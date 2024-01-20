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  3. Франция
  4. Кубок 2023-2024
Орлеан
0:1
Перерыв
ПСЖ
0'
0:1
16' Гол
Мбаппе Килиан
39' Желтая карточка
Бералдо Лукас

Ход матча

16'
0:1
Мбаппе Килиан
39'
 
Бералдо Лукас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 20 Владение мячом, % 80
Прогнозы 128
Орлеан 0.8% (1)
X 0.8% (1)
ПСЖ 98.4% (126)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Орлеан
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матимбу
Оуэн-Сезар
3
Сольве
Стив
5
Сан-Рюф
Николя
4
Морган
Жан-Пьер
2
Агунон
Брандон
8
Гужон
Лоик
6
Бретель
Лукас
11
Понти
Райан
9
Фортюн
Кевин
7
Халби
Джимми
10
Дабасс
Адриан
1
Навас
Кейлор
4
Солер
Карлос
5
Маркиньос
Маркос
2
Данилу
Перейра
3
Бералдо
Лукас
11
Асенсио
Марко
8
Фабиан
Руис
6
Витинья
II
10
Коло-Муани
Рандаль
9
Рамуш
Гонсалу
7
Мбаппе
Килиан
Орлеан
3-4-3
ПСЖ
4-4-2

История личных встреч

Орлеан
ПСЖ

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Орлеан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабасс Адриан 1 0.2
Вула Арнольд 1 0.2
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 4 2
Коло-Муани Рандаль 2 1
Асенсио Марко 1 0.5
Н'Дур Шер 1 0.5
Рамуш Гонсалу 1 (1) 0.5

Карточки

Орлеан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 1 0

Результаты матчей

Орлеан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Орлеан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Орлеан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ред Стар - Орлеан 2:1 Орлеан - Ним 2:1 Орлеан - Эпиналь 2:0 Аяччо - Орлеан 1:2
Ним - Орлеан 2:3 Лаверноз Лерм - Орлеан 0:4 Орлеан - Дижон 1:2 Мариньян Жиньяк - Орлеан 0:0 Сен-Приве-Сен-Илер - Орлеан 1:1 Сошо - Орлеан 4:2 Орлеан - Ньор 4:2 Шоле - Орлеан 0:1 Орлеан - Нанси 1:0 Вильфранш - Орлеан 3:0 Орлеан - Шатору 2:2 Авранш - Орлеан 1:1 Орлеан - Ле Ман 1:3 Руан - Орлеан 2:1 Орлеан - Мартиг 0:1 Орлеан - ФК ГОАЛ 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1
Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0

Результаты матчей

Орлеан
ПСЖ

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:9
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
9
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Орлеан
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
1/16 финала
1 Бержерак
2 Лион
0 Нант
1 Лаваль
Феньи-Ольнуа
Монпелье
2 Валансьен
1 Париж
1 Трелиссак
2 Брест
2 Бордо
3 Ницца
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
1 Родез
3 Монако
Орлеан
ПСЖ
Руан
Тулуза
Расинг Коломбес
Лилль
Сен-Прист
Роморантен
Сошо
Реймс
Шатору
Гавр
Клермон
Страсбург
Ренн
Марсель
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
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?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3
Лилль Дэвид Джонатан 3
Родез Корредо Килиан 3
Весь список

