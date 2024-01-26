  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Челси
0:0
Второй тайм: 68'
Астон Вилла
0'
9' Желтая карточка
Силва Тьяго
46' Желтая карточка
Тилеманс Юри

Ход матча

9'
Силва Тьяго
 
46'
 
Тилеманс Юри
65'
Чилуэлл Бен
Гилкрист Алфи
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 167
Челси 63.5% (106)
X 19.2% (32)
Астон Вилла 17.4% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Астон Вилла
2.36
3.90
Реклама, pari.ru
4.69
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
42
Гилкрист
Алфи
2
Дисаси
Аксель
6
Силва
Тьяго
5
Бадьяшиль
Бенуа
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
11
Мадуэке
Нони
23
Галлахер
Конор
7
Стерлинг
Рахим
20
Палмер
Коул
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
17
Ленгле
Клеман
15
Морено
Алекс
19
Диаби
Мусса
6
Соарес
Дуглас
44
Камара
Бубакар
I
7
Макгинн
Джон
8
Тилеманс
Юри
11
Уоткинс
Олли
Челси
4-2-3-1
Астон Вилла
4-4-1-1

История личных встреч

Челси
Астон Вилла

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
17.4%
8.7%
17 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

31 матч

64.5%
12.9%
22.6%
20 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.2%
35.5%
19.3%
14 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.8%
25.8%
19.4%
17 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
8:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМС
2:0
ТМС
0:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
К
0:3
ПЛ
7:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:4

Голы

Всего голов

41
27

Голов в среднем за матч

2.41
1.93

Среднее время на гол

37
46

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

0.79
1.12

Среднее время на гол

114
80

Всего голов

52
46

Голов в среднем за матч

1.68
1.48

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

53
60

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стерлинг Рахим 1 0.5
Силва Тьяго 1 0.5
Броя Армандо 1 0.5
Фернандес Энцо 1 0.5
Палмер Коул 0 0
Гюсто Мало 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кэш Мэтти 1 0.5
Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьяго 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленгле Клеман 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Конса Эзри 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0
Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Тоттенхэм - Челси 1:4 Челси - Блэкберн 2:0 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Арсенал 2:2 Бёрнли - Челси 1:4 Фулхэм - Челси 0:2
Астон Вилла
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Эвертон - Астон Вилла 0:0 Мидлсбро - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Бёрнли 3:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2
Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Брентфорд - Астон Вилла 1:2 Зриньски - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:0 Борнмут - Астон Вилла 2:2 Астон Вилла - Легия 2:1 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 3:1 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0

