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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Блэкберн
4:1
Второй тайм: 65'
Рексхэм
0'
0:1
19' Гол
Кэннон Энди
1:1
32' Гол
Шмодикс Сэмми
2:1
34' Гол
Галлахер Сэм
3:1
45' Гол
Шмодикс Сэмми
52' Желтая карточка
Гарретт Джейк
4:1
59' Гол
Тронстад Сондре

Ход матча

19'
0:1
Кэннон Энди
(Долби Сэм)
32'
Шмодикс Сэмми
(Галлахер Сэм)
1:1
34'
Галлахер Сэм
(Сигурдссон Арнор)
2:1
45'
Шмодикс Сэмми
(Тронстад Сондре)
3:1
52'
Гарретт Джейк
 
59'
Тронстад Сондре
4:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Блэкберн
Ничья
Рексхэм
2.33
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4.50
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4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Перс
Эйнсли
11
Ранкин-Костелло
Джо
5
Хайем
Доминик
16
Уортон
Скотт
24
Моран
Эндрю
7
Сигурдссон
Арнор
6
Тронстад
Сондре
30
Гарретт
Джейк
8
Шмодикс
Сэмми
10
Долан
Тайрис
9
Галлахер
Сэм
33
Оконкво
Артур
32
Клеворт
Макс
4
Тозер
Бен
15
О'Коннелл
Оуэн
29
Барнетт
Райан
20
Кэннон
Энди
12
Эванс
Джордж
38
Ли
Эллиот
23
Макклин
Джеймс
10
Палл
Мулин
18
Долби
Сэм
Блэкберн
3-4-1-2
Рексхэм
3-5-2

История личных встреч

Блэкберн
Рексхэм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Блэкберн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 5 2.5
Сигурдссон Арнор 1 0.5
Галлахер Сэм 1 0.5
Леонард Харри 1 0.5
Картер Хейден 0 0
Тронстад Сондре 0 0
Бриттан Каллум 0 0
Пикеринг Харри 0 0
Рексхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долби Сэм 2 0.5
Кэннон Энди 2 0.5
Палл Мулин 1 0.25
Палмер Оливер 1 0.25
О'Коннор Томас 1 0.25
Макклин Джеймс 0 0

Карточки

Блэкберн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарретт Джейк 1 0
Рексхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тозер Бен 1 0
Макклин Джеймс 1 0
Эванс Джордж 1 0
Дэвис Джордан 1 0
Ли Эллиот 1 0

Результаты матчей

Блэкберн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рексхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Блэкберн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рексхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Блэкберн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Рексхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Блэкберн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:1 Байя - Блэкберн 3:3 Вест Бромвич - Блэкберн 4:1 Блэкберн - Кембридж Юнайтед 5:2
Блэкберн - Ротерхэм 2:2 Халл Сити - Блэкберн 3:2 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 3:0 Блэкберн - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Блэкберн - Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн 3:1 Блэкберн - Бирмингем 4:2 Сток Сити - Блэкберн 0:3 Блэкберн - Престон Норт Энд 1:2 Норвич - Блэкберн 1:3 Челси - Блэкберн 2:0 Блэкберн - Суонси 0:1 Миллуолл - Блэкберн 1:2 Блэкберн - Кардифф Сити 1:0
Рексхэм
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ньюпорт - Рексхэм 1:0 Рексхэм - Уимблдон 2:0 Шрусбери Таун - Рексхэм 0:1 Рексхэм - Барроу 4:1
Уолсолл - Рексхэм 3:1 Суиндон Таун - Рексхэм 0:1 Рексхэм - Ньюпорт 2:0 Рексхэм - Колчестер 2:1 Рексхэм - Бёртон 2:3 Рексхэм - Йовил Таун 3:0 Харрогейт - Рексхэм 2:2 Рексхэм - Моркам 6:0 Аккрингтон - Рексхэм 2:0 Рексхэм - Джиллингем 2:0 Рексхэм - Порт Вейл 2:1 Мансфилд Таун - Рексхэм 1:2 Ноттс Каунти - Рексхэм 0:2 Рексхэм - Саттон 2:1 Брэдфорд Сити - Рексхэм 1:1 Рексхэм - Солфорд Сити 3:2

Результаты матчей

Блэкберн
Рексхэм

Точный счет

5:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

5:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Блэкберн
Рексхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Лидс
1 Плимут
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
1 Уотфорд
1 Саутгемптон
5 Ливерпуль
2 Норвич
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
Ковентри
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Манчестер Сити
Мейдстон Юнайтед
Брайтон
Лестер
Плимут
Лутон Таун
Ньюкасл
Вулверхэмптон
Саутгемптон
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Г О О О О Л - Тронстад Сондре бьет в цель!
  • 52'
    Гарретт Джейк получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • До матча
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Ничья
Рексхэм
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