Тур: 23. Стадион: Некми Кадыоглу.
1:1
Второй тайм: 90'
0'
13' Желтая карточкаГюльтекин Эмир
25' Желтая карточкаОзтюрк Алим
1:0
54' ГолГюльтекин Эмир
60' Желтая карточкаВоробьев Модест
1:1
72' ГолКылынч Эмре
88' Желтая карточкаДели Симон
Ход матча
13'
25'
54'
1:0
60'
72'
1:1
87'
88'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
10
Рроца
Эдуарт
16
Бола
Марк
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
13
Тэт
Флавьен
99
Кара
Эркан
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
- Защитник
-
14 Дели СимонЗащитник
- Защитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рроца ЭдуартПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Коли РасинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коркмаз Осман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
99 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
53 Дениз БерханПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Истанбулспор
Самсунспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.4
1
Среднее время на гол
225
90
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.63
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
144
90
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|4
|0.17
|Сарикайя Муаммер
|2
|0.09
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.09
|Самбисса Давид
|1
|0.04
|Мамаду Менди
|1
|0.04
|Яшар Али
|1
|0.04
|Этеми Вален
|1
|0.04
|Рроца Эдуарт
|1
|0.04
|Ндао Алассан
|1
|0.04
|Воробьев Модест
|1
|0.04
|Дахени Демиако
|1
|0.04
|Лосаж Флорьян
|1
|0.04
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.04
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|6
|0.26
|Нтчам Оливье
|4 (3)
|0.17
|Кылынч Эмре
|3
|0.13
|Хольсе Карло
|3
|0.13
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.13
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0.09
|Явру Зеки
|1
|0.04
|Айдогду Сонер
|1
|0.04
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.04
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.04
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.04
|Димата Ландри
|1
|0.04
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарикайя Муаммер
|7
|0
|Есиль Мехмет
|6
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Эрдоган Окан
|3
|1
|Коли Расин
|4
|0
|Дахени Демиако
|4
|0
|Гюльтекин Эмир
|4
|0
|Темель Вефа
|4
|0
|Яшар Али
|2
|1
|Воробьев Модест
|3
|0
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Дели Симон
|2
|0
|Арда Альп
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Мамаду Менди
|0
|1
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Димата Ландри
|3
|1
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Нтчам Оливье
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Хольсе Карло
|3
|0
|Озтюрк Алим
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Явру Зеки
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Антальялы Тайлан
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Челик Осман
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Самсунспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
7
Истанбулспор
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Самсунспор
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
4
14
Истанбулспор
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Самсунспор
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
23% (5)
32% (7)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
10
21
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 0
15 Не забивали 15
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
3
30%
3
30%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 11
2
10%
5
24%
1-15
2
10%
6
29%
16-30
5
25%
3
14%
31-45
6
30%
1
5%
46-60
1
5%
4
19%
61-75
4
20%
2
10%
76-90
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
13%
3
19%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
50%
6
38%
76-90
Пропущено
19
11
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
11%
1
9%
1-15
1
5%
3
27%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
8
42%
4
36%
76-90
Забито
18
26
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
11%
3
12%
1-15
3
17%
3
12%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
7
39%
9
35%
76-90
Пропущено
39
32
14 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 18
4
10%
6
19%
1-15
3
8%
9
28%
16-30
7
18%
5
16%
31-45
9
23%
1
3%
46-60
4
10%
5
16%
61-75
12
31%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2
Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0
Самсунспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0
Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Самсунспор - Токат Беледие Плевнеспор 3:0 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Самсунспор - Бешикташ 1:2 Пендикспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1 Самсунспор - Хатайспор 2:1 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Ризеспор - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0
Результаты матчей
Истанбулспор
Самсунспор
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
2:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
9 раз 41%
2
4 раза 18%
1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
166
418
715
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|61 - 18
|60
|2.
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|46 - 13
|57
|3.
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|36 - 29
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 33
|35
|6.
|1:1 Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 23
|34
|7.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|8.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 28
|30
|9.
|1:1 Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 33
|30
|10.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|38 - 43
|29
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|30 - 28
|28
|13.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|14.
|1:1 Заявка
|23
|7
|5
|11
|27 - 33
|26
|15.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 31
|25
|16.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 26
|24
|17.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|25 - 33
|23
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 37
|21
|20.
|1:1 Заявка
|23
|3
|5
|15
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|28 - 8
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|1:1 Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|1:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|15 - 13
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|10.
|1:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|1:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|7.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 17
|11
|10.
|1:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|20.
|1:1 Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Сивасспор
|Манай Рей
|11
|Касымпаша
|Кара Айтач
|10 (2)
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 6