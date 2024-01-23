Тур: 22. Стадион: Новый стадион Хатая.
1:0
Второй тайм: 79'
0'
1:0
5' ГолРивас Ригоберто
67' Желтая карточкаАйдын Огуз
68' Желтая карточкаДадашов Ренат
69' Желтая карточкаФернандеш Желсон II
Ход матча
5'
1:0
67'
68'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
22
Аличи
Керим
31
Матур
Огужан
88
Оздемир
Юсуф
11
Айдын
Огуз
18
Систо
Пионе
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хатайспор
Аланьяспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
17
0
Голов в среднем за матч
3.4
0
Среднее время на гол
26
0
Всего голов
23
2
Голов в среднем за матч
2.56
0.22
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
35
405
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.23
|Ривас Ригоберто
|4
|0.18
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.18
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.18
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.14
|Саглам Геркем
|1
|0.05
|Гулам Фаузи
|1
|0.05
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.05
|Аличи Керим
|1
|0.05
|Ходжич Армин II
|1
|0.05
|Абид Рейан
|1
|0.05
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.05
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.23
|Кордова Серхио
|3
|0.14
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.14
|Айдын Огуз
|2
|0.09
|Оздемир Юсуф
|2
|0.09
|Жанвье Николя
|2
|0.09
|Аугусто Лойде
|1
|0.05
|Караджа Эфеджан
|1
|0.05
|Систо Пионе
|1
|0.05
|Балковец Юре
|1
|0.05
|Алмейда Ричард
|1
|0.05
|Аксой Фатих
|1
|0.05
|Алити Фидан
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|5
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|5
|0
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Гулам Фаузи
|4
|0
|Кардешлер Эрдже
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Килама Ги-Марселен
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Максимович Никола
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|8
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Балковец Юре
|4
|0
|Новаиш Жоау
|4
|0
|Алити Фидан
|3
|0
|Жанвье Николя
|3
|0
|Фер Лерой
|1
|1
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Айдын Огуз
|0
|1
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Аланьяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
11
4
Хатайспор
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Аланьяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
5
15
Хатайспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
57% (12)
10% (2)
Аланьяспор
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
10% (2)
52% (11)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
18
7
Упущенные победы
16
19
Голы по времени матча
Забито
19
8
4 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
1
5%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
4
21%
1
13%
46-60
6
32%
1
13%
61-75
5
26%
4
50%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
5
38%
4
29%
31-45
3
23%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Забито
9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
17 Не забивали 13
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
5
31%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
4
44%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
22%
4
25%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
7
47%
7
47%
76-90
Забито
28
24
7 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
9 Не забивали 8
2
7%
2
8%
1-15
3
11%
5
21%
16-30
2
7%
3
13%
31-45
8
29%
3
13%
46-60
6
21%
3
13%
61-75
7
25%
8
33%
76-90
Пропущено
28
29
12 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
3
11%
1
3%
1-15
3
11%
1
3%
16-30
6
21%
9
31%
31-45
3
11%
5
17%
46-60
3
11%
4
14%
61-75
10
36%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0
Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1
Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3
Результаты матчей
Хатайспор
Аланьяспор
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
0:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:0
6 раз 29%
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
5 раз 24%
3
4 раза 19%
2
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
9 раз 43%
2
5 раз 24%
1
4 раза 19%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
83
55
65
46
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
46
29
28
110
19
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
129
714
813
516
318
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|58 - 17
|54
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|43 - 12
|54
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|36 - 28
|37
|4.
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|33 - 30
|35
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|34 - 26
|30
|7.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|26 - 21
|30
|8.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|36 - 40
|29
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|27 - 26
|25
|13.
|0:1 Заявка
|22
|6
|7
|9
|23 - 31
|25
|14.
|1:0 Заявка
|22
|5
|9
|8
|27 - 30
|24
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|16.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|17.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 24
|21
|18.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 33
|20
|19.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|25 - 43
|19
|20.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 11
|19
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|1:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|18 - 15
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|14.
|0:1 Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|19.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 19
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 17
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|14.
|0:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|7 - 16
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|1:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|12 (3)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1 5