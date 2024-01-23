Тур: 22. Стадион: Тупрас.
0:0
Второй тайм: 90+'
0'
29' Желтая карточкаБараси Юсуф
36' Желтая карточкаАкинтола Дэвид
37' Желтая карточкаМишю Эдуар
37' Желтая карточкаБингол Тайфур
48' Желтая карточкаСтамбули Бенжамен
48' Красная карточкаБараси Юсуф
66' Желтая карточкаСвенссон Юнас
Ход матча
29'
36'
37'
37'
48'
66'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
21
Тыкназ
Демир
11
Рашица
Милот
32
Эрдоган
Юсуф
20
Мишю
Эдуар
77
Нурани
Мотаз
56
Бараси
Юсуф
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
65 Килич ЯкупНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Эрдоган ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нурани МотазПолузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
-
24 Эрсой БурханЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Нани ЛуишНападающий
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
История личных встреч
Бешикташ
Адана Демирспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
1.67
2.4
Среднее время на гол
54
37
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.67
Среднее время на гол
56
54
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
1.63
2.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
42
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|5
|0.23
|Колли Омар
|5
|0.23
|Тосун Дженк
|4
|0.18
|Абубакар Венсан
|4
|0.18
|Рашица Милот
|4
|0.18
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.18
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.09
|Мулека Джексон
|2
|0.09
|Учан Салих
|1
|0.05
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.05
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.36
|Акбаба Эмре
|5
|0.23
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.18
|Балотелли Марио
|3
|0.14
|Беланда Юнес
|3
|0.14
|Акинтола Дэвид
|2
|0.09
|Гравильон Эндрю
|2
|0.09
|Бараси Юсуф
|2
|0.09
|Нани Луиш
|1
|0.05
|Ндиайе Чериф
|1
|0.05
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.05
|Айдоган Тайфун
|1
|0.05
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|5
|0
|Гюнок Мерт
|3
|1
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Учан Салих
|4
|0
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Уйсал Неджип
|3
|0
|Масуаку Артур
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Фернандеш Жедсон
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|Тыкназ Демир
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Нани Луиш
|2
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Мишю Эдуар
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Адана Демирспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
9
Бешикташ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Адана Демирспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
11
22
Бешикташ
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Адана Демирспор
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
33% (7)
52% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
15
31
Голы по времени матча
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90
Пропущено
11
17
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
6
55%
3
18%
76-90
Забито
16
24
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
12 Не забивали 11
1
6%
3
13%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
6
38%
6
25%
76-90
Пропущено
20
10
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
3
15%
6
60%
76-90
Забито
32
33
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 13
2 Не забивали 4
4
13%
3
9%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
5
16%
5
15%
31-45
4
13%
5
15%
46-60
8
25%
5
15%
61-75
8
25%
8
24%
76-90
Пропущено
31
27
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
3
10%
1
4%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
9
29%
29%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3
Результаты матчей
Бешикташ
Адана Демирспор
Точный счет
1:3
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:3
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
9 раз 43%
1
8 раз 38%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Адана Демирспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
83
19
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
65
28
110
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
174
1110
1011
219
516
120
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|58 - 17
|54
|2.
|Заявка
|21
|17
|3
|1
|43 - 12
|54
|3.
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|36 - 28
|37
|4.
|0:0 Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|26 - 29
|32
|6.
|0:0 Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 26
|31
|7.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|26 - 21
|30
|8.
|2:2 Заявка
|22
|8
|6
|8
|38 - 42
|30
|9.
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|10.
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|26 - 25
|27
|11.
|Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 33
|26
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|13.
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|27 - 26
|25
|14.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|15.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|24 - 32
|22
|16.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 31
|22
|17.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 24
|21
|18.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 33
|20
|19.
|2:2 Заявка
|22
|4
|8
|10
|27 - 45
|20
|20.
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|25 - 7
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|0:0 Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 9
|23
|5.
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|11 - 8
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 12
|17
|10.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|11.
|2:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|14.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|18.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|19.
|2:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|24 - 5
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|4.
|0:0 Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 20
|16
|6.
|2:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 19
|13
|7.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 19
|11
|9.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|2:2 Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 23
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|0:0 Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 14
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|13 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Фатих Карагюмрюк
|Бираски Давиде
|1 5
|Антальяспор
|Ракип Эрдаль
|1 5