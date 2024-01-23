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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Бешикташ
0:0
Конец матча
Адана Демирспор
0'
29' Желтая карточка
Бараси Юсуф
36' Желтая карточка
Акинтола Дэвид
37' Желтая карточка
Мишю Эдуар
37' Желтая карточка
Бингол Тайфур
48' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
48' Красная карточка
Бараси Юсуф
66' Желтая карточка
Свенссон Юнас
85' Желтая карточка
Гюнок Мерт
90' Желтая карточка
Ребич Анте
90'+7

Ход матча

29'
 
Бараси Юсуф
36'
 
Акинтола Дэвид
37'
 
Мишю Эдуар
37'
Бингол Тайфур
 
48'
 
Стамбули Бенжамен
48'
 
Бараси Юсуф
60'
 
Дурсун Абдуррахим
Нурани Мотаз
61'
Геззаль Рашид
Бингол Тайфур
 
66'
Свенссон Юнас
 
77'
Ребич Анте
Киличсой Семих
 
85'
Гюнок Мерт
 
86'
 
Нани Луиш
Акбаба Эмре
86'
 
Токёз Дорукхан
Стамбули Бенжамен
86'
Мулека Джексон
Свенссон Юнас
 
90'
 
Сиссе Пап Абу
Эрдоган Юсуф
90'
 
Айдоган Тайфун
Мишю Эдуар
90'
Ребич Анте
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
20
Уйсал
Неджип
22
Зайнутдинов
Бактиёр
79
Эмрекан
Терзи
75
Бингол
Тайфур
21
Тыкназ
Демир
83
Фернандеш
Жедсон
11
Рашица
Милот
9
Тосун
Дженк
90
Киличсой
Семих
71
Магомедалиев
Шахрудин
2
Чокчалыш
Исмаил
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
32
Эрдоган
Юсуф
90
Стамбули
Бенжамен
20
Мишю
Эдуар
11
Акинтола
Дэвид
8
Акбаба
Эмре
77
Нурани
Мотаз
56
Бараси
Юсуф
Бешикташ
4-3-3
Адана Демирспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Адана Демирспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:2
С
1:4
С
1:0
С
1:1
С
3:3
ТМК
1:1
К
1:4
КТ
1:2

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

1.67
2.4

Среднее время на гол

54
37

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.67

Среднее время на гол

56
54

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

1.63
2.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
42

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 5 0.23
Колли Омар 5 0.23
Тосун Дженк 4 0.18
Абубакар Венсан 4 0.18
Рашица Милот 4 0.18
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.18
Фернандеш Жедсон 2 0.09
Мулека Джексон 2 0.09
Учан Салих 1 0.05
Геззаль Рашид 1 (1) 0.05
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.36
Акбаба Эмре 5 0.23
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.18
Балотелли Марио 3 0.14
Беланда Юнес 3 0.14
Акинтола Дэвид 2 0.09
Гравильон Эндрю 2 0.09
Бараси Юсуф 2 0.09
Нани Луиш 1 0.05
Ндиайе Чериф 1 0.05
Стамбули Бенжамен 1 0.05
Айдоган Тайфун 1 0.05
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Хаджиахметович Амир 3 1
Учан Салих 4 0
Бингол Тайфур 4 0
Уйсал Неджип 3 0
Масуаку Артур 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Фернандеш Жедсон 3 0
Розье Валентен 3 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Зайнутдинов Бактиёр 2 0
Тыкназ Демир 2 0
Киличсой Семих 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Колли Омар 1 0
Мулека Джексон 1 0
Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Айдоган Тайфун 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Нани Луиш 2 0
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Мишю Эдуар 2 0
Балотелли Марио 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Адана Демирспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
9
Бешикташ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Адана Демирспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

11
22
Бешикташ
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Адана Демирспор
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

15
31

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
2
13%
2
22%
76-90

Пропущено

11
17
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
5
29%
29%
46-60
1
9%
3
18%
61-75
6
55%
3
18%
76-90

Забито

16
24
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 10
13 Не забивали 12
1
6%
3
13%
1-15
1
6%
6
25%
16-30
3
19%
2
8%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
6
38%
6
25%
76-90

Пропущено

20
10
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 6
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
2
20%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
2
20%
61-75
3
15%
6
60%
76-90

Забито

32
33
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 13
3 Не забивали 5
4
13%
3
9%
1-15
3
9%
7
21%
16-30
5
16%
5
15%
31-45
4
13%
5
15%
46-60
8
25%
5
15%
61-75
8
25%
8
24%
76-90

Пропущено

31
27
12 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 15
3
10%
1
4%
1-15
5
16%
4
15%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
5
16%
5
19%
46-60
5
16%
5
19%
61-75
9
29%
29%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4
Бешикташ - Касымпаша 1:3 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Лугано - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Фенербахче 1:3 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Брюгге 0:5 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0
Адана Демирспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2
Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3

Результаты матчей

Бешикташ
Адана Демирспор

Точный счет

1:3
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
9 раз 41%
1
8 раз 36%
0
3 раза 14%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Адана Демирспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
8
3
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
10
12
2
20
2.5
5
17
1
21
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 21 17 3 1 58 - 17 54
2.
Галатасарай
 Заявка 21 17 3 1 43 - 12 54
3.
Трабзонспор
 Заявка 21 11 4 6 36 - 28 37
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
6.
Адана Демирспор
 Заявка 22 7 10 5 34 - 26 31
7.
Антальяспор
 Заявка 21 7 9 5 26 - 21 30
8.
Кайсериспор
 Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
9.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 21 7 6 8 26 - 25 27
11.
Сивасспор
 Заявка 21 6 8 7 26 - 33 26
12.
Аланьяспор
 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
13.
Анкарагюджю
 Заявка 21 5 10 6 27 - 26 25
14.
Газиантеп
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
15.
Самсунспор
 Заявка 21 6 4 11 24 - 32 22
16.
Пендикспор
 Заявка 22 5 7 10 28 - 45 22
17.
Хатайспор
 Заявка 22 4 10 8 27 - 31 22
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 21 5 6 10 23 - 24 21
19.
Коньяспор
 Заявка 21 4 8 9 20 - 33 20
20.
Истанбулспор
 Заявка 21 3 4 14 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
6.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
7.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
8.
Антальяспор
 Заявка 11 4 6 1 11 - 8 18
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 10 5 2 3 17 - 12 17
10.
Самсунспор
 Заявка 10 5 2 3 14 - 11 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
14.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
15.
Анкарагюджю
 Заявка 11 3 5 3 12 - 11 14
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
18.
Газиантеп
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 10 9 1 0 24 - 5 28
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 11 5 1 5 15 - 20 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Кайсериспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 19 11
9.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
10.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 11 1 5 5 9 - 23 8
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 10 1 2 7 7 - 14 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 6 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 13 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Сивасспор Манай Рей 10
Весь список

Топ нарушителей
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фатих Карагюмрюк Бираски Давиде 1 5
Антальяспор Ракип Эрдаль 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Бингол Тайфур получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Мишю Эдуар получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Акинтола Дэвид получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Бараси Юсуф получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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