшехир
 0:0 Заявка 11 2 4 5 8 - 12 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 0:0 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 11 (2)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Новаиш Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Ризеспор
2.45
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