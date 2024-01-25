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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Борнмут
5:0
Конец матча
Суонси
0'
6' Желтая карточка
Вуд-Гордон Натан
1:0
7' Гол
Келли Ллойд
2:0
10' Гол
Скотт Алекс
3:0
14' Гол
Синистерра Луис
4:0
35' Гол
Брукс Дэвид
5:0
44' Гол
Соланке Доминик
45' Желтая карточка
Соланке Доминик
63' Желтая карточка
Эшби Харрисон
66' Желтая карточка
Аллен Джо
76' Желтая карточка
Фултон Джей
79' Желтая карточка
Скотт Алекс
90'+1

Ход матча

6'
 
Вуд-Гордон Натан
7'
Келли Ллойд
(Брукс Дэвид)
1:0
10'
Скотт Алекс
(Брукс Дэвид)
2:0
14'
Синистерра Луис
(Скотт Алекс)
3:0
35'
Брукс Дэвид
(Соланке Доминик)
4:0
44'
Соланке Доминик
(Синистерра Луис)
5:0
45'
Соланке Доминик
 
46'
Мур Киффер
Соланке Доминик
 
46'
Керкез Милош
Келли Ллойд
 
57'
 
Боласье Янник
Патино Чарли
57'
Килкенни Гэвин
Хилл Джеймс
 
63'
 
Эшби Харрисон
66'
 
Аллен Джо
68'
 
Купер Оливер
Аллен Джо
72'
Тавернер Маркус
Брукс Дэвид
 
76'
 
Фултон Джей
77'
 
Лисса Филип
Каллен Лиэм
77'
 
Патерсон Джейми
Эшби Харрисон
79'
Скотт Алекс
 
83'
Сади Доминик
Скотт Алекс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 401 Количество передач 345
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Траверс
Марк
23
Хилл
Джеймс
27
Забарный
Илья
25
Сенеси
Маркос
5
Келли
Ллойд
4
Кук
Льюис
10
Кристи
Райан
7
Брукс
Дэвид
14
Скотт
Алекс
17
Синистерра
Луис
9
Соланке
Доминик
1
Фишер
Энди
30
Эшби
Харрисон
23
Вуд-Гордон
Натан
26
Нотон
Кайл
33
Хамфрис
Башир
8
Гримес
Мэтт
7
Аллен
Джо
4
Фултон
Джей
20
Каллен
Лиэм
9
Йейтс
Джерри
18
Патино
Чарли
Борнмут
4-2-3-1
Суонси
4-3-3

История личных встреч

Борнмут
Суонси

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

14 матчей

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

КЛ
2:3
Ч
3:3
Ч
4:0
Ч
3:0
Ч
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ТМС
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.43
1.86

Среднее время на гол

37
48

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.79
1.43

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брукс Дэвид 1 0.5
Скотт Алекс 1 0.5
Соланке Доминик 1 0.5
Синистерра Луис 1 0.5
Мур Киффер 1 0.5
Тавернер Маркус 1 0.5
Клюйверт Джастин 1 0.5
Келли Ллойд 1 0.5
Биллинг Филип 0 0
Суонси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йейтс Джерри 1 0.5
Патино Чарли 1 0.5
Паркер Сэм 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скотт Алекс 1 0
Биллинг Филип 1 0
Соланке Доминик 1 0
Кук Льюис 1 0
Ааронс Макс 1 0
Суонси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вуд-Гордон Натан 2 0
Аллен Джо 1 0
Фултон Джей 1 0
Эшби Харрисон 1 0

Результаты матчей

Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Суонси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Борнмут
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Суонси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Суонси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
0
5 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Борнмут - Ливерпуль 0:4 КПР - Борнмут 2:3 Тоттенхэм - Борнмут 3:1 Борнмут - Фулхэм 3:0
Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Кристал Пэлас - Борнмут 0:2 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1 Борнмут - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Бёрнли 2:1 Борнмут - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Борнмут 3:0 Борнмут - Арсенал 0:4 Борнмут - Сток Сити 2:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Борнмут - Челси 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:2
Суонси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Суонси - Саутгемптон 1:3 Бирмингем - Суонси 2:2 Суонси - Моркам 2:0 Суонси - Вест Бромвич 1:0
Ковентри - Суонси 2:2 Саутгемптон - Суонси 5:0 Суонси - Престон Норт Энд 2:1 Суонси - Мидлсбро 1:2 Сток Сити - Суонси 1:1 Ротерхэм - Суонси 1:2 Суонси - Хаддерсфилд Таун 1:1 Лидс - Суонси 3:1 Суонси - Халл Сити 2:2 Ипсвич - Суонси 3:2 Суонси - Сандерленд 0:0 Блэкберн - Суонси 0:1 Суонси - Уотфорд 0:1 Суонси - Лестер 1:3 Плимут - Суонси 1:3 Суонси - Норвич 2:1

Результаты матчей

Борнмут
Суонси

Точный счет

5:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
5:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Суонси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Челси
Астон Вилла
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Лестер
Бирмингем
Лидс
Плимут
Эвертон
Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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