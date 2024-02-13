2:3
Конец матча
0'
0:1
28' ПенальтиЭрисон
31' Желтая карточкаЭрисон
0:2
33' ГолSilva Marsinio3
35' Желтая карточкаСиньли Пэн
52' Желтая карточкаГао Чжуньи
59' Желтая карточкаСегава Юсуке
1:2
67' ГолFernandinho V
1:3
79' ГолИенага Акихиро
2:3
85' ГолЖадсон II
90' Желтая карточкаТанабэ Сюто
90' Желтая карточкаИенага Акихиро
90'+10
Ход матча
28'
0:1
31'
33'
35'
52'
57'
59'
67'
1:2
72'
79'
1:3
81'
85'
2:3
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
11 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 26
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
338 Количество передач 262
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
28
Гао
Чжуньи
11
Лю
Ян
67
У
Синхань
22
Yuanyi
Li
77
Синьли
Пэн
29
Чэнь
Пу
9
Кризан
4
Жесиэль
30
Сегава
Юсуке
77
Ямамото
Юки
89
Эрисон
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
-
28 Гао ЧжуньиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
67 У СинханьПолузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
77 Синьли ПэнПолузащитник
-
29 Чэнь ПуПолузащитник
-
9 КризанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
34 Feifan Jia
-
-
-
97 Shi Songchen
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЖесиэльЗащитник
- Защитник
-
30 Сегава ЮсукеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ямамото ЮкиПолузащитник
- Полузащитник
-
89 ЭрисонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Андо СунсукеВратарь
- Защитник
-
35 Маруяма ЮитиЗащитник
-
29 Такаи КотаЗащитник
-
15 Танабэ СютоЗащитник
-
25 Мацуи РенжиПолузащитник
-
16 Секо ТацукиПолузащитник
- Нападающий
-
20 Shin Yamada
-
55 Ze Ricardo2
-
-
Главный тренер: Оники Тору
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кризан
|6 (1)
|0.86
|Мойсес Лима
|3 (1)
|0.43
|Fernandinho V
|1
|0.14
|Феллайни Маруан
|1
|0.14
|Yuanyi Li
|1
|0.14
|Matheus Pato
|1
|0.14
|Long Song
|1
|0.14
|Жадсон II
|1
|0.14
|Гао Чжуньи
|0
|0
|Jinghang Hu
|0
|0
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Silva Marsinio3
|4
|0.57
|Вакисака Ясуто
|2 (2)
|0.29
|Иенага Акихиро
|2
|0.29
|Тоно Даия
|2
|0.29
|Татибанада Кэнто
|2
|0.29
|Ямане Мики
|1
|0.14
|Ямамура Кадзуя
|1
|0.14
|Оминами Такума
|1
|0.14
|Миясиро Тайсэй
|1
|0.14
|Секо Тацуки
|1
|0.14
|Кобаяси Ю
|1
|0.14
|Дамиан Леандро
|1
|0.14
|Эрисон
|1 (1)
|0.14
|Shin Yamada
|0
|0
|Миоган Тоя
|0
|0
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wenneng Xie
|3
|0
|Yuanyi Li
|2
|0
|Жадсон II
|2
|0
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Ляо Лишэн
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Кризан
|1
|0
|Мойсес Лима
|1
|0
|Zhengyu Huang
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Tong Wang1
|1
|0
|Чэнь Пу
|1
|0
Кавасаки Фронтале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сегава Юсуке
|2
|0
|Татибанада Кэнто
|2
|0
|Юн Сун-Рён
|1
|0
|Иенага Акихиро
|1
|0
|Шмидт Жоау
|1
|0
|Курумая Синтаро
|1
|0
|Жесиэль
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Вакисака Ясуто
|1
|0
|Тоно Даия
|1
|0
|Shin Yamada
|1
|0
|Эрисон
|1
|0
|Танабэ Сюто
|1
|0
|Такаи Кота
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кавасаки Фронтале
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
2
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Кавасаки Фронтале
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
10
Шаньдун Тайшань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Кавасаки Фронтале
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
10
10
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
4
40%
1
10%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
5
10
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
2
40%
3
30%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
15
20
1 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
2
10%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
4
27%
3
15%
46-60
6
40%
3
15%
61-75
4
27%
5
25%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
4
50%
31-45
1
9%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Шаньдун Тайшань - Кайя 6:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шаньдун Тайшань - Инчхон Юнайтед 3:1
Шаньдун Тайшань - Хэнань Суншань Лунмэн 5:1 Шанхай Порт - Шаньдун Тайшань 1:1 Инчхон Юнайтед - Шаньдун Тайшань 0:2 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:2 Далянь Профешнл - Шаньдун Тайшань 0:0 Кайя - Шаньдун Тайшань 1:3 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Шэньчжэнь - Шаньдун Тайшань 1:2 Шаньдун Тайшань - Тяньцзинь Тайгер 1:0 Шаньдун Тайшань - Цанчжоу 4:0 Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 0:1 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 6:1
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Кавасаки Фронтале - Рюкю 2:3 Кавасаки Фронтале - Мачида 0:3 Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:3 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 2:2
Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 0:0 Саган Тосу - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 5:0 Кавасаки Фронтале - Касима Антлерс 3:0 Кавасаки Фронтале - Киото Санга 3:3 Кавасаки Фронтале - Бангкок Гласс 4:2 Касива Рейсол - Кавасаки Фронтале 1:1 Бангкок Гласс - Кавасаки Фронтале 2:4 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 4:2 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:0 Кавасаки Фронтале - Альбирекс Ниигата 2:3 Сенан Бельмаре - Кавасаки Фронтале 0:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Токио 1:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 3:0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
6
1 раз 14%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Кавасаки Фронтале
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
22
21
13
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
52
34
43
16
34
16
16
16
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2