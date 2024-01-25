Тур: 22. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
1:1
Первый тайм: 41'
0'
0:1
28' ГолСамбисса Давид
34' Желтая карточкаСарикайя Муаммер
1:1
36' ПенальтиАктюркоглу Мухаммед
39' Желтая карточкаАктюркоглу Мухаммед
Ход матча
28'
0:1
34'
36'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
53
Йылмаз
Барыш
23
Айхан
Кан
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
14
Заха
Уилфрид
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Полузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Коли РасинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
-
10 Рроца Эдуарт
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
История личных встреч
Галатасарай
Истанбулспор
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
2.2
3
Среднее время на гол
40
30
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
2
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
45
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|12 (4)
|0.55
|Заха Уилфрид
|8
|0.36
|Актюркоглу Мухаммед
|7
|0.32
|Мертенс Дрис
|3 (1)
|0.14
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.14
|Зиеш Хаким
|2
|0.09
|Демирбай Керем
|1
|0.05
|Айхан Кан
|1
|0.05
|Бакамбу Седрик
|1
|0.05
|Оливейра Сержиу
|1
|0.05
|Санчес Давинсон
|1
|0.05
|Нельссон Виктор
|1
|0.05
|Боэ Саша
|1
|0.05
|Тете
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Йылмаз Барыш
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.14
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.09
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.09
|Мамаду Менди
|1
|0.05
|Яшар Али
|1
|0.05
|Самбисса Давид
|1
|0.05
|Этеми Вален
|1
|0.05
|Рроца Эдуарт
|1
|0.05
|Ндао Алассан
|1
|0.05
|Воробьев Модест
|1
|0.05
|Дахени Демиако
|1
|0.05
|Лосаж Флорьян
|1
|0.05
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.05
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрейра Лукас
|5
|0
|Йылмаз Барыш
|5
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|1
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Айхан Кан
|2
|0
|Нельссон Виктор
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Тете
|1
|0
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Есиль Мехмет
|6
|0
|Сарикайя Муаммер
|6
|0
|Коли Расин
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Лосаж Флорьян
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Эрдоган Окан
|2
|1
|Яшар Али
|2
|1
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Дели Симон
|2
|0
|Воробьев Модест
|2
|0
|Гюльтекин Эмир
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Арда Альп
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Истанбулспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
6
Галатасарай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Истанбулспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
17
Упущенные победы
17
5
Галатасарай
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Истанбулспор
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
10
17
Упущенные победы
17
11
Голы по времени матча
Забито
24
7
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
1
4%
1
14%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
5
21%
2
29%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
4
57%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
8
16
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
5
63%
3
19%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Забито
18
10
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
11%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
6
33%
1
10%
61-75
4
22%
3
30%
76-90
Пропущено
5
20
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
1
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
20%
6
30%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
2
40%
4
20%
76-90
Забито
42
17
18 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 8
17 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
3
7%
2
12%
1-15
7
17%
2
12%
16-30
8
19%
5
29%
29%
31-45
5
12%
0
0%
46-60
9
21%
1
6%
61-75
9
21%
7
41%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
13
36
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 19
1
8%
4
11%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
1
8%
6
17%
31-45
6
46%
9
25%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
2
15%
10
28%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1
Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5
Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2
Результаты матчей
Галатасарай
Истанбулспор
Точный счет
2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Истанбулспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
38
46
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
55
56
19
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
129
147
417
615
318
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|59 - 17
|57
|2.
|0:2 Заявка
|22
|17
|3
|2
|43 - 14
|54
|3.
|0:0 Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 28
|38
|4.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|0:0 Заявка
|22
|9
|6
|7
|26 - 29
|33
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|7.
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 26
|31
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|10.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 26
|27
|12.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|24 - 31
|26
|13.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|27 - 35
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 32
|25
|15.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|28 - 45
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 31
|22
|18.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 26
|21
|19.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|20.
|2:0 Заявка
|22
|4
|4
|14
|18 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2 Заявка
|11
|10
|0
|1
|25 - 9
|30
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 9
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|13.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|19.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|20.
|2:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|0:2 Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 24
|10
|14.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|2:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|13 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 4