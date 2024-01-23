Тур: 22. Стадион: Пендик.
3:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
6' Гол в свои воротаРассул Джохер Хадим
11' Желтая карточкаГомис Ирон
18' Желтая карточкаОзчан Ясин
1:1
19' ГолНайир Умут
1:2
25' ГолГюл Гёкхан
44' Желтая карточкаЭзтюрк Алпаслан
2:2
44' ПенальтиТиам Маме
3:2
90' ГолТюрам Рожерио
Ход матча
6'
11'
18'
19'
1:1
25'
1:2
44'
44'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
6 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
22
Озгенч
Эрдем
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
25
Янар
Али
97
Гомис
Ирон
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Найир УмутНападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
-
70 Гюней МелихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Калик Эрдем
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Янар АлиВратарь
-
97 Гомис ИронЗащитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Акюз МелихВратарь
-
13 Актас АднанЗащитник
- Защитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Явручу СарпНападающий
-
90 Килинч АльпНападающий
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Пендикспор
Касымпаша
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.27
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.14
|Акбунар Халиль
|2
|0.09
|Велинтон Соуза
|2
|0.09
|Тюрам Рожерио
|2
|0.09
|Найир Умут
|2
|0.09
|Секейра Нуну
|1
|0.05
|Кайя Гёкхан
|1
|0.05
|Цекици Эндри
|1
|0.05
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.05
|Диаби Абдулай
|1
|0.05
|Каппел Леандро
|1
|0.05
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.05
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.05
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|10 (2)
|0.45
|Да Кошта Нуну
|7
|0.32
|Фалл Мамаду
|6
|0.27
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.18
|Винк Клаудио
|3
|0.14
|Хайрадинович Харис
|1
|0.05
|Гомис Ирон
|1
|0.05
|Омеруо Кеннет
|1
|0.05
|Нгой Жульен
|1
|0.05
|Озчан Ясин
|1
|0.05
|Гюл Гёкхан
|1
|0.05
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|3
|1
|Секейра Нуну
|4
|0
|Вукович Йосип
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Цекици Эндри
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Лусамба Арно
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Винк Клаудио
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Айдын Тайлан Утку
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Касымпаша
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
7
7
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Касымпаша
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
11
18
Пендикспор
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Касымпаша
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
17
Упущенные победы
18
25
Голы по времени матча
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
4
31%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
4
33%
6
46%
76-90
Пропущено
18
18
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
2
11%
1-15
3
17%
3
17%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
7
39%
4
22%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
1
7%
1
4%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
6
43%
6
26%
76-90
Пропущено
24
22
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
5
21%
3
14%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
7
29%
29%
4
18%
46-60
2
8%
4
18%
61-75
4
17%
4
18%
76-90
Забито
26
36
9 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
2
8%
2
6%
1-15
2
8%
5
14%
16-30
5
19%
7
19%
31-45
2
8%
6
17%
46-60
5
19%
4
11%
61-75
10
38%
12
33%
76-90
Пропущено
42
40
17 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 17
7
17%
5
13%
1-15
5
12%
5
13%
16-30
5
12%
9
23%
31-45
10
24%
7
18%
46-60
4
10%
6
15%
61-75
11
26%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1
Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3
Результаты матчей
Пендикспор
Касымпаша
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
5 раз 24%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
28
74
19
56
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
38
46
110
37
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
165
516
1110
219
813
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|58 - 17
|54
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|43 - 12
|54
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|36 - 28
|37
|4.
|0:0 Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|0:0 Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 26
|31
|7.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|26 - 21
|30
|8.
|2:2 Заявка
|22
|8
|6
|8
|38 - 42
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|13.
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|27 - 26
|25
|14.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|16.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 31
|22
|17.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 24
|21
|18.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 33
|20
|19.
|2:2 Заявка
|22
|4
|8
|10
|27 - 45
|20
|20.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|2:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|19.
|2:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|2:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|2:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|0:0 Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|13 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1 5