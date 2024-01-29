Тур: 23. Стадион: Кадир Хас.
1:1
Конец матча
0'
0:1
31' ГолЛарссон Сэм
43' Желтая карточкаОзбек Мехмет
1:1
61' ГолКарими Али
80' Желтая карточкаАка Яу
90' Желтая карточкаОзтюрк Бахадыр
90'+10
Ход матча
31'
0:1
43'
61'
1:1
72'
80'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
16
Озбек
Мехмет
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
77
Бютюки
Зюмер
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурак Йылмаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ялчин Серген
История личных встреч
Кайсериспор
Антальяспор
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
64.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
36 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
10 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
6 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.18
0.84
Среднее время на гол
76
106
Всего голов
34
10
Голов в среднем за матч
1.79
0.59
Среднее время на гол
50
153
Всего голов
54
26
Голов в среднем за матч
1.5
0.72
Тотал матчей
2.5
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
14
Больше 39%
Меньше 61%
22
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
Среднее время на гол
60
124
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.48
|Боа Морте Аилтон
|5
|0.22
|Баокен Стефан
|3
|0.13
|Кеман Оливье
|2
|0.09
|Карими Али II
|2
|0.09
|Кардозу Мигел
|1
|0.04
|Мане Карлуш
|1
|0.04
|Узодимма Энтони
|1
|0.04
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|10 (2)
|0.43
|Джехезкель Сагив
|6
|0.26
|Ларссон Сэм
|3
|0.13
|Шарич Дарио
|3
|0.13
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0.09
|Вурал Гюрай
|1
|0.04
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.04
|Сари Вейсел
|1
|0.04
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.04
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.04
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|4
|0
|Карими Али II
|3
|0
|Йылмаз Картал
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Баязит Билал
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Кочаман Ариф
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Сари Вейсел
|5
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Вурал Гюрай
|4
|0
|Букса Адам
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Сафури Рамиз
|2
|0
|Озтюрк Бахадыр
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Калузиньски Якуб
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Антальяспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
7
9
Кайсериспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Антальяспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
7
13
Кайсериспор
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
52% (12)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
35% (8)
13% (3)
Антальяспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (5)
43% (10)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
57% (13)
22% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
17
3
Упущенные победы
14
22
Голы по времени матча
Забито
17
16
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
4
24%
3
19%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
6
35%
3
19%
61-75
3
18%
3
19%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
9%
2
14%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
3
27%
4
29%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
4
36%
1
7%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
10%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
4
40%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
23
9
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
4%
2
22%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
3
33%
31-45
7
30%
2
22%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
3
13%
2
22%
76-90
Забито
27
29
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
6 Не забивали 6
2
7%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
7
26%
5
17%
31-45
5
19%
6
21%
46-60
6
22%
4
14%
61-75
5
19%
4
14%
76-90
Пропущено
34
23
14 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
2
6%
4
17%
1-15
4
12%
2
9%
16-30
8
24%
7
30%
31-45
8
24%
3
13%
46-60
5
15%
4
17%
61-75
7
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1
Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0
Антальяспор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1
Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Серик Беледиеспор 3:1 Анкарагюджю - Антальяспор 0:4 Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2
Результаты матчей
Кайсериспор
Антальяспор
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
3:4
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
3:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
6 раз 26%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
57
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
29
47
110
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
176
Больше Меньше
176
716
815
320
320
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|61 - 18
|60
|2.
|0:1 Заявка
|23
|18
|3
|2
|46 - 14
|57
|3.
|1:2 Заявка
|23
|11
|4
|8
|37 - 31
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 33
|35
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 23
|34
|7.
|2:1 Заявка
|23
|9
|5
|9
|40 - 44
|32
|8.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 28
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|30 - 28
|28
|13.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|27 - 33
|26
|15.
|1:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 33
|26
|16.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 31
|25
|17.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 26
|24
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 37
|21
|20.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|12
|11
|0
|1
|28 - 9
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|1:2 Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|12.
|2:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|18.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|0:1 Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|1:2 Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 21
|15
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|11
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6