Тур: 22. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
2:0
Конец матча
Ход матча
10'
1:0
57'
2:0
60'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
3 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
13
Тэт
Флавьен
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
99
Кара
Эркан
25
Баязит
Билал
89
Ака
Яу
20
Мане
Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Дениз БерханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
История личных встреч
Самсунспор
Кайсериспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|6
|0.27
|Нтчам Оливье
|4 (3)
|0.18
|Хольсе Карло
|3
|0.14
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.14
|Кылынч Эмре
|2
|0.09
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0.09
|Явру Зеки
|1
|0.05
|Айдогду Сонер
|1
|0.05
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.05
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.05
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.05
|Димата Ландри
|1
|0.05
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.5
|Боа Морте Аилтон
|5
|0.23
|Баокен Стефан
|3
|0.14
|Кеман Оливье
|2
|0.09
|Кардозу Мигел
|1
|0.05
|Мане Карлуш
|1
|0.05
|Карими Али II
|1
|0.05
|Узодимма Энтони
|1
|0.05
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димата Ландри
|3
|1
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Нтчам Оливье
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Хольсе Карло
|3
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Озтюрк Алим
|1
|0
|Явру Зеки
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|4
|0
|Карими Али II
|3
|0
|Йылмаз Картал
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Баязит Билал
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Озбек Мехмет
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Кочаман Ариф
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кайсериспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
3
5
Самсунспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
5
11
Самсунспор
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Кайсериспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
2
20%
76-90
Пропущено
11
23
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
1
4%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
4
36%
3
13%
76-90
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
5
31%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Пропущено
21
10
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
5
24%
1
10%
1-15
6
29%
1
10%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
2
10%
4
40%
76-90
Забито
26
26
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
3
12%
7
27%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
9
35%
5
19%
76-90
Пропущено
32
33
20 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
6
19%
2
6%
1-15
9
28%
4
12%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
1
3%
8
24%
46-60
5
16%
5
15%
61-75
6
19%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1
Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2
Кайсериспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1
Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1
Результаты матчей
Самсунспор
Кайсериспор
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
56
56
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
166
715
715
220
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|59 - 17
|57
|2.
|0:2 Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 14
|54
|3.
|0:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 28
|38
|4.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|26 - 29
|33
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|7.
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 26
|31
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|10.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 26
|27
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|27 - 35
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 32
|25
|15.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 45
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 31
|22
|18.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 26
|21
|19.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|20.
|2:0 Заявка
|22
|4
|4
|14
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|11
|10
|0
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 9
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|19.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|20.
|2:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|2:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|13 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 4