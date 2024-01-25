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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Галатасарай
1:1
Первый тайм: 41'
Истанбулспор
0'
0:1
28' Гол
Самбисса Давид
34' Желтая карточка
Сарикайя Муаммер
1:1
36' Пенальти
Актюркоглу Мухаммед
39' Желтая карточка
Актюркоглу Мухаммед

Ход матча

28'
0:1
Самбисса Давид
(Яшар Али)
34'
 
Сарикайя Муаммер
36'
Актюркоглу Мухаммед
1:1
39'
Актюркоглу Мухаммед
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
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Галатасарай
Ничья
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1
Муслера
Фернандо
53
Йылмаз
Барыш
25
Нельссон
Виктор
6
Санчес
Давинсон
23
Айхан
Кан
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
14
Заха
Уилфрид
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
7
Самбисса
Давид
66
Яшар
Али
24
Сарикайя
Муаммер
34
Лосаж
Флорьян
6
Воробьев
Модест
18
Ндао
Алассан
19
Гюльтекин
Эмир
Галатасарай
4-2-3-1
Истанбулспор
5-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Истанбулспор

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
С
0:2
ТМК
0:6
С
2:1
ТМК
2:1
ТМК
3:3
ТМС
1:0
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
3

Среднее время на гол

40
30

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
45

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 12 (4) 0.55
Заха Уилфрид 8 0.36
Актюркоглу Мухаммед 7 0.32
Мертенс Дрис 3 (1) 0.14
Бардакчи Абдулкерим 3 0.14
Зиеш Хаким 2 0.09
Демирбай Керем 1 0.05
Айхан Кан 1 0.05
Бакамбу Седрик 1 0.05
Оливейра Сержиу 1 0.05
Санчес Давинсон 1 0.05
Нельссон Виктор 1 0.05
Боэ Саша 1 0.05
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Йылмаз Барыш 0 0
Айдын Эюп 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.14
Сарикайя Муаммер 2 0.09
Йылмаз Ибрахим 2 0.09
Мамаду Менди 1 0.05
Яшар Али 1 0.05
Самбисса Давид 1 0.05
Этеми Вален 1 0.05
Рроца Эдуарт 1 0.05
Ндао Алассан 1 0.05
Воробьев Модест 1 0.05
Дахени Демиако 1 0.05
Лосаж Флорьян 1 0.05
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.05
Сантос Жаксон 0 0
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрейра Лукас 5 0
Йылмаз Барыш 5 0
Актюркоглу Мухаммед 3 1
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Окан Бурук 2 0
Демирбай Керем 2 0
Айхан Кан 2 0
Нельссон Виктор 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Тете 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Есиль Мехмет 6 0
Сарикайя Муаммер 6 0
Коли Расин 4 0
Дахени Демиако 4 0
Лосаж Флорьян 4 0
Темель Вефа 4 0
Эрдоган Окан 2 1
Яшар Али 2 1
Рроца Эдуарт 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Дели Симон 2 0
Воробьев Модест 2 0
Гюльтекин Эмир 2 0
Якин Хакан 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Арда Альп 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Истанбулспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
6
Галатасарай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Истанбулспор
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
17

Упущенные победы

17
5
Галатасарай
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Истанбулспор
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

10
17

Упущенные победы

17
11

Голы по времени матча

Забито

24
7
12 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 15
1
4%
1
14%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
5
21%
2
29%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
4
57%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

8
16
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
5
63%
3
19%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
0
0%
6
38%
76-90

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
11%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
6
33%
1
10%
61-75
4
22%
3
30%
76-90

Пропущено

5
20
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
1
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
20%
6
30%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
2
40%
4
20%
76-90

Забито

42
17
18 В 1-м тайме 9
24 Во 2-м тайме 8
17 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
3
7%
2
12%
1-15
7
17%
2
12%
16-30
8
19%
5
29%
29%
31-45
5
12%
0
0%
46-60
9
21%
1
6%
61-75
9
21%
7
41%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

13
36
2 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 19
1
8%
4
11%
1-15
0
0%
3
8%
16-30
1
8%
6
17%
31-45
6
46%
9
25%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
2
15%
10
28%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1
Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5
Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2

Результаты матчей

Галатасарай
Истанбулспор

Точный счет

2:1
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
5 раз 24%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
5
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
3
8
4
6
2.5
2
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
5
5
6
1.5
1
9
2
9
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
12
9
14
7
1.5
4
17
6
15
2.5
3
18
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 22 18 3 1 59 - 17 57
2.
Галатасарай
 0:2 Заявка 22 17 3 2 43 - 14 54
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 22 11 5 6 36 - 28 38
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Ризеспор
 0:0 Заявка 22 9 6 7 26 - 29 33
6.
Антальяспор
 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
7.
Адана Демирспор
 Заявка 22 7 10 5 34 - 26 31
8.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
9.
Кайсериспор
 Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
10.
Анкарагюджю
 Заявка 22 6 10 6 29 - 26 28
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 22 7 6 9 26 - 26 27
12.
Аланьяспор
 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
13.
Сивасспор
 Заявка 22 6 8 8 27 - 35 26
14.
Самсунспор
 Заявка 22 7 4 11 26 - 32 25
15.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
16.
Пендикспор
 Заявка 22 5 7 10 28 - 45 22
17.
Хатайспор
 Заявка 22 4 10 8 27 - 31 22
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 22 5 6 11 23 - 26 21
19.
Коньяспор
 Заявка 22 4 9 9 21 - 34 21
20.
Истанбулспор
 2:0 Заявка 22 4 4 14 18 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:2 Заявка 11 10 0 1 25 - 9 30
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
4.
Ризеспор
 0:0 Заявка 12 7 3 2 15 - 9 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
14.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
18.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 2:0 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 0:2 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 12 5 4 3 21 - 15 19
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
9.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Ризеспор
 0:0 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Истанбулспор
 2:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 17 5
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
20.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 13 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Антальяспор Букса Адам 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Фенербахче Юксек Исмаил 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 39'
    Актюркоглу Мухаммед получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Г О О О О Л - Актюркоглу Мухаммед из команды Галатасарай забивает с точки!
  • 34'
    Сарикайя Муаммер получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Г О О О О Л - Emir Gultekin бьет в цель!
  • 28'
    Яшар Али сделал результативную передачу.
  • 28'
    Г О О О О Л - Самбисса Давид бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 91% завершится победой Галатасарай.
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Ничья
Истанбулспор
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