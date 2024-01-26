Галлахер в очередной раз получает мяч на правом краю штрафной и сильно стреляет во вратарскую - оборона "Астон Виллы" справляется.

Угловой в исполнении "Челси" не приводит к опасному моменту, спокойно отбивается "Астон Вилла". Еще полчаса ожидают нас, а, возможно, и переигровка на "Вилла Парк".

Морено заваливает на газон Мадуэке двумя руками, однако арбитр считает, что в этом эпизоде было сыграно чисто.

Мадуэке смещается с правого фланга к центру и исполняет передачу в штрафную, с которой оборона "Виллы" справляется.

Кайседо из центрального круга исполняет перспективный заброс в чужую штрафную, однако Мартинес на выходе опережает Стерлинга.

Удается "Астон Вилле" на пару минут забрать мяч себе, правда, в позиционном нападении у гостей мало что получается.

Диаби в контратаке "Виллы" врывается в штрафную с левого края, однако с острого угла попадает лишь в сетку с внешней стороны.

Галлахер с правого фланга исполняет очередную передачу во вратарскую - Мартинес на выходе вылавливает мяч.

Глобально картина игры после перерыва не меняется, сохраняется у нас территориальное преимущество "Челси", но голами пока не пахнет.

Мадуэке смещается с правого фланга к центру и пробивает мимо ворот, чуть раньше при этом Нони отмахнулся по лицу Морено - арбит среагировал с запозданием.

Морено врывается в штрафную с левого края и подает от лицевой линии - Дисаси выбивает мяч в аут.

Стерлинг ворвался в штрафную с левого края, на паузе убрал двух соперников, однако удар Рахима блокирует Кэш.

Мадуэке просит помощи у врачей "Челси", арбитр отправляет Нони за пределы поля.

Дуглас Соарес направляет мяч в створ ворот с дальней дистанции, разминая Петровича. А вот если бы Уоткинсу удалось подкорректировать траекторию...

Тилеманс получает желтую карточку за грубый фол неподалеку от своей штрафной площади.

Палмер со штрафного покатил мяч в центр на Галлахера, который оказался к такому совершенно не готов, не лучший розыгрыш штрафного в исполнении "Челси".

Галлахер вошел в штрафную с левого края и исполнил подачу на дальний край, Палмер пробил слёта, положив корпус, но в створ не попал.

Позиционная атака "Челси" завершается подачей Мадуэке с правого фланга - мяч прилетает точно в руки Мартинесу.

Палмер после прострела Галлахера с правого фланга пытался направить мяч в створ слёта, однако Конса выбил мяч на угловой.

3 минуты добавляет Роберт Джонс к основному времени первого тайма.

После розыгрыша углового Стерлинг исполняет подачу с правого угла штрафной, а Бадьяшиль пробивает головой с линии вратарской - Мартинес на месте.

Хороший выход из обороны удается "Астон Вилле", Диаби получает мяч на правом фланге и катит вдоль линии штрафной, а Тилеманс в касание пробивает чуть выше перекладины.

42' Фернандес исполняет тонкий пас в гостевую штрафную в направлении Стерлинга, однако Мартинес опережает Рахима на выходе.

40' Редкая позиционная атака удается "Астон Вилле", Ленгле в итоге исполняет заброс в штрафную, однако Бадьяшиль борьбу на втором этаже выигрывает.

38' Прорыв Мадуэке по правому краю Морено останавливает без фола, хотя Нони считает, что испанец был в этом моменте не прав.

37' Два угловых почти подряд подали гости, закончилось всё нарушением Дисаси в атаке, опасно сыграл защитник "Челси" в борьбе с Камара.

36' Галлахер с правого фланга исполняет прострел в штрафную, где неожиданно открывался Фернандес, однако Кэш выбил мяч на угловой.

34' Мадуэке на дриблинге входит в чужую штрафную, проходит в лицевую и простреливает в центр, но оборона "Виллы" справляется.

32' Галлахер получает мяч на правом краю штрафной и направляет его в створ ворот, но Мартинес снова забирает снаряд в руки.

31' Еще одна фаза атаки "Челси" завершается ударом Мадуэке с 18 метров - мяч сваливается с ноги и проходит вдалеке от створа.

30' Какой момент у ворот "Астон Виллы"! Стерлинг находит на левом краю штрафной Палмера, тот простреливает во вратарскую, Морено опережает Мадуэке и пробивает по своим воротам, но попадает точно в Мартинеса!

