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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Самсунспор
2:0
Конец матча
Кайсериспор
0'
1:0
10' Гол
Явру Зеки
2:0
57' Гол
Кара Эркан
90'+5

Ход матча

10'
Явру Зеки
1:0
57'
Кара Эркан
(Явру Зеки)
2:0
60'
Айдогду Сонер
Фофана Морике
 
60'
 
Калдырым Хасан Али
Дживелек Рамазан
60'
 
Карими Али
Ака Яу
61'
Гюмюшкая Мухаммед
Кылынч Эмре
 
70'
Тан Халук Мустафа
Явру Зеки
 
70'
Аит Бенассер Юссеф
Антальялы Тайлан
 
76'
 
Эркип Хайрулла
Мане Карлуш
81'
Челик Осман
Тэт Флавьен
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 3 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогноз на матч от Liveresult
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
5
Озтюрк
Алим
16
Бола
Марк
48
Антальялы
Тайлан
13
Тэт
Флавьен
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
7
Фофана
Морике
99
Кара
Эркан
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
3
Аттама
Джозеф
4
Коловециос
Димитрис
23
Кароль
Лионель
89
Ака
Яу
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
20
Мане
Карлуш
28
Дживелек
Рамазан
7
Кардозу
Мигел
Самсунспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Самсунспор
Кайсериспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
ТМК
1:0
ПЛТ
2:0
ТПЛ
1:1
С
2:0
С
0:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 6 0.27
Нтчам Оливье 4 (3) 0.18
Хольсе Карло 3 0.14
Кара Эркан 3 (1) 0.14
Кылынч Эмре 2 0.09
Ван Дронгелен Рик 2 0.09
Явру Зеки 1 0.05
Айдогду Сонер 1 0.05
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.05
Шиндлер Кингсли 1 0.05
Аит Бенассер Юссеф 1 0.05
Димата Ландри 1 0.05
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.5
Боа Морте Аилтон 5 0.23
Баокен Стефан 3 0.14
Кеман Оливье 2 0.09
Кардозу Мигел 1 0.05
Мане Карлуш 1 0.05
Карими Али II 1 0.05
Узодимма Энтони 1 0.05
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Димата Ландри 3 1
Тирпан Микаэль 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Кылынч Эмре 3 0
Фофана Морике 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Хольсе Карло 3 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Озтюрк Алим 1 0
Явру Зеки 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Антальялы Тайлан 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Челик Осман 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 4 0
Карими Али II 3 0
Йылмаз Картал 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Баязит Билал 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Озбек Мехмет 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Ака Яу 1 0
Кочаман Ариф 1 0
Recep Ucar 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Кайсериспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

3
5
Самсунспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

5
11
Самсунспор
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
32% (7)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Кайсериспор
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
36% (8)
50% (11)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
19%
1
10%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
2
13%
4
40%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
38%
2
20%
76-90

Пропущено

11
23
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
9%
1
4%
1-15
3
27%
3
13%
16-30
2
18%
5
22%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
1
9%
4
17%
61-75
4
36%
3
13%
76-90

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
2
20%
5
31%
61-75
3
30%
3
19%
76-90

Пропущено

21
10
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
5
24%
1
10%
1-15
6
29%
1
10%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
4
19%
1
10%
61-75
2
10%
4
40%
76-90

Забито

26
26
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 11
6 Не забивали 6
3
12%
2
8%
1-15
3
12%
2
8%
16-30
3
12%
7
27%
31-45
4
15%
5
19%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
9
35%
5
19%
76-90

Пропущено

32
33
20 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
6
19%
2
6%
1-15
9
28%
4
12%
16-30
5
16%
7
21%
31-45
1
3%
8
24%
46-60
5
16%
5
15%
61-75
6
19%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1
Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Галатасарай - Самсунспор 4:2
Кайсериспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1
Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1

Результаты матчей

Самсунспор
Кайсериспор

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
5
6
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
16
6
7
15
1.5
7
15
2
20
2.5
3
19
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 22 18 3 1 59 - 17 57
2.
Галатасарай
 0:2 Заявка 22 17 3 2 43 - 14 54
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 22 11 5 6 36 - 28 38
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Ризеспор
 0:0 Заявка 22 9 6 7 26 - 29 33
6.
Антальяспор
 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
7.
Адана Демирспор
 Заявка 22 7 10 5 34 - 26 31
8.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
9.
Кайсериспор
 Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
10.
Анкарагюджю
 Заявка 22 6 10 6 29 - 26 28
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 22 7 6 9 26 - 26 27
12.
Аланьяспор
 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
13.
Сивасспор
 Заявка 22 6 8 8 27 - 35 26
14.
Самсунспор
 Заявка 22 7 4 11 26 - 32 25
15.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
16.
Пендикспор
 Заявка 22 5 7 10 28 - 45 22
17.
Хатайспор
 Заявка 22 4 10 8 27 - 31 22
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 22 5 6 11 23 - 26 21
19.
Коньяспор
 Заявка 22 4 9 9 21 - 34 21
20.
Истанбулспор
 2:0 Заявка 22 4 4 14 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:2 Заявка 11 10 0 1 25 - 9 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 0:0 Заявка 12 7 3 2 15 - 9 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
14.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
18.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 2:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 0:2 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
9.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Ризеспор
 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Истанбулспор
 2:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 5
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
20.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 13 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Антальяспор Букса Адам 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Г О О О О Л - Кардозу Мигел бьет в цель!
  • 10'
    Г О О О О Л - Явру Зеки бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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