Результаты матчей

Челси
Астон Вилла

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Челси
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Челси
Астон Вилла
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Лестер
Бирмингем
Лидс
Плимут
Эвертон
Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Удается "Астон Вилле" на пару минут забрать мяч себе, правда, в позиционном нападении у гостей мало что получается.
  • Замена
    65'
    Бен Чилуэлл появляется на поле вместо Алфи Гилкриста.
  • 64'
    Кайседо из центрального круга исполняет перспективный заброс в чужую штрафную, однако Мартинес на выходе опережает Стерлинга.
  • 63'
    Мадуэке смещается с правого фланга к центру и исполняет передачу в штрафную, с которой оборона "Виллы" справляется.
  • Судья
    62'
    Морено заваливает на газон Мадуэке двумя руками, однако арбитр считает, что в этом эпизоде было сыграно чисто.
  • Угловой
    60'
    Угловой в исполнении "Челси" не приводит к опасному моменту, спокойно отбивается "Астон Вилла". Еще полчаса ожидают нас, а, возможно, и переигровка на "Вилла Парк".
  • 58'
    Галлахер в очередной раз получает мяч на правом краю штрафной и сильно стреляет во вратарскую - оборона "Астон Виллы" справляется.
  • 57'
    Дуглас Соарес направляет мяч в створ ворот с дальней дистанции, разминая Петровича. А вот если бы Уоткинсу удалось подкорректировать траекторию...
  • Травма, повреждение
    56'
    Мадуэке просит помощи у врачей "Челси", арбитр отправляет Нони за пределы поля.
  • 55'
    Стерлинг ворвался в штрафную с левого края, на паузе убрал двух соперников, однако удар Рахима блокирует Кэш.
  • 54'
    Морено врывается в штрафную с левого края и подает от лицевой линии - Дисаси выбивает мяч в аут.
  • Фол, нарушение
    53'
    Мадуэке смещается с правого фланга к центру и пробивает мимо ворот, чуть раньше при этом Нони отмахнулся по лицу Морено - арбит среагировал с запозданием.
  • 52'
    Глобально картина игры после перерыва не меняется, сохраняется у нас территориальное преимущество "Челси", но голами пока не пахнет.
  • 51'
    Галлахер с правого фланга исполняет очередную передачу во вратарскую - Мартинес на выходе вылавливает мяч.
  • 49'
    Диаби в контратаке "Виллы" врывается в штрафную с левого края, однако с острого угла попадает лишь в сетку с внешней стороны.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Галлахер вошел в штрафную с левого края и исполнил подачу на дальний край, Палмер пробил слёта, положив корпус, но в створ не попал.
    • 47'
      Палмер со штрафного покатил мяч в центр на Галлахера, который оказался к такому совершенно не готов, не лучший розыгрыш штрафного в исполнении "Челси".
    • Желтая карточка
      46'
      Тилеманс получает желтую карточку за грубый фол неподалеку от своей штрафной площади.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Хороший выход из обороны удается "Астон Вилле", Диаби получает мяч на правом фланге и катит вдоль линии штрафной, а Тилеманс в касание пробивает чуть выше перекладины.
    • Угловой
      45'
      После розыгрыша углового Стерлинг исполняет подачу с правого угла штрафной, а Бадьяшиль пробивает головой с линии вратарской - Мартинес на месте.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет Роберт Джонс к основному времени первого тайма.
    • 45'
      Палмер после прострела Галлахера с правого фланга пытался направить мяч в створ слёта, однако Конса выбил мяч на угловой.
    • 44'
      Позиционная атака "Челси" завершается подачей Мадуэке с правого фланга - мяч прилетает точно в руки Мартинесу.
    • 42'
      Фернандес исполняет тонкий пас в гостевую штрафную в направлении Стерлинга, однако Мартинес опережает Рахима на выходе.
    • 40'
      Редкая позиционная атака удается "Астон Вилле", Ленгле в итоге исполняет заброс в штрафную, однако Бадьяшиль борьбу на втором этаже выигрывает.
    • 38'
      Прорыв Мадуэке по правому краю Морено останавливает без фола, хотя Нони считает, что испанец был в этом моменте не прав.
    • Угловой
      37'
      Два угловых почти подряд подали гости, закончилось всё нарушением Дисаси в атаке, опасно сыграл защитник "Челси" в борьбе с Камара.
    • 36'
      Галлахер с правого фланга исполняет прострел в штрафную, где неожиданно открывался Фернандес, однако Кэш выбил мяч на угловой.
    • 34'
      Мадуэке на дриблинге входит в чужую штрафную, проходит в лицевую и простреливает в центр, но оборона "Виллы" справляется.
    • 32'
      Галлахер получает мяч на правом краю штрафной и направляет его в створ ворот, но Мартинес снова забирает снаряд в руки.
    • 31'
      Еще одна фаза атаки "Челси" завершается ударом Мадуэке с 18 метров - мяч сваливается с ноги и проходит вдалеке от створа.
    • Опасный момент
      30'
      Какой момент у ворот "Астон Виллы"! Стерлинг находит на левом краю штрафной Палмера, тот простреливает во вратарскую, Морено опережает Мадуэке и пробивает по своим воротам, но попадает точно в Мартинеса!
    • 29'
      Снова "Челси" устанавливает контроль над мячом, под 70 процентов владения у "синих" к исходу получаса игры.
    • 28'
