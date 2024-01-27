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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Адана Демирспор
0:0
Первый тайм: 38'
Хатайспор
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 1
Адана Демирспор 100% (1)
X 0% (0)
Хатайспор 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Хатайспор
2.24
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3.75
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4.04
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Магомедалиев
Шахрудин
2
Чокчалыш
Исмаил
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
3
Дурсун
Абдуррахим
90
Стамбули
Бенжамен
20
Мишю
Эдуар
11
Акинтола
Дэвид
8
Акбаба
Эмре
32
Эрдоган
Юсуф
30
Нани
Луиш
1
Кардешлер
Эрдже
2
Чорекчи
Камил
3
Килама
Ги-Марселен
15
Йылмаз
Реджеп
31
Матур
Огужан
5
Саглам
Геркем
77
Фернандеш
Желсон
II
17
Деле-Баширу
Фисайо
4
Массанга
Шандрель
99
Ривас
Ригоберто
9
Дадашов
Ренат
Адана Демирспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Хатайспор

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
3:3
С
3:0
С
1:1
С
0:0
С
1:0
ПЛТ
1:1
ПЛТ
2:1
ПЛТ
3:2
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:1
ПЛТ
3:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.2

Среднее время на гол

54
450

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.64
0.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
110

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.35
Акбаба Эмре 5 0.22
Эрдоган Юсуф 4 (1) 0.17
Балотелли Марио 3 0.13
Беланда Юнес 3 0.13
Акинтола Дэвид 2 0.09
Гравильон Эндрю 2 0.09
Бараси Юсуф 2 0.09
Нани Луиш 1 0.04
Ндиайе Чериф 1 0.04
Стамбули Бенжамен 1 0.04
Айдоган Тайфун 1 0.04
Сари Юсуф 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 5 (1) 0.22
Ривас Ригоберто 4 0.17
Деле-Баширу Фисайо 4 0.17
Дадашов Ренат 4 (3) 0.17
Ламкель Зе Дидье 3 0.13
Саглам Геркем 1 0.04
Гулам Фаузи 1 0.04
Килама Ги-Марселен 1 0.04
Аличи Керим 1 0.04
Ходжич Армин II 1 0.04
Абид Рейан 1 0.04
Йылдырым Бертуг 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин Родригес 4 1
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Айдоган Тайфун 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Нани Луиш 2 0
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Эрдоган Юсуф 2 0
Гюлер Семих 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Мишю Эдуар 2 0
Балотелли Марио 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Деле-Баширу Фисайо 5 0
Гулам Фаузи 4 0
Кардешлер Эрдже 4 0
Ривас Ригоберто 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Саглам Геркем 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Килама Ги-Марселен 3 0
Беяз Омер 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Максимович Никола 1 0
Абид Рейан 1 0
Йылмаз Реджеп 1 0
Бекай Висар 1 0
Буджемаа Мехди 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Хатайспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
4
Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Хатайспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

7
17
Адана Демирспор
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (11)
36% (8)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Хатайспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

24
9
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
3
13%
1
11%
1-15
6
25%
1
11%
16-30
2
8%
1
11%
31-45
4
17%
4
44%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
6
25%
2
22%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
6
60%
7
47%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
3
33%
1
5%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
2
22%
6
30%
61-75
2
22%
5
25%
76-90

Пропущено

17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90

Забито

33
29
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
3
9%
3
10%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
5
15%
8
28%
46-60
5
15%
6
21%
61-75
8
24%
7
24%
76-90

Пропущено

27
29
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
1
4%
3
10%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
3
11%
6
21%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
9
33%
11
38%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0
Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0
Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1
Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2

Результаты матчей

Адана Демирспор
Хатайспор

Точный счет

3:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
6 раз 27%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
2
2 раза 9%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
8
3
1.5
5
6
4
7
2.5
4
7
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
13
9
10
12
1.5
7
15
5
17
2.5
5
17
2
20
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 22 18 3 1 59 - 17 57
2.
Галатасарай
 Заявка 22 18 3 1 46 - 13 57
3.
Трабзонспор
 Заявка 22 11 4 7 36 - 29 37
4.
Бешикташ
 Заявка 22 11 3 8 33 - 30 36
5.
Ризеспор
 Заявка 22 10 5 7 27 - 29 35
6.
Антальяспор
 Заявка 22 8 9 5 28 - 22 33
7.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 23 7 11 5 34 - 26 32
8.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
9.
Кайсериспор
 Заявка 22 8 5 9 27 - 32 29
10.
Анкарагюджю
 Заявка 22 6 10 6 29 - 26 28
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 22 7 6 9 26 - 26 27
12.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
13.
Сивасспор
 Заявка 22 6 8 8 27 - 35 26
14.
Самсунспор
 Заявка 22 7 4 11 26 - 32 25
15.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
16.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 23 4 11 8 27 - 31 23
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 22 5 6 11 23 - 26 21
19.
Коньяспор
 Заявка 22 4 9 9 21 - 34 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 22 3 4 15 17 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 11 0 0 28 - 8 33
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 34 - 12 26
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 12 7 4 1 24 - 10 25
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
9.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 3 3 15 - 11 18
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
11.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
13.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 4 4 3 16 - 10 16
15.
Хатайспор
 0:0 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Коньяспор
 Заявка 10 3 3 4 11 - 10 12
17.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
18.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
19.
Сивасспор
 Заявка 10 1 7 2 11 - 13 10
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Бешикташ
 Заявка 11 5 1 5 17 - 19 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Антальяспор
 Заявка 10 3 3 4 15 - 13 12
7.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
8.
Анкарагюджю
 Заявка 10 2 5 3 15 - 15 11
9.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 4 5 9 - 13 10
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Ризеспор
 Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
16.
Хатайспор
 0:0 Заявка 12 1 5 6 9 - 15 8
17.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
19.
Самсунспор
 Заявка 11 1 2 8 10 - 21 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Антальяспор Букса Адам 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Весь список
Где смотреть матч Адана Демирспор 0:0 Хатайспор онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Адана Демирспор 0:0 Хатайспор

Исход игры
Адана Демирспор
100% (1)
Ничья
0% (0)
Хатайспор
0% (0)
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