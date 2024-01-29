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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Трабзонспор
1:2
Второй тайм: 70'
Касымпаша
0'
1:0
19' Гол
Дестан Энис
1:1
47' Гол
Кара Айтач
1:2
58' Пенальти
Хайрадинович Харис
61' Желтая карточка
Айдын Тайлан Утку
64' Желтая карточка
Бания Раян

Ход матча

19'
Дестан Энис
(Барди Энис)
1:0
47'
1:1
Кара Айтач
58'
1:2
Хайрадинович Харис
61'
 
Айдын Тайлан Утку
64'
Бания Раян
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
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Трабзонспор
Ничья
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Все Коэффициенты
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
3
Хоакин
Фернандес
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Менди
Батиста
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
14
Фунтас
Таксиархис
94
Дестан
Энис
25
Янар
Али
2
Винк
Клаудио
29
Айдын
Тайлан
Утку
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
14
Чаглаян
Огулджан
18
Да
Кошта
Нуну
Трабзонспор
4-2-3-1
Касымпаша
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Касымпаша

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

31 матч

51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:5
С
2:0
ТМК
1:1
С
0:0
С
1:0
С
0:1
ТМК
2:1
С
1:2
С
3:4
С
6:0
С
1:1
С
2:2
С
4:2
С
2:5
С
0:3
С
0:1
С
2:0
С
0:6
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
3:2
С
2:0
КТ
1:1
С
1:0
С
1:0
С
0:7
С
2:0
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.75
1.87

Среднее время на гол

51
48

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.2
1.31

Среднее время на гол

75
68

Всего голов

46
49

Голов в среднем за матч

1.48
1.58

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

60
56

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 0.39
Трезеге 4 0.17
Дестан Энис 4 0.17
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.17
Вишча Эдин 3 0.13
Барди Энис 2 0.09
Пепе Николя 2 0.09
Бенкович Филип 2 0.09
Фунтас Таксиархис 1 0.04
Денсвил Стефано 1 0.04
Менди Батиста 1 0.04
Оздемир Берат 1 0.04
Гюрпюз Гёктан 1 0.04
Эмюр Абдулкадир 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 11 (2) 0.48
Да Кошта Нуну 7 0.3
Фалл Мамаду 6 0.26
Бен Уаннес Мортада 4 0.17
Винк Клаудио 3 0.13
Хайрадинович Харис 2 (1) 0.09
Гомис Ирон 1 0.04
Омеруо Кеннет 1 0.04
Нгой Жульен 1 0.04
Озчан Ясин 1 0.04
Гюл Гёкхан 1 0.04
Чаглаян Огулджан 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Бания Раян 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Бенкович Филип 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Барди Энис 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтпынар Садик 5 0
Омеруо Кеннет 3 1
Винк Клаудио 4 0
Гомис Ирон 4 0
Кара Айтач 3 0
Хайрадинович Харис 3 0
Бен Уаннес Мортада 3 0
Озчан Ясин 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Айдын Тайлан Утку 2 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Касымпаша
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
8
Трабзонспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Касымпаша
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

18
18
Трабзонспор
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Касымпаша
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
17

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

14
14
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
14%
1
7%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
6
43%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
14%
3
14%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
2
14%
5
23%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
5
36%
5
23%
76-90

Забито

20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
3
15%
6
26%
76-90

Пропущено

16
22
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
7
44%
4
18%
76-90

Забито

34
37
18 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
6
18%
2
5%
1-15
5
15%
6
16%
16-30
7
21%
7
19%
31-45
6
18%
6
16%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
6
18%
12
32%
76-90

Пропущено

30
44
10 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 11
18 Не пропускали 18
3
10%
6
14%
1-15
4
13%
6
14%
16-30
3
10%
10
23%
31-45
1
3%
7
16%
46-60
7
23%
6
14%
61-75
12
40%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1
Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0
Касымпаша
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1
Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1

Результаты матчей

Трабзонспор
Касымпаша

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
2:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:5
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
2
5 раз 23%
3
5 раз 23%
5
1 раз 5%
3
7 раз 32%
0
5 раз 23%
1
5 раз 23%
2
4 раза 18%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Касымпаша

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
7
4
1
9
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
3
6
6
1.5
5
6
5
7
2.5
3
8
1
11
3.5
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
17
5
11
11
1.5
12
10
6
16
2.5
8
14
1
21
3.5
1
21
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 23 19 3 1 61 - 18 60
2.
Галатасарай
 0:1 Заявка 23 18 3 2 46 - 14 57
3.
Трабзонспор
 1:2 Заявка 23 11 4 8 37 - 31 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 23 10 5 8 27 - 33 35
6.
Антальяспор
 Заявка 23 8 10 5 29 - 23 34
7.
Касымпаша
 2:1 Заявка 23 9 5 9 40 - 44 32
8.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
10.
Кайсериспор
 Заявка 23 8 6 9 28 - 33 30
11.
Сивасспор
 Заявка 23 7 8 8 28 - 35 29
12.
Анкарагюджю
 Заявка 23 6 10 7 30 - 28 28
13.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
14.
Самсунспор
 Заявка 23 7 5 11 27 - 33 26
15.
Газиантеп
 1:0 Заявка 23 7 5 11 26 - 33 26
16.
Хатайспор
 Заявка 23 5 10 8 28 - 31 25
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 23 6 6 11 27 - 26 24
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 23 4 9 10 23 - 37 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 23 3 5 15 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:1 Заявка 12 11 0 1 28 - 9 33
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 1:2 Заявка 11 6 1 4 16 - 15 19
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
12.
Касымпаша
 2:1 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
13.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
18.
Газиантеп
 1:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 0:1 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 1:2 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Касымпаша
 2:1 Заявка 12 4 3 5 18 - 21 15
7.
Газиантеп
 1:0 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
8.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
16.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 19'
    Барди Энис сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Дестан Энис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Трабзонспор
Ничья
Касымпаша
6.00
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