29' Снова "Челси" устанавливает контроль над мячом, под 70 процентов владения у "синих" к исходу получаса игры.

28' В прошлом сезоне "Вилла" также увезла 3 очка со "Стэмфорд Бридж", всего же "Челси" не может обыграть соперника в трех домашних матчах кряду во всех турнирах.

27' Напомним, что в этом сезоне команды уже успели сыграть на "Стэмфорд Бридж" в рамках АПЛ, тогда "Вилла" в большинстве дожала "Челси" благодаря голу Уоткинса.

26' Гилкрист исполняет заброс в переднюю линию в направлении Стерлинга, однако Мартинес вовремя вышел за пределы штрафной и разрядил обстановку.

25' Дуглас Луис подошвой откатил мяч чуть центрее, набежавший Макгинн мощно пальнул по воротам, но снаряд прошел немного выше створа.

24' Бадьяшиль не смог остановить без фола Диаби, штрафной на правом полуфланге зарабатывает "Астон Вилла". Позиция, наверно, не самая ударная.

22' Стерлинг входит в штрафную с левого края и пытается прострелить от лицевой, мяч попал в Кэша и после пары рикошетов достался Мартинесу.

21' На правом фланге угловой лондонцы разыгрывают, после чего Стерлинг всё-таки пытается направить мяч в штрафную, но попадает в соперника.

20' Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева поля, однако невысокий навес Мадуэке на ближнюю штангу гости прервали.

19' Грубо ошибается под прессингом Ленге, Палмер перехватывает мяч в 12 метрах от ворот, подрабатывает под левую, однако удар Коула низом парирует Мартинес!

18' Теперь Палмер смещается с правого полуфланга и пробивает низом метров с 22 - Мартинес без особого труда забирает мяч в руки.

16' Фернандес с левого фланга исполняет диагональ на Палмера, тот технично принимает мяч и катит на правый край штрафной на Мадуэке, удар которого низом парирует Мартинес!

15' Да, после подсказки видеоассистентов Роберт Джонс отменяет взятие ворот хозяев, игра рукой у Дугласа зафиксирована!

13' Впрочем, ВАР пока не спешит подтверждать гол - смотрят, не сыграл ли бразилец рукой на этом самом отскоке.

12' ГОЛ?! 0:1! ДУГЛАС СОАРЕС!

После розыгрыша углового Диаби пробивает в дальний угол с 17 метров, мяч попадает в голову Гилкристу, отскакивает в Дугласа, после чего оказывается в ближнем углу ворот лондонского клуба!

11' Макгинн со штрафного неожиданно покатил мяч на левый край, Морено исполнил подачу к линии вратарской, Тилеманс пробил головой с отскоком от газона, однако Петрович вытащил снаряд из-под перекладины!

10' Желтую карточку получает бразильский ветеран за свой фол и последовавшие за ним разговоры.

9' Выпад "Виллы" к чужим воротам завершается свистком арбитра - Тьяго Силва сфолил против Макгинна в центральной зоне. До ворот около 25 метров.

8' Первый угловой в матче заработали хозяева усилиями Мадуэке, однако розыгрыш накоротке к интересному моменту не привел.

7' "Челси" через месяц поспорит за Кубок Английской лиги с "Ливерпулем", в полуфинале лондонцы прошли "Мидлсбро" - после минимального поражения на выезде команда Маурисио Почеттино разнесла соперника из Чемпионшипа дома - 6:1.

6' Прессингуют лондонцы соперника буквально во вратарской, на грани ошибки был Мартинес, но всё же удается гостям вывести мяч в безопасную зону.

5' В АПЛ "Челси" одержал пять побед подряд и набрал 31 очко, однако отставание от зоны Лиги чемпионов по-прежнему большое. "Вилла" как раз замыкает четверку, имея 43 балла в активе.

4' Тилеманс получил мяч в центральной зоне, но вместо удара с хорошей позиции решил свернуть в сторону и снаряд потерял.

3' "Челси" на старте встречи мяч контролирует, первый вход в штрафную удался Галлахера, но прострел капитана хозяев с правого фланга был прерван защитниками.

2' "Челси" в прошлом раунде Кубка обыграл "Престон" со счётом 4:0, забив все 4 гола после перерыва, "Вилла" же стартовала в старейшем футбольном турнире с тяжелой выездной победы над "Мидлсбро".