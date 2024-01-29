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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Галатасарай
0:1
Второй тайм: 67'
Газиантеп
0'
0:1
29' Гол
Кызылдаг Арда
35' Желтая карточка
Драгус Денис
40' Желтая карточка
Соялп Фуркан
43' Желтая карточка
Сореску Деян
45' Желтая карточка
Кутлу Беркан

Ход матча

29'
0:1
Кызылдаг Арда
(Джилободжи Папи)
35'
 
Драгус Денис
40'
 
Соялп Фуркан
43'
 
Сореску Деян
45'
Кутлу Беркан
 
46'
Заха Уилфрид
Демирбай Керем
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
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Галатасарай
Ничья
Газиантеп
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1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
25
Нельссон
Виктор
6
Санчес
Давинсон
18
Кутлу
Беркан
8
Демирбай
Керем
34
Торрейра
Лукас
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
15
Эрсой
Эртугрул
3
Джилободжи
Папи
18
Сореску
Деян
5
Соялп
Фуркан
8
Евтович
Марко
44
Максим
Александру
22
М'баката
Салем
70
Драгус
Денис
50
Маркович
Лазар
Галатасарай
4-2-3-1
Газиантеп
3-5-2

История личных встреч

Галатасарай
Газиантеп

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
0:3
С
0:3
С
0:3
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
3:3
С
0:2

Голы

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

2.5
2.33

Среднее время на гол

36
38

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

14
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
47

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 13 (5) 0.57
Актюркоглу Мухаммед 9 (1) 0.39
Заха Уилфрид 8 0.35
Мертенс Дрис 3 (1) 0.13
Бардакчи Абдулкерим 3 0.13
Зиеш Хаким 2 0.09
Демирбай Керем 1 0.04
Айхан Кан 1 0.04
Бакамбу Седрик 1 0.04
Оливейра Сержиу 1 0.04
Санчес Давинсон 1 0.04
Нельссон Виктор 1 0.04
Боэ Саша 1 0.04
Тете 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Торрейра Лукас 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Йылмаз Барыш 0 0
Айдын Эюп 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 8 0.35
Кызылдаг Арда 4 0.17
Маркович Лазар 2 0.09
Максим Александру 2 (2) 0.09
Градель Макс-Ален 1 0.04
Эскихеллач Мустафа 1 0.04
Соялп Фуркан 1 0.04
Джилободжи Папи 1 0.04
Озчичек Огюн 1 0.04
Н'Кулу Николя 1 0.04
Евтович Марко 1 0.04
Айети Альбиан 1 0.04
Риаскос Брайан 1 0.04

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Актюркоглу Мухаммед 4 1
Торрейра Лукас 5 0
Йылмаз Барыш 5 0
Муслера Фернандо 4 0
Бардакчи Абдулкерим 4 0
Боэ Саша 4 0
Оливейра Сержиу 3 0
Зиеш Хаким 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Окан Бурук 2 0
Демирбай Керем 2 0
Айхан Кан 2 0
Нельссон Виктор 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 6 1
Максим Александру 3 2
Драгус Денис 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Маркович Лазар 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Озчичек Огюн 4 0
Евтович Марко 3 0
Джилободжи Папи 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Ницэ Флорин 2 0
Риаскос Брайан 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Marius Sumudica 2 0
Кызылдаг Арда 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Хасеф Науфель 1 0
М'баката Салем 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Газиантеп
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

0
6
Галатасарай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Газиантеп
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

17
9
Галатасарай
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Газиантеп
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

17
15

Голы по времени матча

Забито

27
14
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
4%
1
7%
1-15
6
22%
3
21%
16-30
6
22%
5
36%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
2
14%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

9
16
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
6
38%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
11%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
6
33%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90

Пропущено

5
17
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
20%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
1
20%
4
24%
61-75
2
40%
5
29%
29%
76-90

Забито

45
25
19 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 8
2 Не забивали 8
3
7%
2
8%
1-15
7
16%
5
20%
16-30
9
20%
5
20%
31-45
5
11%
7
28%
46-60
9
20%
2
8%
61-75
11
24%
4
16%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

14
33
3 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 16
1
7%
8
24%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
1
7%
5
15%
31-45
6
43%
2
6%
46-60
3
21%
7
21%
61-75
2
14%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1
Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2
Газиантеп
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1
Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0

