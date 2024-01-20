Тур: 21. Стадион: Пендик.
4:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолНайир Умут
21' Желтая карточкаНайир Умут
23' Желтая карточкаТыкназ Демир
56' Желтая карточкаБулут Онур
2:0
70' ГолАкбунар Халиль
3:0
74' ГолТиам Маме
4:0
82' ГолСекейра Нуну
90'+5
Ход матча
4'
1:0
21'
23'
56'
70'
74'
3:0
82'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 6
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
22
Озгенч
Эрдем
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
34
Гюнок
Мерт
77
Мераш
Умут
21
Тыкназ
Демир
11
Рашица
Милот
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
-
70 Гюней МелихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Erdem Calik
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
65 Килич ЯкупНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
История личных встреч
Пендикспор
Бешикташ
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.29
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.14
|Акбунар Халиль
|2
|0.1
|Велинтон Соуза
|2
|0.1
|Тюрам Рожерио
|2
|0.1
|Секейра Нуну
|1
|0.05
|Кайя Гёкхан
|1
|0.05
|Цекици Эндри
|1
|0.05
|Диаби Абдулай
|1
|0.05
|Каппел Леандро
|1
|0.05
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.05
|Найир Умут
|1
|0.05
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.05
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.05
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|5
|0.24
|Колли Омар
|5
|0.24
|Тосун Дженк
|4
|0.19
|Абубакар Венсан
|4
|0.19
|Рашица Милот
|4
|0.19
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.19
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.1
|Мулека Джексон
|2
|0.1
|Учан Салих
|1
|0.05
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.05
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|3
|1
|Секейра Нуну
|4
|0
|Вукович Йосип
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Эзтюрк Алпаслан
|2
|0
|Лусамба Арно
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|5
|0
|Гюнок Мерт
|3
|1
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Учан Салих
|4
|0
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Бингол Тайфур
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Тыкназ Демир
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Бешикташ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
6
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Бешикташ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
11
13
Пендикспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Бешикташ
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
12
16
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
3
19%
61-75
4
33%
6
38%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
5
25%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
7
39%
3
15%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
7%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
6
43%
2
13%
76-90
Пропущено
24
11
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
5
21%
1
9%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
7
29%
29%
1
9%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
4
17%
6
55%
76-90
Забито
26
32
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
5
19%
8
25%
61-75
10
38%
8
25%
76-90
Пропущено
42
31
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
7
17%
3
10%
1-15
5
12%
5
16%
16-30
5
12%
4
13%
31-45
10
24%
5
16%
46-60
4
10%
5
16%
61-75
11
26%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2
Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1
Бешикташ
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3
Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3
Результаты матчей
Пендикспор
Бешикташ
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:3
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
2
9 раз 43%
1
8 раз 38%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
28
55
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
38
65
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
192
516
1110
219
219
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|2
|1
|57 - 16
|53
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|38 - 11
|51
|3.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|33 - 30
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 26
|30
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 29
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 20
|29
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 40
|29
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 31
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 30
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|27 - 26
|25
|14.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|22 - 30
|21
|15.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 31
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 24
|21
|17.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|26 - 30
|21
|18.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|19.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|25 - 43
|19
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|20.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|12 (3)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (8)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5