Ход матча
16'
0:1
39'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 2
-
20 Владение мячом, % 80
Прогноз на матч от Liveresult
11
Понти
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Понти РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Вио ВенсанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сумаре ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Вула АрнольдНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Касони Бернар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 ВитиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Заге ЙорамЗащитник
-
17 Н'Дур ШерПолузащитник
-
18 Мбаппе ЭйтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Маюлу СенниНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
История личных встреч
Орлеан
ПСЖ
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Орлеан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабасс Адриан
|1
|0.2
|Вула Арнольд
|1
|0.2
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|4
|2
|Коло-Муани Рандаль
|2
|1
|Асенсио Марко
|1
|0.5
|Н'Дур Шер
|1
|0.5
|Рамуш Гонсалу
|1 (1)
|0.5
Карточки
Орлеан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Орлеан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Орлеан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Орлеан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ред Стар - Орлеан 2:1 Орлеан - Ним 2:1 Орлеан - Эпиналь 2:0 Аяччо - Орлеан 1:2
Ним - Орлеан 2:3 Лаверноз Лерм - Орлеан 0:4 Орлеан - Дижон 1:2 Мариньян Жиньяк - Орлеан 0:0 Сен-Приве-Сен-Илер - Орлеан 1:1 Сошо - Орлеан 4:2 Орлеан - Ньор 4:2 Шоле - Орлеан 0:1 Орлеан - Нанси 1:0 Вильфранш - Орлеан 3:0 Орлеан - Шатору 2:2 Авранш - Орлеан 1:1 Орлеан - Ле Ман 1:3 Руан - Орлеан 2:1 Орлеан - Мартиг 0:1 Орлеан - ФК ГОАЛ 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1
Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0
Результаты матчей
Орлеан
ПСЖ
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:9
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
9
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Орлеан
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|4
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|3
|Родез
|Корредо Килиан
|3
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Дюнкерк
|Маурер Айман
|1
|Фабрег
|Рико Давид
|1
|ПСЖ
|Бералдо Лукас
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Орлеан 0:1 ПСЖ
Исход игры
Орлеан
0.8% (1)
Ничья
0.8% (1)
ПСЖ
98.4% (127)
Тотал 2.5
Больше
69.57% (80)
Меньше
30.43% (35)
Обе команды забьют
Да
20% (23)
Нет
80% (92)
Популярный счёт
0:3 ПСЖ
27.1% (35)
0:2 ПСЖ
26.4% (34)
0:4 ПСЖ
10.1% (13)
1:3 ПСЖ
9.3% (12)
1:2 ПСЖ
4.7% (6)
0:5 ПСЖ
4.7% (6)
1:4 ПСЖ
3.1% (4)
0:6 ПСЖ
1.6% (2)
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