Результаты матчей

Галатасарай
Газиантеп

Точный счет

2:1
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

2:1
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
6 раз 27%
0:3
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
1.5
Больше Меньше
4
7
5
6
2.5
2
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
2
0.5
Больше Меньше
14
8
15
7
1.5
9
13
7
15
2.5
2
20
3
19
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 23 19 3 1 61 - 18 60
2.
Галатасарай
 0:1 Заявка 23 18 3 2 46 - 14 57
3.
Трабзонспор
 1:2 Заявка 23 11 4 8 37 - 31 37
4.
Бешикташ
 Заявка 23 11 3 9 33 - 31 36
5.
Ризеспор
 Заявка 23 10 5 8 27 - 33 35
6.
Антальяспор
 Заявка 23 8 10 5 29 - 23 34
7.
Касымпаша
 2:1 Заявка 23 9 5 9 40 - 44 32
8.
Адана Демирспор
 Заявка 23 7 10 6 34 - 27 31
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 23 8 6 9 29 - 28 30
10.
Кайсериспор
 Заявка 23 8 6 9 28 - 33 30
11.
Сивасспор
 Заявка 23 7 8 8 28 - 35 29
12.
Анкарагюджю
 Заявка 23 6 10 7 30 - 28 28
13.
Аланьяспор
 Заявка 23 6 9 8 25 - 32 27
14.
Самсунспор
 Заявка 23 7 5 11 27 - 33 26
15.
Газиантеп
 1:0 Заявка 23 7 5 11 26 - 33 26
16.
Хатайспор
 Заявка 23 5 10 8 28 - 31 25
17.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 23 6 6 11 27 - 26 24
18.
Пендикспор
 Заявка 23 5 8 10 29 - 46 23
19.
Коньяспор
 Заявка 23 4 9 10 23 - 37 21
20.
Истанбулспор
 Заявка 23 3 5 15 18 - 42 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:1 Заявка 12 11 0 1 28 - 9 33
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 36 - 13 29
3.
Ризеспор
 Заявка 12 8 2 2 16 - 9 26
4.
Адана Демирспор
 Заявка 12 7 3 2 24 - 11 24
5.
Антальяспор
 Заявка 12 5 6 1 13 - 9 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
7.
Самсунспор
 Заявка 11 6 2 3 16 - 11 20
8.
Трабзонспор
 1:2 Заявка 11 6 1 4 16 - 15 19
9.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 5 4 3 20 - 10 19
10.
Кайсериспор
 Заявка 12 5 4 3 16 - 12 19
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 5 2 4 17 - 13 17
12.
Касымпаша
 2:1 Заявка 11 5 2 4 22 - 23 17
13.
Анкарагюджю
 Заявка 12 4 5 3 14 - 11 17
14.
Аланьяспор
 Заявка 12 4 5 3 17 - 16 17
15.
Хатайспор
 Заявка 11 3 6 2 18 - 16 15
16.
Сивасспор
 Заявка 11 2 7 2 12 - 13 13
17.
Коньяспор
 Заявка 11 3 3 5 13 - 13 12
18.
Газиантеп
 1:0 Заявка 11 3 3 5 12 - 16 12
19.
Пендикспор
 Заявка 11 3 3 5 14 - 21 12
20.
Истанбулспор
 Заявка 12 2 3 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 11 10 1 0 25 - 5 31
2.
Галатасарай
 0:1 Заявка 11 7 3 1 18 - 5 24
3.
Трабзонспор
 1:2 Заявка 12 5 3 4 21 - 16 18
4.
Бешикташ
 Заявка 12 5 1 6 17 - 20 16
5.
Сивасспор
 Заявка 12 5 1 6 16 - 22 16
6.
Касымпаша
 2:1 Заявка 12 4 3 5 18 - 21 15
7.
Газиантеп
 1:0 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
8.
Антальяспор
 Заявка 11 3 4 4 16 - 14 13
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 3 4 5 12 - 15 13
10.
Кайсериспор
 Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
11.
Анкарагюджю
 Заявка 11 2 5 4 16 - 17 11
12.
Пендикспор
 Заявка 12 2 5 5 15 - 25 11
13.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 8 - 16 10
14.
Хатайспор
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
15.
Ризеспор
 Заявка 11 2 3 6 11 - 24 9
16.
Коньяспор
 Заявка 12 1 6 5 10 - 24 9
17.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 7 4 10 - 16 7
18.
Самсунспор
 Заявка 12 1 3 8 11 - 22 6
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 1 2 8 7 - 16 5
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 7 - 20 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 17 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 13 (5)
Касымпаша Кара Айтач 11 (2)
Сивасспор Манай Рей 11
Весь список

Топ нарушителей
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 5
Аланьяспор Алмейда Ричард 8
Газиантеп Соялп Фуркан 1 6
Истанбул Башакшехир Ба Уссейну 1 6
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Демирбай Керем уходит с поля. Заха Уилфрид выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Кутлу Беркан получил желтую карточку от судьи
  • 43'
    Сореску Деян получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Соялп Фуркан получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Драгус Денис получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Газиантеп
1.90
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7.20
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