Тур: 23. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
2:3
Конец матча
0'
1:0
19' ГолДестан Энис
1:1
47' ГолКара Айтач
1:2
58' ПенальтиХайрадинович Харис
61' Желтая карточкаАйдын Тайлан Утку
63' Желтая карточкаБания Раян
1:3
75' ГолДа Кошта Нуну
2:3
90' ГолЙилдирим Пойраз Эфе Энгин
90' Желтая карточкаЯнар Али
90'+7
Ход матча
19'
1:0
47'
1:1
58'
63'
75'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
50
Айдин
Мехмет
94
Дестан
Энис
25
Янар
Али
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
20 Бакич ОгненПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Акюз МелихВратарь
-
20 Дилли СелимПолузащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Явручу СарпНападающий
-
75 Erol Karaman
-
Главный тренер: Угурлу Сами
История личных встреч
Трабзонспор
Касымпаша
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
31 матч
51.6%
25.8%
22.6%
16 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
48.4%
29%
22.6%
15 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.75
1.87
Среднее время на гол
51
48
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.2
1.31
Среднее время на гол
75
68
Всего голов
46
49
Голов в среднем за матч
1.48
1.58
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
60
56
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9
|0.39
|Трезеге
|4
|0.17
|Дестан Энис
|4
|0.17
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.17
|Вишча Эдин
|3
|0.13
|Барди Энис
|2
|0.09
|Пепе Николя
|2
|0.09
|Бенкович Филип
|2
|0.09
|Фунтас Таксиархис
|1
|0.04
|Денсвил Стефано
|1
|0.04
|Менди Батиста
|1
|0.04
|Оздемир Берат
|1
|0.04
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.04
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.04
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|11 (2)
|0.48
|Да Кошта Нуну
|8
|0.35
|Фалл Мамаду
|6
|0.26
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.17
|Винк Клаудио
|3
|0.13
|Хайрадинович Харис
|2 (1)
|0.09
|Гомис Ирон
|1
|0.04
|Омеруо Кеннет
|1
|0.04
|Нгой Жульен
|1
|0.04
|Озчан Ясин
|1
|0.04
|Гюл Гёкхан
|1
|0.04
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|6
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Дестан Энис
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Омеруо Кеннет
|3
|1
|Винк Клаудио
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Бен Уаннес Мортада
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Айдын Тайлан Утку
|2
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Янар Али
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Касымпаша
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
8
Трабзонспор
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Касымпаша
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
18
18
Трабзонспор
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
35% (8)
30% (7)
Касымпаша
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
19
Упущенные победы
24
26
Голы по времени матча
Забито
16
17
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
13%
1
6%
1-15
4
25%
1
6%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
6
35%
76-90
Пропущено
17
24
5 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
12%
3
13%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
2
12%
5
21%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
4
24%
2
8%
61-75
5
29%
29%
6
25%
76-90
Забито
20
23
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
5
22%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
4
20%
4
17%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
3
15%
6
26%
76-90
Пропущено
16
22
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
6%
3
14%
1-15
3
19%
2
9%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
7
44%
4
18%
76-90
Забито
36
40
19 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 25
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
6
17%
2
5%
1-15
6
17%
6
15%
16-30
7
19%
7
18%
31-45
6
17%
8
20%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
7
19%
12
30%
76-90
Пропущено
33
46
10 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 19
3
9%
6
13%
1-15
4
12%
7
15%
16-30
3
9%
10
22%
31-45
3
9%
7
15%
46-60
8
24%
6
13%
61-75
12
36%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1
Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0
Касымпаша
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1
Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Коньяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1
Результаты матчей
Трабзонспор
Касымпаша
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
1:5
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:0
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
6 раз 26%
1
6 раз 26%
0
5 раз 22%
3
5 раз 22%
5
1 раз 4%
3
8 раз 35%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
2
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Касымпаша
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
74
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
66
66
57
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
185
1211
1310
617
914
122
122
122
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|61 - 18
|60
|2.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|48 - 14
|60
|3.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|38 - 32
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 33
|35
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 23
|34
|7.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|41 - 45
|32
|8.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 28
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|30 - 28
|28
|13.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|27 - 33
|26
|15.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 31
|25
|16.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 26
|24
|17.
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 35
|23
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 37
|21
|20.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|30 - 9
|36
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 16
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|18.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|19 - 22
|15
|7.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|9.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|10.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|11.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 19
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|11
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6