      В прошлом сезоне "Вилла" также увезла 3 очка со "Стэмфорд Бридж", всего же "Челси" не может обыграть соперника в трех домашних матчах кряду во всех турнирах.
    • 27'
      Напомним, что в этом сезоне команды уже успели сыграть на "Стэмфорд Бридж" в рамках АПЛ, тогда "Вилла" в большинстве дожала "Челси" благодаря голу Уоткинса.
    • 26'
      Гилкрист исполняет заброс в переднюю линию в направлении Стерлинга, однако Мартинес вовремя вышел за пределы штрафной и разрядил обстановку.
    • 25'
      Дуглас Луис подошвой откатил мяч чуть центрее, набежавший Макгинн мощно пальнул по воротам, но снаряд прошел немного выше створа.
    • Фол, нарушение
      24'
      Бадьяшиль не смог остановить без фола Диаби, штрафной на правом полуфланге зарабатывает "Астон Вилла". Позиция, наверно, не самая ударная.
    • 22'
      Стерлинг входит в штрафную с левого края и пытается прострелить от лицевой, мяч попал в Кэша и после пары рикошетов достался Мартинесу.
    • Угловой
      21'
      На правом фланге угловой лондонцы разыгрывают, после чего Стерлинг всё-таки пытается направить мяч в штрафную, но попадает в соперника.
    • Угловой
      20'
      Угловой на левом фланге атаки заработали хозяева поля, однако невысокий навес Мадуэке на ближнюю штангу гости прервали.
    • Опасный момент
      19'
      Грубо ошибается под прессингом Ленге, Палмер перехватывает мяч в 12 метрах от ворот, подрабатывает под левую, однако удар Коула низом парирует Мартинес!
    • 18'
      Теперь Палмер смещается с правого полуфланга и пробивает низом метров с 22 - Мартинес без особого труда забирает мяч в руки.
    • Опасный момент
      16'
      Фернандес с левого фланга исполняет диагональ на Палмера, тот технично принимает мяч и катит на правый край штрафной на Мадуэке, удар которого низом парирует Мартинес!
    • Судья
      15'
      Да, после подсказки видеоассистентов Роберт Джонс отменяет взятие ворот хозяев, игра рукой у Дугласа зафиксирована!
    • Видеоповтор
      13'
      Впрочем, ВАР пока не спешит подтверждать гол - смотрят, не сыграл ли бразилец рукой на этом самом отскоке.
    • Фол, нарушение
      12'
      ГОЛ?! 0:1! ДУГЛАС СОАРЕС!
      После розыгрыша углового Диаби пробивает в дальний угол с 17 метров, мяч попадает в голову Гилкристу, отскакивает в Дугласа, после чего оказывается в ближнем углу ворот лондонского клуба!
    • Опасный момент
      11'
      Макгинн со штрафного неожиданно покатил мяч на левый край, Морено исполнил подачу к линии вратарской, Тилеманс пробил головой с отскоком от газона, однако Петрович вытащил снаряд из-под перекладины!
    • Желтая карточка
      10'
      Желтую карточку получает бразильский ветеран за свой фол и последовавшие за ним разговоры.
    • Фол, нарушение
      9'
      Выпад "Виллы" к чужим воротам завершается свистком арбитра - Тьяго Силва сфолил против Макгинна в центральной зоне. До ворот около 25 метров.
    • Угловой
      8'
      Первый угловой в матче заработали хозяева усилиями Мадуэке, однако розыгрыш накоротке к интересному моменту не привел.
    • 7'
      "Челси" через месяц поспорит за Кубок Английской лиги с "Ливерпулем", в полуфинале лондонцы прошли "Мидлсбро" - после минимального поражения на выезде команда Маурисио Почеттино разнесла соперника из Чемпионшипа дома - 6:1.
    • 6'
      Прессингуют лондонцы соперника буквально во вратарской, на грани ошибки был Мартинес, но всё же удается гостям вывести мяч в безопасную зону.
    • 5'
      В АПЛ "Челси" одержал пять побед подряд и набрал 31 очко, однако отставание от зоны Лиги чемпионов по-прежнему большое. "Вилла" как раз замыкает четверку, имея 43 балла в активе.
    • 4'
      Тилеманс получил мяч в центральной зоне, но вместо удара с хорошей позиции решил свернуть в сторону и снаряд потерял.
    • 3'
      "Челси" на старте встречи мяч контролирует, первый вход в штрафную удался Галлахера, но прострел капитана хозяев с правого фланга был прерван защитниками.
    • 2'
      "Челси" в прошлом раунде Кубка обыграл "Престон" со счётом 4:0, забив все 4 гола после перерыва, "Вилла" же стартовала в старейшем футбольном турнире с тяжелой выездной победы над "Мидлсбро".
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 65'
      Гилкрист Алфи уходит с поля. Чилуэлл Бен выходит вместо него
    • 46'
      Тилеманс Юри получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Г О О О О Л - Соарес Дуглас бьет в цель!
    • 9'
      Силва Тьяго получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Челси 0:0 Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 0:0 Астон Вилла

    Исход игры
    Челси
    63.5% (106)
    Ничья
    19.2% (32)
    Астон Вилла
    17.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.72% (72)
    Меньше
    36.28% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    82.3% (93)
    Нет
    17.7% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    28.7% (48)
    1:1 Ничья
    12.6% (21)
    1:0 Челси
    7.8% (13)
    1:2 Астон Вилла
    4.8% (8)
    2:2 Ничья
    3% (5)
    2:0 Челси
    3% (5)
    1:3 Астон Вилла
    2.4% (4)
    3:2 Челси
    2.4% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Челси
    Астон Вилла
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный