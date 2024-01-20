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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Пендикспор
4:0
Конец матча
Бешикташ
0'
1:0
4' Гол
Найир Умут
21' Желтая карточка
Найир Умут
23' Желтая карточка
Тыкназ Демир
56' Желтая карточка
Булут Онур
2:0
70' Гол
Акбунар Халиль
3:0
74' Гол
Тиам Маме
4:0
82' Гол
Секейра Нуну
90'+5

Ход матча

4'
Найир Умут
(Тиам Маме)
1:0
21'
Найир Умут
 
23'
 
Тыкназ Демир
46'
 
Геззаль Рашид
Тыкназ Демир
56'
 
Булут Онур
66'
 
Ребич Анте
Киличсой Семих
66'
 
Мулека Джексон
Тосун Дженк
70'
Акбунар Халиль
(Ярдымджи Эренджан)
2:0
73'
Цекици Эндри
Ярдымджи Эренджан
 
74'
Тиам Маме
(Акбунар Халиль)
3:0
82'
Секейра Нуну
(Акбунар Халиль)
4:0
86'
 
Уйсал Неджип
Бингол Тайфур
86'
Акча Мурат
Эзтюрк Алпаслан
 
86'
Тюрам Рожерио
Найир Умут
 
90'
Диаби Абдулай
Акбунар Халиль
 
90'
Каппел Леандро
Тиам Маме
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 6
  • 4 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
33
Эзтюрк
Алпаслан
14
Рассул
Джохер
Хадим
6
Секейра
Нуну
24
Акдаг
Ибрахим
18
Мидтше
Фредрик
11
Акбунар
Халиль
99
Ярдымджи
Эренджан
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
34
Гюнок
Мерт
4
Булут
Онур
5
Сануч
Тайиб
75
Бингол
Тайфур
77
Мераш
Умут
21
Тыкназ
Демир
11
Рашица
Милот
22
Зайнутдинов
Бактиёр
83
Фернандеш
Жедсон
90
Киличсой
Семих
9
Тосун
Дженк
Пендикспор
4-2-3-1
Бешикташ
4-1-4-1

История личных встреч

Пендикспор
Бешикташ

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.29
Ромеро Оскар 3 (3) 0.14
Акбунар Халиль 2 0.1
Велинтон Соуза 2 0.1
Тюрам Рожерио 2 0.1
Секейра Нуну 1 0.05
Кайя Гёкхан 1 0.05
Цекици Эндри 1 0.05
Диаби Абдулай 1 0.05
Каппел Леандро 1 0.05
Эзтюрк Алпаслан 1 0.05
Найир Умут 1 0.05
Зюлюнгёз Беркай 1 0.05
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.05
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 5 0.24
Колли Омар 5 0.24
Тосун Дженк 4 0.19
Абубакар Венсан 4 0.19
Рашица Милот 4 0.19
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.19
Фернандеш Жедсон 2 0.1
Мулека Джексон 2 0.1
Учан Салих 1 0.05
Геззаль Рашид 1 (1) 0.05
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Секейра Нуну 4 0
Вукович Йосип 4 0
Асан Серкан 2 1
Мидтше Фредрик 3 0
Цекици Эндри 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Эзтюрк Алпаслан 2 0
Лусамба Арно 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Найир Умут 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 5 0
Гюнок Мерт 3 1
Хаджиахметович Амир 3 1
Учан Салих 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Бингол Тайфур 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Розье Валентен 3 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Тыкназ Демир 2 0
Киличсой Семих 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Колли Омар 1 0
Мулека Джексон 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Бешикташ
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
6
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Бешикташ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

11
13
Пендикспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Бешикташ
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

12
16
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
4
33%
3
19%
61-75
4
33%
6
38%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
5
25%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
3
17%
4
20%
46-60
2
11%
4
20%
61-75
7
39%
3
15%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
7%
3
19%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
1
7%
5
31%
61-75
6
43%
2
13%
76-90

Пропущено

24
11
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 5
5
21%
1
9%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
7
29%
29%
1
9%
46-60
2
8%
1
9%
61-75
4
17%
6
55%
76-90

Забито

26
32
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 2
2
8%
4
13%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
5
19%
5
16%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
5
19%
8
25%
61-75
10
38%
8
25%
76-90

Пропущено

42
31
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 14
7
17%
3
10%
1-15
5
12%
5
16%
16-30
5
12%
4
13%
31-45
10
24%
5
16%
46-60
4
10%
5
16%
61-75
11
26%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2
Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1
Бешикташ
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Бешикташ - Касымпаша 1:3
Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3

Результаты матчей

Пендикспор
Бешикташ

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:3
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:3
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
2
9 раз 43%
1
8 раз 38%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
6
5
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
19
2
5
16
1.5
11
10
2
19
2.5
2
19
2
19
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 20 17 2 1 57 - 16 53
2.
Галатасарай
 Заявка 20 16 3 1 38 - 11 51
3.
Бешикташ
 Заявка 21 11 2 8 33 - 30 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 21 7 9 5 34 - 26 30
7.
Кайсериспор
 Заявка 20 8 5 7 27 - 29 29
8.
Антальяспор
 Заявка 20 7 8 5 25 - 20 29
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
11.
Сивасспор
 Заявка 20 6 7 7 24 - 31 25
12.
Аланьяспор
 Заявка 21 6 7 8 23 - 30 25
13.
Анкарагюджю
 Заявка 21 5 10 6 27 - 26 25
14.
Газиантеп
 Заявка 20 6 3 11 22 - 30 21
15.
Самсунспор
 Заявка 20 6 3 11 23 - 31 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
17.
Хатайспор
 Заявка 21 4 9 8 26 - 30 21
18.
Коньяспор
 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
19.
Пендикспор
 Заявка 21 4 7 10 25 - 43 19
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
14.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 12 (3)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Булут Онур получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Тыкназ Демир уходит с поля. Геззаль Рашид выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Тыкназ Демир получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Найир Умут получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Тиам Маме сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Найир Умут бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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