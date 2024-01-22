Тур: 21. Стадион: Кадир Хас.
0:1
Конец матча
0'
74' Желтая карточкаСарикайя Муаммер
79' Желтая карточкаДели Симон
80' Желтая карточкаКоловециос Димитрис
87' Желтая карточкаГюльтекин Эмир
87' Желтая карточкаАттама Джозеф
0:1
90' ГолЯшар Али
90'+8
Ход матча
62'
74'
79'
87'
87'
90'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 8
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
16
Озбек
Мехмет
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Эскин БератПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанНападающий
-
27 Этеми ВаленНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Рроца Эдуарт
-
Главный тренер: Osman Korkmaz
История личных встреч
Кайсериспор
Истанбулспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
56
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.52
|Боа Морте Аилтон
|5
|0.24
|Баокен Стефан
|3
|0.14
|Кеман Оливье
|2
|0.1
|Кардозу Мигел
|1
|0.05
|Мане Карлуш
|1
|0.05
|Карими Али II
|1
|0.05
|Узодимма Энтони
|1
|0.05
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.14
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.1
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.1
|Мамаду Менди
|1
|0.05
|Этеми Вален
|1
|0.05
|Рроца Эдуарт
|1
|0.05
|Ндао Алассан
|1
|0.05
|Яшар Али
|1
|0.05
|Воробьев Модест
|1
|0.05
|Дахени Демиако
|1
|0.05
|Лосаж Флорьян
|1
|0.05
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.05
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Самбисса Давид
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|4
|0
|Карими Али II
|3
|0
|Йылмаз Картал
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Баязит Билал
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Озбек Мехмет
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Кочаман Ариф
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Есиль Мехмет
|6
|0
|Сарикайя Муаммер
|6
|0
|Коли Расин
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Лосаж Флорьян
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Эрдоган Окан
|2
|1
|Яшар Али
|2
|1
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Дели Симон
|2
|0
|Воробьев Модест
|2
|0
|Гюльтекин Эмир
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Арда Альп
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Истанбулспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
6
Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Истанбулспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
17
Упущенные победы
7
5
Кайсериспор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
38% (8)
14% (3)
Истанбулспор
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
17
Упущенные победы
13
11
Голы по времени матча
Забито
16
7
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
1
6%
1
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
4
57%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
10%
2
13%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
1
10%
3
19%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
4
40%
6
38%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
21
20
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
5
24%
5
25%
31-45
6
29%
6
30%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
3
14%
4
20%
76-90
Забито
26
17
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
2
8%
2
12%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
7
27%
5
29%
29%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
5
19%
1
6%
61-75
5
19%
7
41%
76-90
Пропущено
31
36
12 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 19
1
3%
4
11%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
7
23%
6
17%
31-45
7
23%
9
25%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
7
23%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3
Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0
Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1
Результаты матчей
Кайсериспор
Истанбулспор
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
3:4
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
5 раз 24%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
56
38
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
129
714
417
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|58 - 17
|54
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|43 - 12
|54
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|36 - 28
|37
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|33 - 30
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 26
|30
|7.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|26 - 21
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 40
|29
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|23 - 30
|25
|13.
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|27 - 26
|25
|14.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|16.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 24
|21
|17.
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|26 - 30
|21
|18.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 33
|20
|19.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|25 - 43
|19
|20.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|14.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|17 - 15
|14
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|12 (3)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1 5