  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Пендикспор
3:2
Конец матча
Касымпаша
0'
0:1
6' Гол в свои ворота
Рассул Джохер Хадим
11' Желтая карточка
Гомис Ирон
18' Желтая карточка
Озчан Ясин
1:1
19' Гол
Найир Умут
1:2
25' Гол
Гюл Гёкхан
44' Желтая карточка
Эзтюрк Алпаслан
2:2
44' Пенальти
Тиам Маме
3:2
90' Гол
Тюрам Рожерио
90' Желтая карточка
Цекици Эндри
90'+7
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
33
Эзтюрк
Алпаслан
14
Рассул
Джохер
Хадим
6
Секейра
Нуну
18
Мидтше
Фредрик
11
Акбунар
Халиль
24
Акдаг
Ибрахим
99
Ярдымджи
Эренджан
17
Найир
Умут
27
Тиам
Маме
25
Янар
Али
97
Гомис
Ирон
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
14
Чаглаян
Огулджан
18
Да
Кошта
Нуну
Пендикспор
4-3-3
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Пендикспор
Касымпаша

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.27
Тюрам Рожерио 3 0.14
Ромеро Оскар 3 (3) 0.14
Акбунар Халиль 2 0.09
Велинтон Соуза 2 0.09
Найир Умут 2 0.09
Секейра Нуну 1 0.05
Кайя Гёкхан 1 0.05
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.05
Цекици Эндри 1 0.05
Диаби Абдулай 1 0.05
Каппел Леандро 1 0.05
Эзтюрк Алпаслан 1 0.05
Зюлюнгёз Беркай 1 0.05
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 10 (2) 0.45
Да Кошта Нуну 7 0.32
Фалл Мамаду 6 0.27
Бен Уаннес Мортада 4 0.18
Винк Клаудио 3 0.14
Хайрадинович Харис 1 0.05
Гомис Ирон 1 0.05
Омеруо Кеннет 1 0.05
Нгой Жульен 1 0.05
Озчан Ясин 1 0.05
Гюл Гёкхан 1 0.05
Чаглаян Огулджан 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Секейра Нуну 4 0
Вукович Йосип 4 0
Цекици Эндри 4 0
Асан Серкан 2 1
Эзтюрк Алпаслан 3 0
Мидтше Фредрик 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Лусамба Арно 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Найир Умут 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Винк Клаудио 4 0
Гомис Ирон 4 0
Кара Айтач 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Озчан Ясин 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Айдын Тайлан Утку 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Касымпаша
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

7
8
Пендикспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Касымпаша
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

11
18
Пендикспор
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Касымпаша
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

17
17

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
13%
1
7%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
5
31%
6
43%
76-90

Пропущено

19
22
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
3
14%
1-15
4
21%
4
18%
16-30
1
5%
5
23%
31-45
3
16%
3
14%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
7
37%
5
23%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
1
7%
1
4%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
4
29%
3
13%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
6
43%
6
26%
76-90

Пропущено

24
22
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
5
21%
3
14%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
4
17%
5
23%
31-45
7
29%
29%
4
18%
46-60
2
8%
4
18%
61-75
4
17%
4
18%
76-90

Забито

30
37
12 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
10%
2
5%
1-15
3
10%
6
16%
16-30
6
20%
7
19%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
5
17%
4
11%
61-75
11
37%
12
32%
76-90

Пропущено

43
44
18 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 18
7
16%
6
14%
1-15
6
14%
6
14%
16-30
5
12%
10
23%
31-45
10
23%
7
16%
46-60
4
9%
6
14%
61-75
11
26%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1
Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1
Касымпаша
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3

Результаты матчей

Пендикспор
Касымпаша

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:1
6 раз 27%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
3
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
7
4
2
9
2.5
5
6
1
10
3.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
3
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
17
5
6
16
1.5
12
10
3
19
2.5
8
14
2
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 21 17 3 1 58 - 17 54
2.
Галатасарай
 Заявка 21 17 3 1 43 - 12 54
3.
Трабзонспор
 Заявка 21 11 4 6 36 - 28 37
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 22 7 10 5 34 - 26 31
7.
Антальяспор
 Заявка 21 7 9 5 26 - 21 30
8.
Кайсериспор
 Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
9.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
11.
Сивасспор
 Заявка 21 6 8 7 26 - 33 26
12.
Аланьяспор
 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
13.
Анкарагюджю
 Заявка 21 5 10 6 27 - 26 25
14.
Газиантеп
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
15.
Самсунспор
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
16.
Пендикспор
 Заявка 22 5 7 10 28 - 45 22
17.
Хатайспор
 Заявка 22 4 10 8 27 - 31 22
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
19.
Коньяспор
 Заявка 21 4 8 9 20 - 33 20
20.
Истанбулспор
 Заявка 21 3 4 14 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
14.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
18.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 6 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 13 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Сивасспор Манай Рей 10
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Антальяспор Ракип Эрдаль 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Пендикспор 3:2 Касымпаша онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный