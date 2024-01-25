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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Ризеспор
 
Позже
Трабзонспор
Прогноз на матч от Liveresult
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Ризеспор
Ничья
Трабзонспор
2.65
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3.40
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3.17
Все Коэффициенты
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
6
Шелви
Джонджо
10
Олавоин
Ибрахим
7
Кесер
Бенхур
8
Варешанович
Дал
77
Зекири
Альтин
9
Гайч
Адольфо
1
Чакыр
Угурджан
4
Тюркмен
Хюсейин
2
Бания
Раян
32
Бенкович
Филип
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
14
Фунтас
Таксиархис
94
Дестан
Энис
Ризеспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Ризеспор
Трабзонспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

19 матчей

15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

История матчей

С
2:3
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
ТМС
3:4
С
5:2
С
1:2
С
2:3
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
6:0
С
3:0
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
0:4

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.44

Среднее время на гол

75
62

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

3.11
1.8

Среднее время на гол

28
50

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

2.11
1.63

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

42
55

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 7 0.33
Гайч Адольфо 6 0.29
Кесер Бенхур 4 0.19
Олавоин Ибрахим 3 0.14
Мочи Отилла 2 0.1
Шелви Джонджо 1 0.05
Зекири Альтин 1 0.05
Мари Джон 1 0.05
Зауэр Густаво 1 (1) 0.05
Нильсен Каспер 0 0
Топчу Эмир Хан 0 0
Пала Митхат 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Османоглу Синан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 0.43
Трезеге 4 0.19
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.19
Вишча Эдин 3 0.14
Дестан Энис 3 0.14
Барди Энис 2 0.1
Пепе Николя 2 0.1
Бенкович Филип 2 0.1
Фунтас Таксиархис 1 0.05
Денсвил Стефано 1 0.05
Менди Батиста 1 0.05
Оздемир Берат 1 0.05
Гюрпюз Гёктан 1 0.05
Эмюр Абдулкадир 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 5 1
Пала Митхат 5 1
Олавоин Ибрахим 6 0
Варешанович Дал 4 0
Шахин Мухаммет Таха 4 0
Шелви Джонджо 3 0
Нильсен Каспер 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Аккан Гёкхан 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Зауэр Густаво 1 0
Пинчи Оскар 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Бания Раян 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Барди Энис 1 0
Бенкович Филип 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
6
Ризеспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Трабзонспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

8
11
Ризеспор
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (10)
43% (9)
10% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Трабзонспор
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

15
20
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
2
13%
4
20%
1-15
3
20%
2
10%
16-30
4
27%
4
20%
31-45
3
20%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
20%
3
15%
76-90

Пропущено

9
15
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 9
4
44%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
27%
61-75
1
11%
6
40%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
4
36%
3
21%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
5
25%
5
36%
76-90

Забито

26
34
12 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
2
8%
6
18%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
6
23%
7
21%
31-45
4
15%
6
18%
46-60
3
12%
4
12%
61-75
7
27%
6
18%
76-90

Пропущено

29
29
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 17
6
21%
3
10%
1-15
3
10%
4
14%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
5
17%
7
24%
61-75
6
21%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4
Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1
Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5

Результаты матчей

Ризеспор
Трабзонспор

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
1:5
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
0
4 раза 19%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
5
5
2
9
2.5
1
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
6
5
1
9
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
17
4
6
15
1.5
11
10
3
18
2.5
6
15
1
20
3.5
1
20
1
20
4.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 22 18 3 1 59 - 17 57
2.
Галатасарай
 Заявка 21 17 3 1 43 - 12 54
3.
Трабзонспор
 Заявка 21 11 4 6 36 - 28 37
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Антальяспор
 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
6.
Ризеспор
 Заявка 21 9 5 7 26 - 29 32
7.
Адана Демирспор
 Заявка 22 7 10 5 34 - 26 31
8.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
9.
Кайсериспор
 Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
10.
Анкарагюджю
 Заявка 22 6 10 6 29 - 26 28
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 22 7 6 9 26 - 26 27
12.
Аланьяспор
 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
13.
Сивасспор
 Заявка 22 6 8 8 27 - 35 26
14.
Самсунспор
 Заявка 22 7 4 11 26 - 32 25
15.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
16.
Пендикспор
 Заявка 22 5 7 10 28 - 45 22
17.
Хатайспор
 Заявка 22 4 10 8 27 - 31 22
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 22 5 6 11 23 - 26 21
19.
Коньяспор
 Заявка 22 4 9 9 21 - 34 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 21 3 4 14 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 10 0 0 25 - 7 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 Заявка 11 7 2 2 15 - 9 23
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
14.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
18.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 11 5 3 3 21 - 15 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
9.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 10 1 2 7 6 - 17 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 13 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Антальяспор Букса Адам 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 4
Весь список
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