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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Аланьяспор
1:1
Конец матча
Пендикспор
0'
36' Желтая карточка
Алити Фидан
0:1
79' Гол
Тиам Маме
82' Желтая карточка
Акдаг Ибрахим
1:1
82' Гол
Фер Лерой
90' Желтая карточка
90'+8

Ход матча

36'
Алити Фидан
 
58'
 
Асан Серкан
Озгенч Эрдем
72'
Аугусто Лойде
Оздемир Юсуф
 
72'
 
Диаби Абдулай
Ярдымджи Эренджан
79'
0:1
Тиам Маме
(Найир Умут)
82'
 
Акдаг Ибрахим
82'
Фер Лерой
(Караджа Эфеджан)
1:1
89'
Кордова Серхио
Новаиш Жоау
 
89'
Жанвье Николя
Лима Нуно
 
89'
Байыр Фуркан
Караджа Эфеджан
 
90'
 
Каппел Леандро
Акбунар Халиль
90'
 
Акча Мурат
Найир Умут
90'
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
8
Фер
Лерой
11
Айдын
Огуз
10
Новаиш
Жоау
88
Оздемир
Юсуф
7
Караджа
Эфеджан
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
33
Эзтюрк
Алпаслан
14
Рассул
Джохер
Хадим
6
Секейра
Нуну
11
Акбунар
Халиль
58
Кайя
Гёкхан
24
Акдаг
Ибрахим
27
Тиам
Маме
99
Ярдымджи
Эренджан
17
Найир
Умут
Аланьяспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-4-2

История личных встреч

Аланьяспор
Пендикспор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 5 (2) 0.22
Айдын Огуз 3 (1) 0.13
Кордова Серхио 3 0.13
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0.13
Оздемир Юсуф 2 0.09
Жанвье Николя 2 0.09
Аугусто Лойде 1 0.04
Фер Лерой 1 0.04
Караджа Эфеджан 1 0.04
Систо Пионе 1 0.04
Балковец Юре 1 0.04
Алмейда Ричард 1 0.04
Аксой Фатих 1 0.04
Алити Фидан 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.26
Тюрам Рожерио 3 0.13
Ромеро Оскар 3 (3) 0.13
Акбунар Халиль 2 0.09
Велинтон Соуза 2 0.09
Найир Умут 2 0.09
Секейра Нуну 1 0.04
Кайя Гёкхан 1 0.04
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.04
Цекици Эндри 1 0.04
Диаби Абдулай 1 0.04
Каппел Леандро 1 0.04
Эзтюрк Алпаслан 1 0.04
Зюлюнгёз Беркай 1 0.04
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 8 0
Оздемир Юсуф 6 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Караджа Эфеджан 4 0
Балковец Юре 4 0
Новаиш Жоау 4 0
Алити Фидан 4 0
Фер Лерой 2 1
Жанвье Николя 3 0
Эрдоган Эмер 1 1
Айдын Огуз 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 3 1
Секейра Нуну 4 0
Вукович Йосип 4 0
Цекици Эндри 4 0
Асан Серкан 2 1
Эзтюрк Алпаслан 3 0
Мидтше Фредрик 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Лусамба Арно 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Найир Умут 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Пендикспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

7
8
Аланьяспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Пендикспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

6
12
Аланьяспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
50% (11)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Пендикспор
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
23% (5)
41% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

15
18

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
6%
1
7%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
6
43%
76-90

Пропущено

15
24
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
5
21%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
2
13%
7
29%
29%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
7
47%
4
17%
76-90

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
5
56%
5
31%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
4
27%
1
5%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
2
13%
7
37%
76-90

Забито

25
30
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
8%
3
10%
1-15
5
20%
3
10%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
3
12%
2
7%
46-60
3
12%
5
17%
61-75
9
36%
11
37%
76-90

Пропущено

30
43
12 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 20
2
7%
7
16%
1-15
1
3%
6
14%
16-30
9
30%
5
12%
31-45
5
17%
10
23%
46-60
4
13%
4
9%
61-75
9
30%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2
Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Бешикташ - Аланьяспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1
Пендикспор
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1
Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0

Результаты матчей

Аланьяспор
Пендикспор

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
0:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 41%
1
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
3
8
2
9
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
9
0.5
Больше Меньше
17
5
8
14
1.5
6
16
3
19
2.5
3
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 22 18 3 1 59 - 17 57
2.
Галатасарай
 Заявка 22 18 3 1 46 - 13 57
3.
Трабзонспор
 Заявка 22 11 4 7 36 - 29 37
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Ризеспор
 Заявка 22 10 5 7 27 - 29 35
6.
Антальяспор
 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
7.
Адана Демирспор
 Заявка 22 7 10 5 34 - 26 31
8.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
9.
Кайсериспор
 Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
10.
Анкарагюджю
 Заявка 22 6 10 6 29 - 26 28
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 22 7 6 9 26 - 26 27
12.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
13.
Сивасспор
 Заявка 22 6 8 8 27 - 35 26
14.
Самсунспор
 Заявка 22 7 4 11 26 - 32 25
15.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
16.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
17.
Хатайспор
 Заявка 22 4 10 8 27 - 31 22
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 22 5 6 11 23 - 26 21
19.
Коньяспор
 Заявка 22 4 9 9 21 - 34 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 22 3 4 15 17 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 11 0 0 28 - 8 33
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 11 7 3 1 24 - 10 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
13.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
18.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
9.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
16.
Хатайспор
 Заявка 11 1 4 6 9 - 15 7
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Антальяспор Букса Адам 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Алити Фидан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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