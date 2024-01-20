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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Адана Демирспор
1:1
Конец матча
Анкарагюджю
0'
1:0
52' Гол
Акбаба Эмре
1:1
63' Гол
Педринью
90' Желтая карточка
Хадзийованнис Анастасиос
90'+6

Ход матча

52'
Акбаба Эмре
1:0
54'
Бараси Юсуф
Токёз Дорукхан
 
55'
 
Хадзийованнис Анастасиос
Сепас Реналдо
55'
 
Македа Федерико
Баич Риад
63'
1:1
Педринью
73'
Манев Йован
Сиссе Пап Абу
 
74'
Mootaz Nourani
Дурсун Абдуррахим
 
78'
 
Четин Мерт
Ганоушек Матей
86'
 
Чанкая Атакан
Моруцан Олимпиу
86'
Нани Луиш
Мишю Эдуар
 
90'
 
Хадзийованнис Анастасиос

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 4 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
71
Магомедалиев
Шахрудин
26
Токёз
Дорукхан
4
Гюлер
Семих
66
Сиссе
Пап
Абу
3
Дурсун
Абдуррахим
5
Гравильон
Эндрю
20
Мишю
Эдуар
11
Акинтола
Дэвид
90
Стамбули
Бенжамен
32
Эрдоган
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
30
Джигерджи
Толга
8
Педринью
V
80
Моруцан
Олимпиу
23
Гюнерен
Али
Каан
29
Сепас
Реналдо
9
Баич
Риад
Адана Демирспор
4-2-3-1
Анкарагюджю
4-2-3-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Анкарагюджю

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
3:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:1
ТПЛ
1:4
ТПЛ
4:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.57

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

48
57

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.38
Акбаба Эмре 5 0.24
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.19
Балотелли Марио 3 0.14
Беланда Юнес 3 0.14
Акинтола Дэвид 2 0.1
Гравильон Эндрю 2 0.1
Бараси Юсуф 2 0.1
Нани Луиш 1 0.05
Ндиайе Чериф 1 0.05
Стамбули Бенжамен 1 0.05
Айдоган Тайфун 1 0.05
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 5 0.24
Соу Али 3 0.14
Педринью V 3 0.14
Сепас Реналдо 3 0.14
Джигерджи Толга 3 (1) 0.14
Баич Риад 3 0.14
Моруцан Олимпиу 2 0.1
Родригес Гарри 1 0.05
Македа Федерико 1 0.05
Улудаг Алпер 1 0.05
Радакович Урош 1 0.05
Муякич Нихад 1 0.05
Ганоушек Матей 0 0
Гюнерен Али Каан 0 0
Тюркмен Джем 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Стамбули Бенжамен 2 1
Айдоган Тайфун 3 0
Нани Луиш 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Балотелли Марио 1 0
Свенссон Юнас 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Мишю Эдуар 1 0
Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 5 0
Сепас Реналдо 4 0
Соу Али 2 1
Моруцан Олимпиу 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Кициу Стелиос 2 0
Педринью V 2 0
Муякич Нихад 2 0
Четин Мерт 2 0
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Родригес Гарри 1 0
Ганоушек Матей 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Чанкая Атакан 1 0
Джоканович Андрей 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Анкарагюджю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
12
Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Анкарагюджю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
12
Адана Демирспор
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
52% (11)
33% (7)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Анкарагюджю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (4)
62% (13)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

12
24

Голы по времени матча

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
13%
1
6%
1-15
6
25%
3
19%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
3
13%
5
31%
61-75
6
25%
2
13%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
20%
3
21%
61-75
6
60%
2
14%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
6%
1
9%
1-15
4
24%
4
36%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
5
29%
29%
1
9%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Забито

33
28
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
9%
3
11%
1-15
7
21%
4
14%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
5
15%
5
18%
46-60
5
15%
8
29%
61-75
8
24%
4
14%
76-90

Пропущено

27
25
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
1
4%
3
12%
1-15
4
15%
7
28%
16-30
3
11%
2
8%
31-45
5
19%
4
16%
46-60
5
19%
5
20%
61-75
9
33%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0
Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Генк 1:0
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1
Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Анкарагюджю - Искендерун 3:1 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Анкарагюджю

Точный счет

3:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
8 раз 38%
0:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Анкарагюджю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
8
3
1.5
3
8
4
7
2.5
2
9
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
17
4
10
11
1.5
6
15
5
16
2.5
4
17
2
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 20 17 2 1 57 - 16 53
2.
Галатасарай
 Заявка 20 16 3 1 38 - 11 51
3.
Бешикташ
 Заявка 21 11 2 8 33 - 30 35
4.
Трабзонспор
 Заявка 19 10 4 5 34 - 23 34
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 21 7 9 5 34 - 26 30
7.
Кайсериспор
 Заявка 20 8 5 7 27 - 29 29
8.
Антальяспор
 Заявка 20 7 8 5 25 - 20 29
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
11.
Сивасспор
 Заявка 20 6 7 7 24 - 31 25
12.
Аланьяспор
 Заявка 21 6 7 8 23 - 30 25
13.
Анкарагюджю
 Заявка 21 5 10 6 27 - 26 25
14.
Газиантеп
 Заявка 20 6 3 11 22 - 30 21
15.
Самсунспор
 Заявка 20 6 3 11 23 - 31 21
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
17.
Хатайспор
 Заявка 21 4 9 8 26 - 30 21
18.
Коньяспор
 Заявка 20 4 7 9 19 - 32 19
19.
Пендикспор
 Заявка 21 4 7 10 25 - 43 19
20.
Истанбулспор
 Заявка 19 2 4 13 15 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 10 8 1 1 33 - 11 25
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Трабзонспор
 Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
6.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 10 5 3 2 15 - 10 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
14.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 9 11
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 9 1 6 2 9 - 11 9
19.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 10 6 3 1 13 - 4 21
3.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
4.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 10 4 3 3 20 - 15 15
6.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
7.
Антальяспор
 Заявка 9 3 2 4 14 - 12 11
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 10
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 10 1 1 8 9 - 20 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 9 0 2 7 5 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 12 (3)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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