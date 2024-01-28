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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 16688
Уотфорд
1:1
Конец матча
Саутгемптон
0'
4' Желтая карточка
Холгейт Мэйсон
1:0
5' Гол
Мартинс Матеус
40' Желтая карточка
Алькарас Карлос
45' Желтая карточка
Чакветадзе Георгий
1:1
89' Гол
Армстронг Стюарт
90'+8
1
Бахманн
Даниэль
45
Эндрюс
Райан
15
Поллок
Мэттью
4
Худт
Уэсли
6
Льюис
Джамал
3
Сьерральта
Франсиско
37
Мартинс
Матеус
11
Коне
Исмаэль
16
Чакветадзе
Георгий
18
Асприлья
Ясер
19
Байо
Вакун
13
Ламли
Джо
6
Холгейт
Мэйсон
21
Харвуд-Беллис
Тэйлор
5
Стивенс
Джек
29
Мегома
Джейден
19
Ротуэлл
Джо
24
Чарльз
Ши
22
Алькарас
Карлос
33
Диблинг
Тайлер
10
Адамс
Че
18
Мара
Секу
Уотфорд
4-1-4-1
Саутгемптон
4-3-3

История личных встреч

Уотфорд
Саутгемптон

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

20 матчей

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Ч
1:1
ТМК
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
Ч
0:3
Ч
4:0
Ч
2:2
Ч
0:3
Ч
0:3

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.7

Среднее время на гол

75
52

Всего голов

22
30

Голов в среднем за матч

1.1
1.5

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

81
60

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райович Милета 1 0.5
Деле-Баширу Том 1 0.5
Мартинс Матеус 1 0.5
Асприлья Ясер 0 0
Кабесас Уртадо Хорхе 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрейзер Райан 2 1
Армстронг Стюарт 1 0.5
Адамс Че 1 0.5
Мара Секу 1 0.5
Алькарас Карлос 0 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Худт Уэсли 1 0
Чакветадзе Георгий 1 0
Коне Исмаэль 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холгейт Мэйсон 1 0
Алькарас Карлос 1 0
Амо-Амеяу Самуэль 1 0

Результаты матчей

Уотфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Уотфорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Саутгемптон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Уотфорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Саутгемптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бристоль Сити - Уотфорд 1:1 КПР - Уотфорд 1:2 Уотфорд - Честерфилд 2:1 Плимут - Уотфорд 3:3
Уотфорд - Сток Сити 1:1 Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Блэкберн - Уотфорд 1:2 Престон Норт Энд - Уотфорд 1:5 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Халл Сити - Уотфорд 1:2 Уотфорд - Норвич 3:2 Лестер - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Ротерхэм 5:0 Хаддерсфилд Таун - Уотфорд 0:0 Уотфорд - Миллуолл 2:2 Суонси - Уотфорд 0:1 Уотфорд - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Кардифф Сити - Уотфорд 1:1 Сандерленд - Уотфорд 2:0
Саутгемптон
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Суонси - Саутгемптон 1:3 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Саутгемптон - Уолсолл 4:0 Норвич - Саутгемптон 1:1
Саутгемптон - Плимут 2:1 Саутгемптон - Суонси 5:0 КПР - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Ковентри - Саутгемптон 1:1 Уотфорд - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Кардифф Сити 2:0 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 2:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Бирмингем 3:1 Престон Норт Энд - Саутгемптон 2:2 Халл Сити - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Ротерхэм 1:1 Сток Сити - Саутгемптон 0:1

Результаты матчей

Уотфорд
Саутгемптон

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Уотфорд
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Лидс
1 Плимут
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
1 Уотфорд
1 Саутгемптон
5 Ливерпуль
2 Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
Ковентри
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Манчестер Сити
Мейдстон Юнайтед
Брайтон
Лестер
Плимут
Лутон Таун
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Ливерпуль
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Чакветадзе Георгий получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Алькарас Карлос получил желтую карточку от судьи
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