Тур: 21. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
14'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
29
Балковец
Юре
88
Оздемир
Юсуф
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
23
Аккан
Гёкхан
54
Пала
Митхат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
-
19 Диуф УмарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аланьяспор
Ризеспор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
14.3%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
6
Голов в среднем за матч
2.43
0.86
Среднее время на гол
37
105
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.86
1.29
Среднее время на гол
105
70
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.24
|Кордова Серхио
|3
|0.14
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.14
|Айдын Огуз
|2
|0.1
|Оздемир Юсуф
|2
|0.1
|Жанвье Николя
|2
|0.1
|Аугусто Лойде
|1
|0.05
|Балковец Юре
|1
|0.05
|Алмейда Ричард
|1
|0.05
|Аксой Фатих
|1
|0.05
|Алити Фидан
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|6
|0.29
|Гайч Адольфо
|6
|0.29
|Кесер Бенхур
|4
|0.19
|Олавоин Ибрахим
|3
|0.14
|Мочи Отилла
|2
|0.1
|Шелви Джонджо
|1
|0.05
|Зекири Альтин
|1
|0.05
|Мари Джон
|1
|0.05
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.05
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|8
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Новаиш Жоау
|4
|0
|Балковец Юре
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Фер Лерой
|0
|1
|Айдын Огуз
|0
|1
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|5
|1
|Пала Митхат
|5
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Варешанович Дал
|4
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Ризеспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
5
Аланьяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Ризеспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
5
15
Аланьяспор
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
50% (10)
10% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Ризеспор
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
35% (7)
45% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 1
13 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
5
36%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
3
21%
4
40%
76-90
Пропущено
14
18
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
5
36%
2
11%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
7
50%
4
22%
76-90
Забито
8
15
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
13%
4
27%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
3
20%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
7%
4
44%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Забито
22
25
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
9%
2
8%
1-15
5
23%
4
16%
16-30
3
14%
6
24%
31-45
3
14%
3
12%
46-60
2
9%
3
12%
61-75
7
32%
7
28%
76-90
Пропущено
28
27
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
1
4%
6
22%
1-15
1
4%
3
11%
16-30
9
32%
4
15%
31-45
4
14%
5
19%
46-60
4
14%
4
15%
61-75
9
32%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0
Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1
Ризеспор
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0
Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Ризеспор 2:3
Результаты матчей
Аланьяспор
Ризеспор
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
3 раза 15%
1
8 раз 40%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
83
55
38
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
63
28
36
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
146
713
614
317
317
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|2
|1
|57 - 16
|53
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|38 - 11
|51
|3.
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 26
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|5.
|0:0 Заявка
|21
|9
|6
|6
|25 - 27
|33
|6.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 29
|29
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|33 - 25
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 20
|29
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 40
|29
|10.
|0:0 Заявка
|21
|7
|6
|8
|25 - 24
|27
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 31
|25
|12.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|26 - 25
|24
|13.
|0:0 Заявка
|21
|5
|8
|8
|21 - 29
|23
|14.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|22 - 30
|21
|15.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 31
|21
|16.
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|22 - 23
|21
|17.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|26 - 30
|21
|18.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|19.
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|21 - 43
|16
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|0:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 9
|16
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|15.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|14 - 14
|14
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 18
|10
|12.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 12
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|11 (2)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (8)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 5