Тур: 21. Стадион: Йени Адана.
1:1
Конец матча
Ход матча
52'
1:0
63'
1:1
86'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
4 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
20
Мишю
Эдуар
32
Эрдоган
Юсуф
18
Муякич
Нихад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
56 Бараси ЮсуфПолузащитник
-
30 Нани ЛуишНападающий
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
24 Burhan Ersoy
-
-
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Dogukan Kaya
-
27 Arda Unyay
-
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Адана Демирспор
Анкарагюджю
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.57
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
48
57
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.38
|Акбаба Эмре
|5
|0.24
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.19
|Балотелли Марио
|3
|0.14
|Беланда Юнес
|3
|0.14
|Акинтола Дэвид
|2
|0.1
|Гравильон Эндрю
|2
|0.1
|Бараси Юсуф
|2
|0.1
|Нани Луиш
|1
|0.05
|Ндиайе Чериф
|1
|0.05
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.05
|Айдоган Тайфун
|1
|0.05
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|5
|0.24
|Соу Али
|3
|0.14
|Педринью V
|3
|0.14
|Сепас Реналдо
|3
|0.14
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.14
|Баич Риад
|3
|0.14
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.1
|Родригес Гарри
|1
|0.05
|Македа Федерико
|1
|0.05
|Улудаг Алпер
|1
|0.05
|Радакович Урош
|1
|0.05
|Муякич Нихад
|1
|0.05
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Гюнерен Али Каан
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|1
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Мишю Эдуар
|1
|0
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|5
|0
|Сепас Реналдо
|4
|0
|Соу Али
|2
|1
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Кициу Стелиос
|2
|0
|Педринью V
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Родригес Гарри
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Чанкая Атакан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Анкарагюджю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
12
Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
7
12
Адана Демирспор
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Анкарагюджю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
12
24
Голы по времени матча
Забито
24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
13%
1
6%
1-15
6
25%
3
19%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
5
31%
61-75
6
25%
2
13%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
6
60%
2
14%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
17
11
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
4
24%
4
36%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
5
29%
29%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
3
18%
2
18%
76-90
Забито
33
28
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
9%
3
11%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
5
15%
5
18%
46-60
5
15%
8
29%
61-75
8
24%
4
14%
76-90
Пропущено
27
25
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
1
4%
3
12%
1-15
4
15%
7
28%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
5
19%
5
20%
61-75
9
33%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0
Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1
Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1
Результаты матчей
Адана Демирспор
Анкарагюджю
Точный счет
3:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
8 раз 38%
0:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Анкарагюджю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
83
38
47
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
28
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
174
1011
615
516
417
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|17
|2
|1
|57 - 16
|53
|2.
|Заявка
|20
|16
|3
|1
|38 - 11
|51
|3.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|33 - 30
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 23
|34
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 26
|30
|7.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 29
|29
|8.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|25 - 20
|29
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 40
|29
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|11.
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 31
|25
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 30
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|27 - 26
|25
|14.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|22 - 30
|21
|15.
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|23 - 31
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 24
|21
|17.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|26 - 30
|21
|18.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 32
|19
|19.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|25 - 43
|19
|20.
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|15 - 37
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|33 - 11
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 10
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|20.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 4
|21
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|20 - 15
|15
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 12
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|10
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|9 - 20
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|5 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|12 (3)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|9 (8)
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 5