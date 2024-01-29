Тур: 23. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
0:1
Второй тайм: 67'
0'
0:1
29' ГолКызылдаг Арда
35' Желтая карточкаДрагус Денис
40' Желтая карточкаСоялп Фуркан
43' Желтая карточкаСореску Деян
45' Желтая карточкаКутлу Беркан
Ход матча
29'
0:1
35'
40'
43'
45'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
18
Кутлу
Беркан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
33
Ницэ
Флорин
18
Сореску
Деян
70
Драгус
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Заха УилфридНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
История личных встреч
Галатасарай
Газиантеп
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
2.5
2.33
Среднее время на гол
36
38
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.25
Среднее время на гол
135
72
Всего голов
14
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
47
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|13 (5)
|0.57
|Актюркоглу Мухаммед
|9 (1)
|0.39
|Заха Уилфрид
|8
|0.35
|Мертенс Дрис
|3 (1)
|0.13
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.13
|Зиеш Хаким
|2
|0.09
|Демирбай Керем
|1
|0.04
|Айхан Кан
|1
|0.04
|Бакамбу Седрик
|1
|0.04
|Оливейра Сержиу
|1
|0.04
|Санчес Давинсон
|1
|0.04
|Нельссон Виктор
|1
|0.04
|Боэ Саша
|1
|0.04
|Тете
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Йылмаз Барыш
|0
|0
|Айдын Эюп
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|8
|0.35
|Кызылдаг Арда
|4
|0.17
|Маркович Лазар
|2
|0.09
|Максим Александру
|2 (2)
|0.09
|Градель Макс-Ален
|1
|0.04
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.04
|Соялп Фуркан
|1
|0.04
|Джилободжи Папи
|1
|0.04
|Озчичек Огюн
|1
|0.04
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|Евтович Марко
|1
|0.04
|Айети Альбиан
|1
|0.04
|Риаскос Брайан
|1
|0.04
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Актюркоглу Мухаммед
|4
|1
|Торрейра Лукас
|5
|0
|Йылмаз Барыш
|5
|0
|Муслера Фернандо
|4
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0
|Боэ Саша
|4
|0
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Зиеш Хаким
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Окан Бурук
|2
|0
|Демирбай Керем
|2
|0
|Айхан Кан
|2
|0
|Нельссон Виктор
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Заха Уилфрид
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|6
|1
|Максим Александру
|3
|2
|Драгус Денис
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Маркович Лазар
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Озчичек Огюн
|4
|0
|Евтович Марко
|3
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Кызылдаг Арда
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|М'баката Салем
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Газиантеп
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
0
6
Галатасарай
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Газиантеп
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
17
9
Галатасарай
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Газиантеп
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
17
15
Голы по времени матча
Забито
27
14
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
1
4%
1
7%
1-15
6
22%
3
21%
16-30
6
22%
5
36%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
7
26%
2
14%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
9
16
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
6
38%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
5
56%
0
0%
46-60
2
22%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Забито
18
11
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
2
11%
1
9%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
6
33%
2
18%
61-75
4
22%
2
18%
76-90
Пропущено
5
17
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
20%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
1
20%
4
24%
61-75
2
40%
5
29%
29%
76-90
Забито
45
25
19 В 1-м тайме 12
26 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 8
2 Не забивали 8
3
7%
2
8%
1-15
7
16%
5
20%
16-30
9
20%
5
20%
31-45
5
11%
7
28%
46-60
9
20%
2
8%
61-75
11
24%
4
16%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
14
33
3 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 16
1
7%
8
24%
1-15
1
7%
2
6%
16-30
1
7%
5
15%
31-45
6
43%
2
6%
46-60
3
21%
7
21%
61-75
2
14%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Умраниеспор 4:1 Галатасарай - Кайсериспор 2:1
Сивасспор - Галатасарай 1:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Фенербахче - Галатасарай 0:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2
Газиантеп
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1
Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0
Результаты матчей
Галатасарай
Газиантеп
Точный счет
2:1
4 раза 36%
3:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:0
4 раза 36%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
2:1
5 раз 23%
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
6 раз 27%
0:3
3 раза 14%
2:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 36%
1
5 раз 23%
3
4 раза 18%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
47
56
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
56
56
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
148
157
913
715
220
319
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|61 - 18
|60
|2.
|0:1 Заявка
|23
|18
|3
|2
|46 - 14
|57
|3.
|1:2 Заявка
|23
|11
|4
|8
|37 - 31
|37
|4.
|Заявка
|23
|11
|3
|9
|33 - 31
|36
|5.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|27 - 33
|35
|6.
|Заявка
|23
|8
|10
|5
|29 - 23
|34
|7.
|2:1 Заявка
|23
|9
|5
|9
|40 - 44
|32
|8.
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|34 - 27
|31
|9.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|29 - 28
|30
|10.
|Заявка
|23
|8
|6
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|28 - 35
|29
|12.
|Заявка
|23
|6
|10
|7
|30 - 28
|28
|13.
|Заявка
|23
|6
|9
|8
|25 - 32
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|27 - 33
|26
|15.
|1:0 Заявка
|23
|7
|5
|11
|26 - 33
|26
|16.
|Заявка
|23
|5
|10
|8
|28 - 31
|25
|17.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|27 - 26
|24
|18.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|29 - 46
|23
|19.
|Заявка
|23
|4
|9
|10
|23 - 37
|21
|20.
|Заявка
|23
|3
|5
|15
|18 - 42
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|12
|11
|0
|1
|28 - 9
|33
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|36 - 13
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|16 - 9
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 11
|24
|5.
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|13 - 9
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|7.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 11
|20
|8.
|1:2 Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 15
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 10
|19
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 13
|17
|12.
|2:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 23
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 16
|17
|15.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|18 - 16
|15
|16.
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 13
|12
|18.
|1:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 21
|12
|20.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|25 - 5
|31
|2.
|0:1 Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 5
|24
|3.
|1:2 Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 16
|18
|4.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 20
|16
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 22
|16
|6.
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 21
|15
|7.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|16 - 17
|11
|12.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 25
|11
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 24
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|10 - 24
|9
|17.
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|10 - 16
|7
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 22
|6
|19.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 16
|5
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 20
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|17 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|13 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11 (2)
|Сивасспор
|Манай Рей
|11
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 5
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|8
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 6
|Истанбул Башакшехир
|Ба Уссейну
|1 6
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 6