Топ нарушителей
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Брест Камблан Аксель 1
Дюнкерк Маурер Айман 1
Фабрег Рико Давид 1
ПСЖ Бералдо Лукас 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    После навеса Витиньи с углового Матимбу играет кулаками, с подбора Солер пробивает слёта - мяч летит над перекладиной ворот "Орлеана".
  • Опасный момент
    45'
    Мбаппе входит в штрафную с левого края и пробивает из-под защитника в ближний угол - Матимбу отбивает мяч на угловой!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавляет к основному времени первого тайма Марк Болланжье.
  • Угловой
    44'
    Солер с углового подает на ближнюю штангу, мяч вылетает из штрафной, после отскока от газона Асенсио пробил в касание - снаряд прошел рядом со штангой.
  • 43'
    Штрафной с левого фланга подает Асенсио, один из игроков "Орлеана" выигрывает верховую борьбу, отправляя мяч на угловой.
  • 41'
    В завершении предыдущего момента случился еще один удар "Орлеана" из-за пределов штрафной, однако мяч прошел правее створа.
  • 40'
    Фортюн со штрафного "стенку" перебросить не смог, намекали хозяева на попадание мяча в руку, но свисток судьи молчит.
  • Желтая карточка
    39'
    Первая желтая карточка в этой встрече - Бералдо получает предупреждение за фол против Дабасса в метре от своей штрафной площади.
  • 37'
    Асенсио с левого фланга исполняет навес в штрафную хозяев, где голкипер успешно играет кулаками на выходе.
  • 36'
    Быстрая ответная атака "Орлеана" завершается дальним ударом в исполнении Бретеля - мяч после рикошета от защитника и газона достается Навасу.
  • 35'
    Асенсио исполняет подачу со штрафного с левого фланга, однако мяч полетел слишком высоко.
  • Фол, нарушение
    34'
    Коло-Муани получает мяч от Мбаппе на фланге и зарабатывает штрафной, Сан-Рюф без нарушения правил сработать не смог.
  • 32'
    Уже 4 удара отмечены в статистике у "Орлеана" и одно попадание в створ. У гостей 4 попытки и два попадания в створ, после гола Мбаппе ударов не было вообще.
  • 30'
    Неплохо разыгрывает мяч "Орлеан" на чужой половине поля, завершается атака ударом Фортюна с 25 метров - снаряд летит намного выше ворот.
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    • 29'
      7500 зрителей вмещает уютный стадиончик в Орлеане, публика пока не так активно поддерживает свою команду, за исключением сектора за воротами Матимбу.
    • 27'
      И снова парижане надолго забирают мяч под свой контроль, попытка обострения от Коло-Муани получается не самой удачной, Мбаппе не успевает к мячу у лицевой линии.
    • Угловой
      25'
      Гужон с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, парижане выбивают мяч недалеко, вторым темпом следует заблокированный удар одного из игроков "Орлеана".
    • 24'
      Снова Понти получает мяч на левом фланге и пытается прострелить в штрафную - Маркиньос выбивает снаряд на угловой.
    • 23'
      Понти оказывается на газоне в единоборстве с Солером на левом фланге атаки, однако свисток арбитра молчит.
    • 22'
      83 процента игрового времени мячом владеет "ПСЖ", точных передач уже почти 250.
    • 21'
      Спокойно "ПСЖ" комбинирует на чужой половине поля, как обычно команда Луиса Энрике наращивает количество точных передач.
    • 19'
      В том матче Мбаппе отличился трижды, сегодня забив четвертый гол в Кубке Франции. Также 4 гола у форварда "Монако" Бен-Йеддера, который сегодня оформил хет-трик в победной игре с "Родезом".
    • 17'
      Интересно, что в матче против "Ревеля" Мбаппе открыл счёт на 16-й минуте, до 38-й минуты держалось минимальное преимущество фаворита, но до перерыва парижане успели забить еще трижды.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! КИЛИАН МБАППЕ!
      Прострел Асенсио от лицевой прерывает Матимбу, мяч отскакивает на левый край штрафной к Коло-Муани, тот покатил в центр на Мбаппе, который вторым касанием пробивает точно в ближний нижний угол!
    • 15'
      Треть первого тайма позади, владеет преимуществом "ПСЖ", но "Орлеан" совсем не тушуется против гранда французского футбола последних лет.
    • Угловой
      14'
      Асенсио подает угловой с левого фланга, Коло-Муани выигрывает верховую борьбу на дальней штанге, однако мяч проходит рядом со штангой.
    • 13'
      Гонсалу Рамуш с правого фланга исполняет прострел в штрафную, мяч доходит до Асенсио, однако Марко был не готов к приёму мяча.
    • 12'
      Хороший заброс в направлении Коло-Муани исполняет Фабиан Руис, однако защитник "Орлеана" здорово играет на опережение.
    • Фол, нарушение
      11'
      Пытаются футболисты "Орлеана" поработать в прессинге, однако Фортюн фолит против Данилу на чужой половине поля.
    • 10'
      "Орлеан" в этом розыгрыше Кубка Франции прошел четырех соперников - "Сен-Приве-Сен-Илер" был обыгран в серии пенальти, а "Лаверноз Лерм", "Аяччо" и "Ним" удалось обыграть в основное время.
    • 9'
      После выноса от Матимбу хозяева выиграли два верховых единоборства, мяч отскочил к Гужону, который пальнул с 25 метров - снаряд прошел рядом со штангой.
    • Угловой
      8'
      С углового Асенсио низом направляет мяч на ближнюю штангу, но хозяева отбивают снаряд, плюс фол зафиксирован у Данилу.
    • Опасный момент
      7'
      Асенсио со штрафного закручивает мяч поверх "стенки" в ближний угол - Матимбу в прыжке спасает свои ворота!
    • Фол, нарушение
      6'
      Забирает "ПСЖ" мяч под свой контроль, пытаясь прорваться к штрафной соперника, в итоге Солера с нарушением правил останавливает защитник хозяев у угла штрафной площади.
    • 5'
      Несмотря на разный уровень, команды между собой в последние годы встречались - в 2018 году в Кубке лиги "ПСЖ" добился непростой победы на поле соперника со счётом 2:1, а в товарищеском матче в 2021 году парижане выиграли минимально.
    • 4'
      Витинья забрасывает мяч в чужую штрафную в расчёте на Мбаппе, однако Матимбу на выходе снаряд спокойно забирает.
    • 3'
      "Орлеан" же играет в третьем французском дивизионе и на повышение не претендует, занимая одиннадцатое место в таблице в десяти очках от топ-2.
    • 2'
      Напомним, что "ПСЖ" на внутренней арене проиграл в этом сезоне всего один матч - "Ницце" в пятом туре Ла Лиги. В первом кубковом матче 2 недели назад парижане разобрались с командой шестого дивизиона "Ревель" со счётом 9:0.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 1/16 финала Кубка Франции "Орлеан" принимает "ПСЖ". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 128
    Орлеан 0.8% (1)
    X 0.8% (1)
    ПСЖ 98.4% (126)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Орлеан
    Ничья
    ПСЖ
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    Где смотреть матч Орлеан 0:1 ПСЖ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Орлеан 0:1 ПСЖ

    Исход игры
    Орлеан
    0.8% (1)
    Ничья
    0.8% (1)
    ПСЖ
    98.4% (127)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.57% (80)
    Меньше
    30.43% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (23)
    Нет
    80% (92)
    Популярный счёт
    0:3 ПСЖ
    27.1% (35)
    0:2 ПСЖ
    26.4% (34)
    0:4 ПСЖ
    10.1% (13)
    1:3 ПСЖ
    9.3% (12)
    1:2 ПСЖ
    4.7% (6)
    0:5 ПСЖ
    4.7% (6)
    1:4 ПСЖ
    3.1% (4)
    0:6 ПСЖ
    1.6% (2)
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