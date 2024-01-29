Тур: 4. Стадион: Ивуд Парк. Зрители: 18169
0'
0:1
19' ГолКэннон Энди
1:1
32' ГолШмодикс Сэмми
2:1
34' ГолГаллахер Сэм
3:1
45' ГолШмодикс Сэмми
51' Желтая карточкаГарретт Джейк
4:1
59' ГолТронстад Сондре
90'+2
Ход матча
19'
0:1
32'
1:1
34'
2:1
45'
3:1
51'
59'
4:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
752 Количество передач 343
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
16
Уортон
Скотт
24
Моран
Эндрю
10
Долан
Тайрис
32
Клеворт
Макс
20
Кэннон
Энди
12
Эванс
Джордж
38
Ли
Эллиот
10
Палл
Мулин
18
Долби
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Уортон СкоттЗащитник
-
24 Моран ЭндрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Долан ТайрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гэмбл ПатрикЗащитник
-
31 Атчесон ТомЗащитник
- Полузащитник
-
23 Уортон АдамПолузащитник
-
44 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Эннис НиаллНападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Клеворт МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кэннон ЭндиПолузащитник
-
12 Эванс ДжорджПолузащитник
-
38 Ли ЭллиотПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Палл МулинНападающий
-
18 Долби СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Джонс ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steve Parkin
История личных встреч
Блэкберн
Рексхэм
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Блэкберн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмодикс Сэмми
|5
|2.5
|Галлахер Сэм
|1
|0.5
|Сигурдссон Арнор
|1
|0.5
|Тронстад Сондре
|1
|0.5
|Леонард Харри
|1
|0.5
|Картер Хейден
|0
|0
|Бриттан Каллум
|0
|0
|Пикеринг Харри
|0
|0
Рексхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долби Сэм
|2
|0.5
|Кэннон Энди
|2
|0.5
|Палл Мулин
|1
|0.25
|Палмер Оливер
|1
|0.25
|О'Коннор Томас
|1
|0.25
|Макклин Джеймс
|0
|0
Карточки
Блэкберн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарретт Джейк
|1
|0
Рексхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тозер Бен
|1
|0
|Макклин Джеймс
|1
|0
|Эванс Джордж
|1
|0
|Дэвис Джордан
|1
|0
|Ли Эллиот
|1
|0
Результаты матчей
Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рексхэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Блэкберн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Рексхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Блэкберн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Рексхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
5
56%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Блэкберн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун 1:1 Байя - Блэкберн 3:3 Вест Бромвич - Блэкберн 4:1 Блэкберн - Кембридж Юнайтед 5:2
Блэкберн - Ротерхэм 2:2 Халл Сити - Блэкберн 3:2 Хаддерсфилд Таун - Блэкберн 3:0 Блэкберн - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Блэкберн 4:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Блэкберн - Лидс 0:2 Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн 3:1 Блэкберн - Бирмингем 4:2 Сток Сити - Блэкберн 0:3 Блэкберн - Престон Норт Энд 1:2 Норвич - Блэкберн 1:3 Челси - Блэкберн 2:0 Блэкберн - Суонси 0:1 Миллуолл - Блэкберн 1:2 Блэкберн - Кардифф Сити 1:0
Рексхэм
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ньюпорт - Рексхэм 1:0 Рексхэм - Уимблдон 2:0 Шрусбери Таун - Рексхэм 0:1 Рексхэм - Барроу 4:1
Уолсолл - Рексхэм 3:1 Суиндон Таун - Рексхэм 0:1 Рексхэм - Ньюпорт 2:0 Рексхэм - Колчестер 2:1 Рексхэм - Бёртон 2:3 Рексхэм - Йовил Таун 3:0 Харрогейт - Рексхэм 2:2 Рексхэм - Моркам 6:0 Аккрингтон - Рексхэм 2:0 Рексхэм - Джиллингем 2:0 Рексхэм - Порт Вейл 2:1 Мансфилд Таун - Рексхэм 1:2 Ноттс Каунти - Рексхэм 0:2 Рексхэм - Саттон 2:1 Брэдфорд Сити - Рексхэм 1:1 Рексхэм - Солфорд Сити 3:2
Результаты матчей
Блэкберн
Рексхэм
Точный счет
4:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
4:1
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Блэкберн
Рексхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Борнмут
— Ковентри
— Ноттингем Форест
— Астон Вилла
— Манчестер Сити
— Мейдстон Юнайтед
— Брайтон
— Лестер
— Плимут
— Лутон Таун
— Ньюкасл
— Вулверхэмптон
— Саутгемптон
— Ливерпуль
— Манчестер Юнайтед
— Блэкберн
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3