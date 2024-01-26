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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Шеффилд Уэнсдей
0:1
Второй тайм: 69'
Ковентри
0'
0:1
45' Гол
Торп Виктор
47' Желтая карточка
Палмер Кейси
52' Желтая карточка
Фамево Акин
64' Желтая карточка
Дасилва Джей

Ход матча

45'
0:1
Торп Виктор
(Шиф Бен)
46'
 
Ван Эвейк Милан
Шиф Бен
47'
 
Палмер Кейси
52'
Фамево Акин
 
62'
Смит Майкл
Угбо Ике
 
62'
 
Аллен Джейми
Палмер Кейси
62'
 
Томас Бобби
Торп Виктор
64'
 
Дасилва Джей

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Уэнсдей
Ничья
Ковентри
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47
Чарльз
Пирс
14
Валентин
Поль
17
Бернард
Ди'Шон
23
Фамево
Акин
18
Джонсон
Марвин
41
Гассама
Джейди
44
Диаби
Мохамед
10
Бэннан
Барри
45
Мусаба
Антони
12
Угбо
Ике
42
Кадамартери
Бэйли
13
Уилсон
Бен
22
Латибодьер
Жоэль
15
Китчинг
Лиам
2
Бинкс
Луис
28
Экклз
Джош
14
Шиф
Бен
29
Торп
Виктор
3
Дасилва
Джей
24
Годден
Мэтт
45
Палмер
Кейси
9
Симмс
Эллис
Шеффилд Уэнсдей
4-4-2
Ковентри
3-4-3

История личных встреч

Шеффилд Уэнсдей
Ковентри

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
0:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.2

Среднее время на гол

90
450

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.2
0.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
180

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Уэнсдей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Лиам 1 0.5
Виндасс Джош 1 0.5
Уилкс Маллик 1 0.5
Ковентри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Годден Мэтт 2 1
Шиф Бен 1 0.5
Палмер Кейси 1 0.5
Торп Виктор 1 0.5
Латибодьер Жоэль 1 0.5
О'Хейр Каллум 1 (1) 0.5
Аллен Джейми 0 0
Экклз Джош 0 0
Симмс Эллис 0 0

Карточки

Шеффилд Уэнсдей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фамево Акин 1 0
Ковентри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дасилва Джей 1 0
Палмер Кейси 1 0
Шиф Бен 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Уэнсдей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
6
Шеффилд Уэнсдей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1
Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 1:2 Шеффилд Уэнсдей - КПР 2:1 Норвич - Шеффилд Уэнсдей 3:1 Сток Сити - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Бирмингем - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Миллуолл 0:4 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Шеффилд Уэнсдей - Ротерхэм 2:0 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Шеффилд Уэнсдей - Хаддерсфилд Таун 0:0 Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдей 1:0
Ковентри
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Ковентри - Лестер 3:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 6:2 Мидлсбро - Ковентри 1:3
Ковентри - Суонси 2:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Сандерленд - Ковентри 0:3 Лидс - Ковентри 1:1 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Плимут 1:0 Миллуолл - Ковентри 0:3 Ковентри - Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд - Ковентри 3:2 Ковентри - Вест Бромвич 0:2 Ротерхэм - Ковентри 2:0 Бристоль Сити - Ковентри 1:0 Ковентри - Норвич 1:1 Ковентри - Блэкберн 1:0

Результаты матчей

Шеффилд Уэнсдей
Ковентри

Точный счет

4:0
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:0
1 раз 100%
6:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Уэнсдей
Ковентри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Челси
Астон Вилла
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Лестер
Бирмингем
Лидс
Плимут
Эвертон
Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • 46'
    Шиф Бен уходит с поля. Ван Эвейк Милан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Шиф Бен сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Торп Виктор бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hillsborough. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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