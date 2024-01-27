Тур: 23. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
1:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаАлити Фидан
0:1
79' ГолТиам Маме
82' Желтая карточкаАкдаг Ибрахим
1:1
82' ГолФер Лерой
90'+8
Ход матча
36'
79'
0:1
82'
82'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
29
Балковец
Юре
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
88
Оздемир
Юсуф
22
Озгенч
Эрдем
58
Кайя
Гёкхан
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
- Нападающий
-
17 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Полузащитник
-
70 Гюней МелихПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Efe Sayhan
-
78 Калик Эрдем
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аланьяспор
Пендикспор
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|5 (2)
|0.22
|Айдын Огуз
|3 (1)
|0.13
|Кордова Серхио
|3
|0.13
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0.13
|Оздемир Юсуф
|2
|0.09
|Жанвье Николя
|2
|0.09
|Аугусто Лойде
|1
|0.04
|Фер Лерой
|1
|0.04
|Караджа Эфеджан
|1
|0.04
|Систо Пионе
|1
|0.04
|Балковец Юре
|1
|0.04
|Алмейда Ричард
|1
|0.04
|Аксой Фатих
|1
|0.04
|Алити Фидан
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.26
|Тюрам Рожерио
|3
|0.13
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.13
|Акбунар Халиль
|2
|0.09
|Велинтон Соуза
|2
|0.09
|Найир Умут
|2
|0.09
|Секейра Нуну
|1
|0.04
|Кайя Гёкхан
|1
|0.04
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.04
|Цекици Эндри
|1
|0.04
|Диаби Абдулай
|1
|0.04
|Каппел Леандро
|1
|0.04
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.04
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.04
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|8
|0
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Караджа Эфеджан
|4
|0
|Балковец Юре
|4
|0
|Новаиш Жоау
|4
|0
|Алити Фидан
|4
|0
|Фер Лерой
|2
|1
|Жанвье Николя
|3
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Айдын Огуз
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|3
|1
|Секейра Нуну
|4
|0
|Вукович Йосип
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Эзтюрк Алпаслан
|3
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Лусамба Арно
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Найир Умут
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Пендикспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
8
Аланьяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
6
12
Аланьяспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Пендикспор
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
15
18
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
6%
1
7%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
6
43%
76-90
Пропущено
15
24
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
2
13%
7
29%
29%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
7
47%
4
17%
76-90
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
5
56%
5
31%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
4
27%
1
5%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
2
13%
7
37%
76-90
Забито
25
30
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
8%
3
10%
1-15
5
20%
3
10%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
9
36%
11
37%
76-90
Пропущено
30
43
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
2
7%
7
16%
1-15
1
3%
6
14%
16-30
9
30%
5
12%
31-45
5
17%
10
23%
46-60
4
13%
4
9%
61-75
9
30%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2
Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1
Пендикспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1
Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0
Результаты матчей
Аланьяспор
Пендикспор
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
65
38
29
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
29
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
175
814
616
319
319
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|59 - 17
|57
|2.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|46 - 13
|57
|3.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 29
|37
|4.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|27 - 29
|35
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|7.
|Заявка
|22
|7
|10
|5
|34 - 26
|31
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|10.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 26
|27
|12.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|13.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|27 - 35
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 32
|25
|15.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|17.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|27 - 31
|22
|18.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 26
|21
|19.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|20.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|17 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 10
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|19.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|16.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|9 - 15
|7
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6