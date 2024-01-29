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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Кайсериспор
1:1
Второй тайм: 90+'
Антальяспор
0'
0:1
31' Гол
Ларссон Сэм
43' Желтая карточка
Озбек Мехмет
1:1
61' Гол
Карими Али
80' Желтая карточка
Ака Яу
90' Желтая карточка
Озтюрк Бахадыр

Ход матча

31'
0:1
Ларссон Сэм
(Сафури Рамиз)
43'
Озбек Мехмет
 
61'
Карими Али
(Кардозу Мигел)
1:1
72'
Ака Яу
Озбек Мехмет
 
77'
 
Ракип Эрдаль
Шарич Дарио
80'
Ака Яу
 
86'
 
Ван де Стрек Сандер
Сафури Рамиз
88'
Сариарслан Тальха
Саздаджи Гекхан
 
90'
 
Озтюрк Бахадыр

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Антальяспор
7.84
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5.31
Все Коэффициенты
25
Баязит
Билал
28
Дживелек
Рамазан
4
Коловециос
Димитрис
54
Кочаман
Ариф
23
Кароль
Лионель
16
Озбек
Мехмет
8
Йылмаз
Картал
70
Боа
Морте
Аилтон
6
Карими
Али
II
7
Кардозу
Мигел
11
Саздаджи
Гекхан
1
Лейте
Элтон
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
8
Шарич
Дарио
77
Бютюки
Зюмер
9
Букса
Адам
Кайсериспор
4-2-3-1
Антальяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Кайсериспор
Антальяспор

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
64.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

36 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
10 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
6 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:1
С
4:0
К
0:2
С
1:0
С
1:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
2:2
С
2:2
С
0:0
С
2:0
С
2:1
К
0:2
К
3:1
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
1:1
ПЛТ
0:0
ТПЛ
2:0
С
3:1
С
2:2
С
2:0
С
3:0
STC
0:1
STC
3:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
2:1
С
4:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.18
0.84

Среднее время на гол

76
106

Всего голов

34
10

Голов в среднем за матч

1.79
0.59

Среднее время на гол

50
153

Всего голов

54
26

Голов в среднем за матч

1.5
0.72

Тотал матчей

2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
28

Среднее время на гол

60
124

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.48
Боа Морте Аилтон 5 0.22
Баокен Стефан 3 0.13
Кеман Оливье 2 0.09
Карими Али II 2 0.09
Кардозу Мигел 1 0.04
Мане Карлуш 1 0.04
Узодимма Энтони 1 0.04
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 10 (2) 0.43
Джехезкель Сагив 6 0.26
Ларссон Сэм 3 0.13
Шарич Дарио 3 0.13
Ешильюрт Эрдоган 2 0.09
Вурал Гюрай 1 0.04
Ван де Стрек Сандер 1 0.04
Сари Вейсел 1 0.04
Ассомбалонга Бритт 1 0.04
Озтюрк Бахадыр 1 0.04
Сафури Рамиз 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Балчи Бюньямин 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 4 0
Карими Али II 3 0
Йылмаз Картал 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Баязит Билал 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Кочаман Ариф 1 0
Recep Ucar 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 5 1
Сари Вейсел 5 0
Ассомбалонга Бритт 4 0
Вурал Гюрай 4 0
Букса Адам 4 0
Джехезкель Сагив 4 0
Ешильюрт Эрдоган 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Сафури Рамиз 2 0
Шарич Дарио 2 0
Калузиньски Якуб 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Озтюрк Бахадыр 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Антальяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
8
Кайсериспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Антальяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

7
13
Кайсериспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
55% (12)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
36% (8)
14% (3)
Антальяспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
59% (13)
18% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

17
3

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
1
6%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
5
31%
3
20%
61-75
3
19%
3
20%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
10%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
4
40%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

23
9
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
4%
2
22%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
33%
31-45
7
30%
2
22%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
3
13%
2
22%
76-90

Забито

26
28
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
2
8%
5
18%
1-15
2
8%
5
18%
16-30
7
27%
4
14%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
5
19%
4
14%
76-90

Пропущено

33
22
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 15
2
6%
4
18%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
7
21%
7
32%
31-45
8
24%
3
14%
46-60
5
15%
3
14%
61-75
7
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1
Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Антальяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1
Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2

Результаты матчей

Кайсериспор
Антальяспор

Точный счет

0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 41%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
6
1.5
4
8
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
9
1.5
4
6
1
10
2.5
2
8
1
10
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
16
6
7
15
1.5
8
14
3
19
2.5
3
19
1
21
3.5
1
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 23 19 3 1 61 - 18 60
2.
Галатасарай
 Заявка 22 18 3 1 46 - 13 57
3.
Трабзонспор
 Заявка 22 11 4 7 36 - 29 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 23 10 5 8 27 - 33 35
6.
Антальяспор
 1:1 Заявка 23 8 10 5 29 - 23 34
7.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
9.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 23 8 6 9 28 - 33 30
10.
Касымпаша
 Заявка 22 8 5 9 38 - 43 29
11.
Сивасспор
 Заявка 23 7 8 8 28 - 35 29
12.
Анкарагюджю
 Заявка 23 6 10 7 30 - 28 28
13.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
14.
Самсунспор
 1:1 Заявка 23 7 5 11 27 - 33 26
15.
Хатайспор
 Заявка 23 5 10 8 28 - 31 25
16.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 23 6 6 11 27 - 26 24
17.
Газиантеп
 Заявка 22 6 5 11 25 - 33 23
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 23 4 9 10 23 - 37 21
20.
Истанбулспор
 1:1 Заявка 23 3 5 15 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 11 0 0 28 - 8 33
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 1:1 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 1:1 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 Заявка 10 6 1 3 15 - 13 19
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
10.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
12.
Касымпаша
 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
13.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
18.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 1:1 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Антальяспор
 1:1 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
8.
Касымпаша
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Газиантеп
 Заявка 11 3 2 6 13 - 17 11
10.
Кайсериспор
 1:1 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
16.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Самсунспор
 1:1 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
20.
Истанбулспор
 1:1 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Сивасспор Манай Рей 11
Касымпаша Кара Айтач 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Весь список
  • 61'
    Кардозу Мигел сделал результативную передачу.
  • 61'
    Г О О О О Л - Карими Али II бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Озбек Мехмет получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Сафури Рамиз сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Ларссон Сэм бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Антальяспор.
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    Лучшие коэффициенты
    Кайсериспор
    Ничья
    Антальяспор
    7.84
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