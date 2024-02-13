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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Шаньдун Тайшань
2:3
Конец матча
Кавасаки Фронтале
0'
0:1
28' Пенальти
Эрисон
31' Желтая карточка
Эрисон
0:2
33' Гол
Silva Marsinio3
35' Желтая карточка
Синьли Пэн
52' Желтая карточка
Гао Чжуньи
59' Желтая карточка
Сегава Юсуке
1:2
67' Гол
Fernandinho V
1:3
79' Гол
Иенага Акихиро
2:3
85' Гол
Жадсон II
90' Желтая карточка
Танабэ Сюто
90' Желтая карточка
Иенага Акихиро
90'+10

Ход матча

28'
0:1
Эрисон
31'
 
Эрисон
33'
0:2
Silva Marsinio3
(Вакисака Ясуто)
35'
Синьли Пэн
 
52'
Гао Чжуньи
 
57'
Matheus Pato
У Синхань
 
57'
Fernandinho V
Чэнь Пу
 
59'
 
Сегава Юсуке
64'
 
Секо Тацуки
Ямамото Юки
67'
Fernandinho V
1:2
72'
 
Маруяма Юити
Silva Marsinio3
72'
 
Shin Yamada
Эрисон
79'
1:3
Иенага Акихиро
(Shin Yamada)
81'
Кэ Ши
Синьли Пэн
 
85'
Жадсон II
(Гао Чжуньи)
2:3
89'
 
Танабэ Сюто
Сегава Юсуке
90'
 
Ван Вермескеркен Саи
Сасаки Асахи
90'
 
Танабэ Сюто
90'
Mijiti Maiwulang
Fernandinho V
 
90'
 
Иенага Акихиро

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 26
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 338 Количество передач 262
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
28
Гао
Чжуньи
4
Жадсон
II
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
67
У
Синхань
22
Yuanyi
Li
77
Синьли
Пэн
29
Чэнь
Пу
9
Кризан
7
Казаишвили
Валерий
1
Юн
Сун-Рён
5
Сасаки
Асахи
4
Жесиэль
3
Оминами
Такума
30
Сегава
Юсуке
8
Татибанада
Кэнто
41
Иенага
Акихиро
77
Ямамото
Юки
14
Вакисака
Ясуто
89
Эрисон
23
Silva
Marsinio3
Шаньдун Тайшань
4-4-2
Кавасаки Фронтале
4-1-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кризан 6 (1) 0.86
Мойсес Лима 3 (1) 0.43
Fernandinho V 1 0.14
Феллайни Маруан 1 0.14
Yuanyi Li 1 0.14
Matheus Pato 1 0.14
Long Song 1 0.14
Жадсон II 1 0.14
Гао Чжуньи 0 0
Jinghang Hu 0 0
Кавасаки Фронтале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Silva Marsinio3 4 0.57
Вакисака Ясуто 2 (2) 0.29
Иенага Акихиро 2 0.29
Тоно Даия 2 0.29
Татибанада Кэнто 2 0.29
Ямане Мики 1 0.14
Ямамура Кадзуя 1 0.14
Оминами Такума 1 0.14
Миясиро Тайсэй 1 0.14
Секо Тацуки 1 0.14
Кобаяси Ю 1 0.14
Дамиан Леандро 1 0.14
Эрисон 1 (1) 0.14
Shin Yamada 0 0
Миоган Тоя 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wenneng Xie 3 0
Yuanyi Li 2 0
Жадсон II 2 0
Чжэн Чжэн 1 0
Синьли Пэн 1 0
Ляо Лишэн 1 0
Гао Чжуньи 1 0
Кризан 1 0
Мойсес Лима 1 0
Zhengyu Huang 1 0
Long Song 1 0
Tong Wang1 1 0
Чэнь Пу 1 0
Кавасаки Фронтале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сегава Юсуке 2 0
Татибанада Кэнто 2 0
Юн Сун-Рён 1 0
Иенага Акихиро 1 0
Шмидт Жоау 1 0
Курумая Синтаро 1 0
Жесиэль 1 0
Оминами Такума 1 0
Вакисака Ясуто 1 0
Тоно Даия 1 0
Shin Yamada 1 0
Эрисон 1 0
Танабэ Сюто 1 0
Такаи Кота 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
2
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Кавасаки Фронтале
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
10
Шаньдун Тайшань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Кавасаки Фронтале
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

10
10
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

5
10
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

15
20
1 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
6
40%
3
15%
61-75
4
27%
5
25%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
4
50%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1
Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кавасаки Фронтале - Рюкю 2:3 Кавасаки Фронтале - Мачида 0:3 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:3 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2
Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 0:0 Саган Тосу - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс 3:0 Кавасаки Фронтале - Киото Санга 3:3 Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 1:1 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
6
1 раз 14%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
1
2
2
2.5
2
1
1
3
3.5
2
1
1
3
4.5
1
2
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
5
2
3
4
2.5
4
3
1
6
3.5
3
4
1
6
4.5
1
6
1
6
5.5

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Сегава Юсуке получил желтую карточку от судьи
    • 57'
      У Синхань уходит с поля. Matheus Pato выходит вместо него
    • 57'
      Чэнь Пу уходит с поля. Fernando Conceicao выходит вместо него
    • 52'
      Гао Чжуньи получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Синьли Пэн получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Вакисака Ясуто сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Марсиньо бьет в цель!
    • 31'
      Эрисон получил желтую карточку от судьи
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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