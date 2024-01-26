Тур: 4. Стадион: Хиллсборо. Зрители: 14215
1:1
Конец матча
0'
0:1
45' ГолТорп Виктор
47' Желтая карточкаПалмер Кейси
52' Желтая карточкаФамево Акин
64' Желтая карточкаДасилва Джей
78' Желтая карточкаБернард Ди'Шон
79' Желтая карточкаКитчинг Лиам
1:1
84' ГолГассама Джейди
90'+3
Ход матча
45'
0:1
47'
52'
62'
64'
78'
79'
84'
1:1
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
413 Количество передач 395
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
47
Чарльз
Пирс
23
Фамево
Акин
10
Бэннан
Барри
12
Угбо
Ике
13
Уилсон
Бен
15
Китчинг
Лиам
28
Экклз
Джош
14
Шиф
Бен
29
Торп
Виктор
24
Годден
Мэтт
45
Палмер
Кейси
- Основной состав
-
47 Чарльз ПирсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Фамево АкинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бэннан БарриПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Смит МайклНападающий
-
27 Флетчер ЭшлиНападающий
-
39 Sam Reed
-
46 Jack Hall
-
Главный тренер: Рёль Данни
- Основной состав
-
13 Уилсон БенВратарь
- Защитник
-
15 Китчинг ЛиамЗащитник
- Защитник
-
28 Экклз ДжошПолузащитник
-
14 Шиф БенПолузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Годден МэттНападающий
-
45 Палмер КейсиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Райт ХаджиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Робинс Марк
История личных встреч
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.2
Среднее время на гол
90
450
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.2
0.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
180
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Лиам
|1
|0.5
|Виндасс Джош
|1
|0.5
|Уилкс Маллик
|1
|0.5
|Гассама Джейди
|1
|0.5
|Бэннан Барри
|0
|0
Ковентри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Годден Мэтт
|2
|1
|Шиф Бен
|1
|0.5
|Палмер Кейси
|1
|0.5
|Торп Виктор
|1
|0.5
|Латибодьер Жоэль
|1
|0.5
|О'Хейр Каллум
|1 (1)
|0.5
|Аллен Джейми
|0
|0
|Экклз Джош
|0
|0
|Симмс Эллис
|0
|0
Карточки
Шеффилд Уэнсдей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фамево Акин
|1
|0
|Бернард Ди'Шон
|1
|0
Ковентри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дасилва Джей
|1
|0
|Палмер Кейси
|1
|0
|Шиф Бен
|1
|0
|Китчинг Лиам
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Уэнсдей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Шеффилд Уэнсдей
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ковентри
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
6
Шеффилд Уэнсдей
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ковентри
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Уэнсдей
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 4:0 Шеффилд Уэнсдей - Халл Сити 3:1
Престон Норт Энд - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Кардифф Сити 1:2 Шеффилд Уэнсдей - КПР 2:1 Норвич - Шеффилд Уэнсдей 3:1 Сток Сити - Шеффилд Уэнсдей 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн 3:1 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Бирмингем - Шеффилд Уэнсдей 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Миллуолл 0:4 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Шеффилд Уэнсдей - Ротерхэм 2:0 Плимут - Шеффилд Уэнсдей 3:0 Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Шеффилд Уэнсдей - Хаддерсфилд Таун 0:0 Вест Бромвич - Шеффилд Уэнсдей 1:0
Ковентри
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шеффилд Уэнсдей - Ковентри 1:2 Ковентри - Лестер 3:1 Ковентри - Оксфорд Юнайтед 6:2 Мидлсбро - Ковентри 1:3
Ковентри - Суонси 2:2 Ковентри - Шеффилд Уэнсдей 2:0 Сандерленд - Ковентри 0:3 Лидс - Ковентри 1:1 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Ковентри - Бирмингем 2:0 Ипсвич - Ковентри 2:1 Ковентри - Плимут 1:0 Миллуолл - Ковентри 0:3 Ковентри - Сток Сити 0:0 Престон Норт Энд - Ковентри 3:2 Ковентри - Вест Бромвич 0:2 Ротерхэм - Ковентри 2:0 Бристоль Сити - Ковентри 1:0 Ковентри - Норвич 1:1 Ковентри - Блэкберн 1:0
Результаты матчей
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
6:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
6
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Борнмут
— Ковентри
— Ноттингем Форест
— Астон Вилла
— Манчестер Сити
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3