Тур: 4. Стадион: Виталити.
0'
6' Желтая карточкаВуд-Гордон Натан
1:0
7' ГолКелли Ллойд
2:0
10' ГолСкотт Алекс
3:0
14' ГолСинистерра Луис
4:0
35' ГолБрукс Дэвид
5:0
44' ГолСоланке Доминик
45' Желтая карточкаСоланке Доминик
63' Желтая карточкаЭшби Харрисон
66' Желтая карточкаАллен Джо
76' Желтая карточкаФултон Джей
79' Желтая карточкаСкотт Алекс
90'+1
Ход матча
7'
1:0
10'
2:0
14'
3:0
35'
4:0
44'
45'
63'
66'
76'
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
401 Количество передач 345
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Обе забьют – да
-
-
-
42
Траверс
Марк
23
Хилл
Джеймс
10
Кристи
Райан
14
Скотт
Алекс
26
Нотон
Кайл
20
Каллен
Лиэм
18
Патино
Чарли
- Основной состав
-
42 Траверс МаркВратарь
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Скотт АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мур КифферНападающий
- Нападающий
-
49 Сади ДоминикНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Нотон КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Каллен ЛиэмНападающий
- Нападающий
-
18 Патино ЧарлиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Рашуорт КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Лисса ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
31 Купер ОливерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Уильямс Люк
История личных встреч
Борнмут
Суонси
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
14 матчей
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.43
1.86
Среднее время на гол
37
48
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.79
1.43
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
63
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брукс Дэвид
|1
|0.5
|Скотт Алекс
|1
|0.5
|Соланке Доминик
|1
|0.5
|Синистерра Луис
|1
|0.5
|Мур Киффер
|1
|0.5
|Тавернер Маркус
|1
|0.5
|Клюйверт Джастин
|1
|0.5
|Келли Ллойд
|1
|0.5
|Биллинг Филип
|0
|0
Суонси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йейтс Джерри
|1
|0.5
|Патино Чарли
|1
|0.5
|Паркер Сэм
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скотт Алекс
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Соланке Доминик
|1
|0
|Кук Льюис
|1
|0
|Ааронс Макс
|1
|0
Суонси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вуд-Гордон Натан
|2
|0
|Аллен Джо
|1
|0
|Фултон Джей
|1
|0
|Эшби Харрисон
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Суонси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Суонси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Суонси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2
Суонси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Суонси - Саутгемптон 1:3 Бирмингем - Суонси 2:2 Суонси - Моркам 2:0 Суонси - Вест Бромвич 1:0
Ковентри - Суонси 2:2 Саутгемптон - Суонси 5:0 Суонси - Престон Норт Энд 2:1 Суонси - Мидлсбро 1:2 Сток Сити - Суонси 1:1 Ротерхэм - Суонси 1:2 Суонси - Хаддерсфилд Таун 1:1 Лидс - Суонси 3:1 Суонси - Халл Сити 2:2 Ипсвич - Суонси 3:2 Суонси - Сандерленд 0:0 Блэкберн - Суонси 0:1 Суонси - Уотфорд 0:1 Суонси - Лестер 1:3 Плимут - Суонси 1:3 Суонси - Норвич 2:1
Результаты матчей
Борнмут
Суонси
Точный счет
5:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Суонси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Борнмут
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Обе забьют – да
-
-
-