Тур: 22. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаБенкович Филип
66' Желтая карточкаВарешанович Дал
70' Желтая карточкаКоркмаз Эрай
1:0
78' ГолВарешанович Дал
88' Желтая карточкаТопчу Эмир Хан
90'+6
Ход матча
35'
66'
70'
78'
1:0
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
94
Дестан
Энис
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гёрген ЗаферВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
-
21 Пинчи ОскарПолузащитник
-
54 Пала МитхатПолузащитник
-
20 Мор Фэй МэймНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
20 Бакич ОгненПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Ризеспор
Трабзонспор
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
19 матчей
15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.44
Среднее время на гол
75
62
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
3.11
1.8
Среднее время на гол
28
50
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
2.11
1.63
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
42
55
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|8
|0.36
|Гайч Адольфо
|6
|0.27
|Кесер Бенхур
|4
|0.18
|Олавоин Ибрахим
|3
|0.14
|Мочи Отилла
|2
|0.09
|Шелви Джонджо
|1
|0.05
|Зекири Альтин
|1
|0.05
|Мари Джон
|1
|0.05
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.05
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9
|0.41
|Трезеге
|4
|0.18
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.18
|Вишча Эдин
|3
|0.14
|Дестан Энис
|3
|0.14
|Барди Энис
|2
|0.09
|Пепе Николя
|2
|0.09
|Бенкович Филип
|2
|0.09
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.05
|Денсвил Стефано
|1
|0.05
|Менди Батиста
|1
|0.05
|Оздемир Берат
|1
|0.05
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.05
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|6
|1
|Пала Митхат
|5
|1
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Варешанович Дал
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|4
|0
|Шелви Джонджо
|3
|0
|Нильсен Каспер
|3
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Зауэр Густаво
|1
|0
|Пинчи Оскар
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Бания Раян
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
6
Ризеспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Трабзонспор
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
8
11
Ризеспор
76.5%
23.5%
13 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (10)
45% (10)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Трабзонспор
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
16
20
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
2
13%
4
20%
1-15
3
19%
2
10%
16-30
4
25%
4
20%
31-45
3
19%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
25%
3
15%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 10
4
44%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
22%
1
6%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
1
11%
7
44%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
0
0%
2
14%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
4
36%
3
21%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
1
7%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
5
25%
5
36%
76-90
Забито
27
34
12 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 6
2
7%
6
18%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
6
22%
7
21%
31-45
4
15%
6
18%
46-60
3
11%
4
12%
61-75
8
30%
30%
6
18%
76-90
Пропущено
29
30
13 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 18
6
21%
3
10%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
4
14%
3
10%
31-45
5
17%
1
3%
46-60
5
17%
7
23%
61-75
6
21%
12
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4
Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Фенербахче - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1
Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5
Результаты матчей
Ризеспор
Трабзонспор
Точный счет
1:0
5 раз 42%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:5
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
91
39
55
210
19
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
84
37
66
19
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
175
616
1111
319
616
121
121
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|59 - 17
|57
|2.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|46 - 13
|57
|3.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 29
|37
|4.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|27 - 29
|35
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|7.
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 26
|31
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|10.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 26
|27
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|27 - 35
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 32
|25
|15.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 45
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 31
|22
|18.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 26
|21
|19.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|20.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|17 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|19.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|13 (3)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6