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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Кайсериспор
0:0
Первый тайм: 20'
Истанбулспор
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
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Кайсериспор
Ничья
Истанбулспор
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25
Баязит
Билал
33
Калдырым
Хасан
Али
3
Аттама
Джозеф
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
8
Йылмаз
Картал
6
Карими
Али
II
70
Боа
Морте
Аилтон
16
Озбек
Мехмет
28
Дживелек
Рамазан
7
Кардозу
Мигел
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
24
Сарикайя
Муаммер
6
Воробьев
Модест
34
Лосаж
Флорьян
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
7
Самбисса
Давид
Кайсериспор
4-2-3-1
Истанбулспор
4-3-3

История личных встреч

Кайсериспор
Истанбулспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
ТМК
3:2
ТМК
2:1
С
2:4
С
1:0

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
56

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.52
Боа Морте Аилтон 5 0.24
Баокен Стефан 3 0.14
Кеман Оливье 2 0.1
Кардозу Мигел 1 0.05
Мане Карлуш 1 0.05
Карими Али II 1 0.05
Узодимма Энтони 1 0.05
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.14
Сарикайя Муаммер 2 0.1
Йылмаз Ибрахим 2 0.1
Мамаду Менди 1 0.05
Этеми Вален 1 0.05
Рроца Эдуарт 1 0.05
Ндао Алассан 1 0.05
Воробьев Модест 1 0.05
Дахени Демиако 1 0.05
Лосаж Флорьян 1 0.05
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.05
Сантос Жаксон 0 0
Самбисса Давид 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 4 0
Карими Али II 3 0
Йылмаз Картал 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Баязит Билал 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Озбек Мехмет 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Аттама Джозеф 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Ака Яу 1 0
Кочаман Ариф 1 0
Recep Ucar 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Есиль Мехмет 6 0
Сарикайя Муаммер 5 0
Коли Расин 4 0
Дахени Демиако 4 0
Лосаж Флорьян 4 0
Темель Вефа 4 0
Эрдоган Окан 2 1
Яшар Али 2 1
Рроца Эдуарт 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Воробьев Модест 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Арда Альп 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Истанбулспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
6
Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Истанбулспор
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
17

Упущенные победы

7
5
Кайсериспор
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (10)
40% (8)
10% (2)
Истанбулспор
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
17

Упущенные победы

13
11

Голы по времени матча

Забито

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
1
6%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
3
50%
76-90

Пропущено

9
16
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
3
33%
6
38%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

21
20
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
6
29%
6
30%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
3
14%
4
20%
76-90

Забито

26
16
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
4 Не забивали 8
2
8%
2
13%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
7
27%
5
31%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
5
19%
6
38%
76-90

Пропущено

30
36
12 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
1
3%
4
11%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
7
23%
6
17%
31-45
7
23%
9
25%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
6
20%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3
Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0
Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1

Результаты матчей

Кайсериспор
Истанбулспор

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
2
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
4
5
5
1.5
3
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
5
2
8
1.5
1
8
1
9
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
11
9
7
13
1.5
4
16
3
17
2.5
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 21 17 3 1 58 - 17 54
2.
Галатасарай
 Заявка 21 17 3 1 43 - 12 54
3.
Трабзонспор
 Заявка 21 11 4 6 36 - 28 37
4.
Бешикташ
 Заявка 21 11 2 8 33 - 30 35
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 21 8 6 7 27 - 29 30
7.
Адана Демирспор
 Заявка 21 7 9 5 34 - 26 30
8.
Антальяспор
 Заявка 21 7 9 5 26 - 21 30
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
11.
Сивасспор
 Заявка 21 6 8 7 26 - 33 26
12.
Аланьяспор
 Заявка 21 6 7 8 23 - 30 25
13.
Анкарагюджю
 Заявка 21 5 10 6 27 - 26 25
14.
Газиантеп
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
15.
Самсунспор
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
17.
Хатайспор
 Заявка 21 4 9 8 26 - 30 21
18.
Коньяспор
 Заявка 21 4 8 9 20 - 33 20
19.
Пендикспор
 Заявка 21 4 7 10 25 - 43 19
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 21 2 5 14 15 - 38 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
7.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 11 5 4 2 15 - 10 19
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
14.
Хатайспор
 Заявка 10 3 5 2 17 - 15 14
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
19.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
8.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 7 - 15 9
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 10 0 3 7 5 - 17 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 12 (3)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Сивасспор Манай Рей 10
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Антальяспор Ракип Эрдаль 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Истанбулспор
1.75
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5.00
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