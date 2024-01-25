  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: .
Галатасарай
3:1
Конец матча
Истанбулспор
0'
0:1
28' Гол
Самбисса Давид
34' Желтая карточка
Сарикайя Муаммер
1:1
36' Пенальти
Актюркоглу Мухаммед
39' Желтая карточка
Актюркоглу Мухаммед
45' Желтая карточка
Эрдоган Окан
45' Желтая карточка
Заха Уилфрид
45' Желтая карточка
Гюльтекин Эмир
62' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
75' Желтая карточка
Арда Альп
2:1
79' Гол
Актюркоглу Мухаммед
89' Красная карточка
Мамаду Менди
3:1
90' Пенальти
Икарди Мауро
90'+6

Ход матча

28'
0:1
Самбисса Давид
(Яшар Али)
34'
 
Сарикайя Муаммер
36'
Актюркоглу Мухаммед
1:1
39'
Актюркоглу Мухаммед
 
45'
 
Эрдоган Окан
45'
Заха Уилфрид
 
45'
 
Гюльтекин Эмир
46'
Икарди Мауро
Тете
 
62'
 
Лосаж Флорьян
64'
Н'Домбеле Тангай
Демирбай Керем
 
66'
 
Мамаду Менди
Ндао Алассан
75'
 
Арда Альп
79'
Актюркоглу Мухаммед
2:1
80'
 
Рроца Эдуарт
Сарикайя Муаммер
80'
 
Темель Вефа
Самбисса Давид
81'
Дервисоглу Халил
Заха Уилфрид
 
82'
Айдын Эюп
Мертенс Дрис
 
87'
 
Сантос Жаксон
Гюльтекин Эмир
87'
 
Траоре Джакариджа Жуниор
Лосаж Флорьян
89'
 
Мамаду Менди
90'
Кутлу Беркан
Йылмаз Барыш
 
90'
Икарди Мауро
3:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 62 Владение мячом, % 38
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
53
Йылмаз
Барыш
25
Нельссон
Виктор
6
Санчес
Давинсон
23
Айхан
Кан
34
Торрейра
Лукас
8
Демирбай
Керем
20
Тете
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
14
Заха
Уилфрид
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
7
Самбисса
Давид
66
Яшар
Али
24
Сарикайя
Муаммер
34
Лосаж
Флорьян
6
Воробьев
Модест
18
Ндао
Алассан
19
Гюльтекин
Эмир
Галатасарай
4-2-3-1
Истанбулспор
5-4-1

История личных встреч

Галатасарай
Истанбулспор

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
С
0:2
ТМК
0:6
С
2:1
ТМК
2:1
ТМК
3:3
ТМС
1:0
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.2
3

Среднее время на гол

40
30

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
2

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
45

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 13 (5) 0.59
Актюркоглу Мухаммед 9 (1) 0.41
Заха Уилфрид 8 0.36
Мертенс Дрис 3 (1) 0.14
Бардакчи Абдулкерим 3 0.14
Зиеш Хаким 2 0.09
Демирбай Керем 1 0.05
Айхан Кан 1 0.05
Бакамбу Седрик 1 0.05
Оливейра Сержиу 1 0.05
Санчес Давинсон 1 0.05
Нельссон Виктор 1 0.05
Боэ Саша 1 0.05
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Йылмаз Барыш 0 0
Айдын Эюп 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.14
Сарикайя Муаммер 2 0.09
Йылмаз Ибрахим 2 0.09
Мамаду Менди 1 0.05
Яшар Али 1 0.05
Самбисса Давид 1 0.05
Этеми Вален 1 0.05
Рроца Эдуарт 1 0.05
Ндао Алассан 1 0.05
Воробьев Модест 1 0.05
Дахени Демиако 1 0.05
Лосаж Флорьян 1 0.05
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.05
Сантос Жаксон 0 0
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Торрейра Лукас 5 0
Йылмаз Барыш 5 0
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Окан Бурук 2 0
Демирбай Керем 2 0
Айхан Кан 2 0
Нельссон Виктор 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Тете 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарикайя Муаммер 7 0
Есиль Мехмет 6 0
Лосаж Флорьян 5 0
Эрдоган Окан 3 1
Коли Расин 4 0
Дахени Демиако 4 0
Темель Вефа 4 0
Яшар Али 2 1
Рроца Эдуарт 3 0
Гюльтекин Эмир 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Дели Симон 2 0
Воробьев Модест 2 0
Арда Альп 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Истанбулспор
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
7
Галатасарай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Истанбулспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
17

Упущенные победы

17
5
Галатасарай
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Истанбулспор
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
23% (5)
45% (10)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

17
12

Голы по времени матча

Забито

27
8
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 15
1
4%
1
13%
1-15
6
22%
1
13%
16-30
6
22%
2
25%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
4
50%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

9
19
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
0
0%
2
11%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
5
56%
3
16%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
0
0%
8
42%
76-90

Забито

18
10
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
11%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
6
33%
1
10%
61-75
4
22%
3
30%
76-90

Пропущено

5
20
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
1
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
0
0%
5
25%
31-45
1
20%
6
30%
46-60
1
20%
1
5%
61-75
2
40%
4
20%
76-90

Забито

45
18
19 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 8
17 Забивали первыми 8
2 Не забивали 8
3
7%
2
11%
1-15
7
16%
3
17%
16-30
9
20%
5
28%
31-45
5
11%
0
0%
46-60
9
20%
1
6%
61-75
11
24%
7
39%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

14
39
3 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 25
3 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 20
1
7%
4
10%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
1
7%
7
18%
31-45
6
43%
9
23%
46-60
3
21%
4
10%
61-75
2
14%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Сивасспор - Галатасарай 1:1
Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5
Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2

Результаты матчей

Галатасарай
Истанбулспор

Точный счет

2:1
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
2
4 раза 18%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
3
8
5
6
2.5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
1
10
2
9
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
13
9
15
7
1.5
4
18
7
15
2.5
3
19
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 22 18 3 1 59 - 17 57
2.
Галатасарай
 Заявка 22 18 3 1 46 - 13 57
3.
Трабзонспор
 Заявка 22 11 4 7 36 - 29 37
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Ризеспор
 Заявка 22 10 5 7 27 - 29 35
6.
Антальяспор
 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
7.
Адана Демирспор
 Заявка 22 7 10 5 34 - 26 31
8.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
9.
Кайсериспор
 Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
10.
Анкарагюджю
 Заявка 22 6 10 6 29 - 26 28
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 22 7 6 9 26 - 26 27
12.
Аланьяспор
 Заявка 22 6 8 8 24 - 31 26
13.
Сивасспор
 Заявка 22 6 8 8 27 - 35 26
14.
Самсунспор
 Заявка 22 7 4 11 26 - 32 25
15.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
16.
Пендикспор
 Заявка 22 5 7 10 28 - 45 22
17.
Хатайспор
 Заявка 22 4 10 8 27 - 31 22
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 22 5 6 11 23 - 26 21
19.
Коньяспор
 Заявка 22 4 9 9 21 - 34 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 22 3 4 15 17 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 11 0 0 28 - 8 33
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
14.
Аланьяспор
 Заявка 11 4 4 3 16 - 15 16
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
18.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
9.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
12.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
13.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 24 10
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 13 (3)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Антальяспор Букса Адам 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      Лосаж Флорьян получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Тете уходит с поля. Икарди Мауро выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 33'
      Г О О О О Л - Emir Gultekin бьет в цель!
    • 28'
      Яшар Али сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Самбисса Давид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Галатасарай 3:1 Истанбулспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный