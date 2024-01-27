Тур: 23. Стадион: Йени Адана.
0:0
Первый тайм: 38'
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
20
Мишю
Эдуар
32
Эрдоган
Юсуф
30
Нани
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
30 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Эрсой БурханЗащитник
- Защитник
-
77 Нурани МотазПолузащитник
-
19 Капы МустафаПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Адана Демирспор
Хатайспор
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.2
Среднее время на гол
54
450
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.64
0.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
110
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.35
|Акбаба Эмре
|5
|0.22
|Эрдоган Юсуф
|4 (1)
|0.17
|Балотелли Марио
|3
|0.13
|Беланда Юнес
|3
|0.13
|Акинтола Дэвид
|2
|0.09
|Гравильон Эндрю
|2
|0.09
|Бараси Юсуф
|2
|0.09
|Нани Луиш
|1
|0.04
|Ндиайе Чериф
|1
|0.04
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.04
|Айдоган Тайфун
|1
|0.04
|Сари Юсуф
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.22
|Ривас Ригоберто
|4
|0.17
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.17
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.17
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.13
|Саглам Геркем
|1
|0.04
|Гулам Фаузи
|1
|0.04
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.04
|Аличи Керим
|1
|0.04
|Ходжич Армин II
|1
|0.04
|Абид Рейан
|1
|0.04
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.04
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин Родригес
|4
|1
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Нани Луиш
|2
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|2
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Мишю Эдуар
|2
|0
|Балотелли Марио
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Гравильон Эндрю
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|6
|0
|Фернандеш Желсон II
|4
|1
|Деле-Баширу Фисайо
|5
|0
|Гулам Фаузи
|4
|0
|Кардешлер Эрдже
|4
|0
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|Абурджания Георгий
|3
|0
|Саглам Геркем
|3
|0
|Ходжич Армин II
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Килама Ги-Марселен
|3
|0
|Беяз Омер
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Страндберг Карлос
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Максимович Никола
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Йылмаз Реджеп
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Буджемаа Мехди
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Хатайспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
4
Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Хатайспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
17
Адана Демирспор
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (11)
36% (8)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Хатайспор
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
55% (12)
32% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
12
21
Голы по времени матча
Забито
24
9
11 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
3
13%
1
11%
1-15
6
25%
1
11%
16-30
2
8%
1
11%
31-45
4
17%
4
44%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
6
25%
2
22%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
0 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
6
60%
7
47%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
2
10%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
3
33%
1
5%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
2
22%
6
30%
61-75
2
22%
5
25%
76-90
Пропущено
17
14
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
1
7%
16-30
1
6%
5
36%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
4
29%
76-90
Забито
33
29
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 9
3
9%
3
10%
1-15
7
21%
3
10%
16-30
5
15%
2
7%
31-45
5
15%
8
28%
46-60
5
15%
6
21%
61-75
8
24%
7
24%
76-90
Пропущено
27
29
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 16
1
4%
3
10%
1-15
4
15%
3
10%
16-30
3
11%
6
21%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
9
33%
11
38%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0
Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0
Хатайспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1
Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2
Результаты матчей
Адана Демирспор
Хатайспор
Точный счет
3:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
6 раз 27%
2:1
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
4
2 раза 9%
0
9 раз 41%
1
6 раз 27%
3
4 раза 18%
2
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
83
56
47
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
139
1012
715
517
517
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|59 - 17
|57
|2.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|46 - 13
|57
|3.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 29
|37
|4.
|Заявка
|22
|11
|3
|8
|33 - 30
|36
|5.
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|27 - 29
|35
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|28 - 22
|33
|7.
|0:0 Заявка
|23
|7
|11
|5
|34 - 26
|32
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|9.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 32
|29
|10.
|Заявка
|22
|6
|10
|6
|29 - 26
|28
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|26 - 26
|27
|12.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|13.
|Заявка
|22
|6
|8
|8
|27 - 35
|26
|14.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|26 - 32
|25
|15.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|16.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|17.
|0:0 Заявка
|23
|4
|11
|8
|27 - 31
|23
|18.
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|23 - 26
|21
|19.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|21 - 34
|21
|20.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|17 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|34 - 12
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|14.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 10
|16
|15.
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|19.
|Заявка
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|20.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 19
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 13
|12
|7.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 15
|11
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 13
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|16.
|0:0 Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 15
|8
|17.
|0:0 Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|10 - 21
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Антальяспор
|Букса Адам
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Адана Демирспор 0:0 Хатайспор
Исход игры
Адана Демирспор
100% (1)
Ничья
0% (0)
Хатайспор
0% (0)
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