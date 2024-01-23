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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Хатайспор
1:0
Второй тайм: 79'
Аланьяспор
0'
1:0
5' Гол
Ривас Ригоберто
67' Желтая карточка
Айдын Огуз
68' Желтая карточка
Дадашов Ренат
69' Желтая карточка
Фернандеш Желсон II

Ход матча

5'
Ривас Ригоберто
1:0
67'
 
Айдын Огуз
68'
Дадашов Ренат
 
68'
 
Аугусто Лойде
Систо Пионе
69'
Фернандеш Желсон II
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
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Хатайспор
Ничья
Аланьяспор
3.15
3.80
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9.61
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
31
Матур
Огужан
5
Саглам
Геркем
99
Ривас
Ригоберто
17
Деле-Баширу
Фисайо
18
Ходжич
Армин
II
77
Фернандеш
Желсон
II
9
Дадашов
Ренат
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
8
Фер
Лерой
25
Алмейда
Ричард
11
Айдын
Огуз
7
Караджа
Эфеджан
18
Систо
Пионе
9
Кордова
Серхио
Хатайспор
4-1-4-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Аланьяспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
6:0
С
5:0
ТМК
2:2
С
0:0
С
6:0
Л
0:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

17
0

Голов в среднем за матч

3.4
0

Среднее время на гол

26
0

Всего голов

23
2

Голов в среднем за матч

2.56
0.22

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

35
405

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 5 (1) 0.23
Ривас Ригоберто 4 0.18
Деле-Баширу Фисайо 4 0.18
Дадашов Ренат 4 (3) 0.18
Ламкель Зе Дидье 3 0.14
Саглам Геркем 1 0.05
Гулам Фаузи 1 0.05
Килама Ги-Марселен 1 0.05
Аличи Керим 1 0.05
Ходжич Армин II 1 0.05
Абид Рейан 1 0.05
Йылдырым Бертуг 1 0.05
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.23
Кордова Серхио 3 0.14
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.14
Айдын Огуз 2 0.09
Оздемир Юсуф 2 0.09
Жанвье Николя 2 0.09
Аугусто Лойде 1 0.05
Караджа Эфеджан 1 0.05
Систо Пионе 1 0.05
Балковец Юре 1 0.05
Алмейда Ричард 1 0.05
Аксой Фатих 1 0.05
Алити Фидан 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 5 0
Деле-Баширу Фисайо 5 0
Фернандеш Желсон II 3 1
Гулам Фаузи 4 0
Кардешлер Эрдже 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Саглам Геркем 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Килама Ги-Марселен 3 0
Беяз Омер 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Максимович Никола 1 0
Абид Рейан 1 0
Бекай Висар 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 8 0
Оздемир Юсуф 6 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Караджа Эфеджан 4 0
Балковец Юре 4 0
Новаиш Жоау 4 0
Алити Фидан 3 0
Жанвье Николя 3 0
Фер Лерой 1 1
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Айдын Огуз 0 1
Хадергьонай Флорент 1 0
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

11
4
Хатайспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Аланьяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

5
15
Хатайспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
Аланьяспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
52% (11)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

18
7

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

19
8
4 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
5%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
6
32%
1
13%
61-75
5
26%
4
50%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
5
38%
4
29%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Забито

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
5
31%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
4
44%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
4
25%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
7
47%
7
47%
76-90

Забито

28
24
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
2
7%
2
8%
1-15
3
11%
5
21%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
8
29%
3
13%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
7
25%
8
33%
76-90

Пропущено

28
29
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
3
11%
1
3%
1-15
3
11%
1
3%
16-30
6
21%
9
31%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
10
36%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0
Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1
Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3

Результаты матчей

Хатайспор
Аланьяспор

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:0
6 раз 29%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
9 раз 43%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
6
5
4
6
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
4
6
2
9
1.5
2
8
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
12
9
7
14
1.5
8
13
5
16
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 21 17 3 1 58 - 17 54
2.
Галатасарай
 Заявка 21 17 3 1 43 - 12 54
3.
Трабзонспор
 Заявка 21 11 4 6 36 - 28 37
4.
Бешикташ
 Заявка 21 11 2 8 33 - 30 35
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 21 7 9 5 34 - 26 30
7.
Антальяспор
 Заявка 21 7 9 5 26 - 21 30
8.
Кайсериспор
 Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
9.
Касымпаша
 Заявка 21 8 5 8 36 - 40 29
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
11.
Сивасспор
 Заявка 21 6 8 7 26 - 33 26
12.
Анкарагюджю
 Заявка 21 5 10 6 27 - 26 25
13.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 22 6 7 9 23 - 31 25
14.
Хатайспор
 1:0 Заявка 22 5 9 8 27 - 30 24
15.
Газиантеп
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
16.
Самсунспор
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
18.
Коньяспор
 Заявка 21 4 8 9 20 - 33 20
19.
Пендикспор
 Заявка 21 4 7 10 25 - 43 19
20.
Истанбулспор
 Заявка 21 3 4 14 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Бешикташ
 Заявка 10 6 1 3 16 - 11 19
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Хатайспор
 1:0 Заявка 11 4 5 2 18 - 15 17
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
14.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
18.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
19.
Пендикспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 10 3 3 4 14 - 17 12
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
13.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
14.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 11 2 3 6 7 - 16 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 1:0 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 10 0 6 4 10 - 16 6
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 6 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 12 (3)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Сивасспор Манай Рей 10
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Антальяспор Ракип Эрдаль 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    Фернандеш Желсон II получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Систо Пионе уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 68'
    Дадашов Ренат получил желтую карточку от судьи
  • 67'
    Айдын Огуз получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 5'
    Г О О О О Л - Ривас Ригоберто бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Аланьяспор
3.15
3.80
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9.61
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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