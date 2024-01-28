Тур: 4. Стадион: Викарадж Роад. Зрители: 16688
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаХолгейт Мэйсон
1:0
5' ГолМартинс Матеус
40' Желтая карточкаАлькарас Карлос
45' Желтая карточкаЧакветадзе Георгий
1:1
89' ГолАрмстронг Стюарт
90'+8
Ход матча
5'
1:0
40'
89'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 8
-
6 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
279 Количество передач 659
-
31 Владение мячом, % 69
Прогноз на матч от Liveresult
45
Эндрюс
Райан
11
Коне
Исмаэль
19
Байо
Вакун
13
Ламли
Джо
19
Ротуэлл
Джо
24
Чарльз
Ши
10
Адамс
Че
18
Мара
Секу
- Основной состав
- Вратарь
-
45 Эндрюс РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коне ИсмаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Байо ВакунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Сема КенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
59 Грайвес ДжекНападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
-
13 Ламли ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ротуэлл ДжоПолузащитник
-
24 Чарльз ШиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
18 Мара СекуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
История личных встреч
Уотфорд
Саутгемптон
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
20 матчей
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.2
1.7
Среднее время на гол
75
52
Всего голов
22
30
Голов в среднем за матч
1.1
1.5
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
81
60
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райович Милета
|1
|0.5
|Деле-Баширу Том
|1
|0.5
|Мартинс Матеус
|1
|0.5
|Асприлья Ясер
|0
|0
|Кабесас Уртадо Хорхе
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрейзер Райан
|2
|1
|Армстронг Стюарт
|1
|0.5
|Адамс Че
|1
|0.5
|Мара Секу
|1
|0.5
|Алькарас Карлос
|0
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Худт Уэсли
|1
|0
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|Коне Исмаэль
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Алькарас Карлос
|1
|0
|Амо-Амеяу Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Уотфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Уотфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Уотфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бристоль Сити - Уотфорд 1:1 КПР - Уотфорд 1:2 Уотфорд - Честерфилд 2:1 Плимут - Уотфорд 3:3
Уотфорд - Сток Сити 1:1 Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Блэкберн - Уотфорд 1:2 Престон Норт Энд - Уотфорд 1:5 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Халл Сити - Уотфорд 1:2 Уотфорд - Норвич 3:2 Лестер - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Ротерхэм 5:0 Хаддерсфилд Таун - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Миллуолл 2:2 Суонси - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Кардифф Сити - Уотфорд 1:1 Сандерленд - Уотфорд 2:0
Саутгемптон
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1
Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Кардифф Сити 2:0 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 2:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Бирмингем 3:1 Престон Норт Энд - Саутгемптон 2:2 Халл Сити - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ротерхэм 1:1 Сток Сити - Саутгемптон 0:1
Результаты матчей
Уотфорд
Саутгемптон
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Уотфорд
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Борнмут
— Ковентри
— Ноттингем Форест
— Астон Вилла
— Манчестер Сити
— Мейдстон Юнайтед
— Брайтон
— Лестер
— Плимут
— Лутон Таун
— Ньюкасл
— Вулверхэмптон
— Саутгемптон
— Ливерпуль
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3