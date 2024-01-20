В завершении предыдущего момента случился еще один удар "Орлеана" из-за пределов штрафной, однако мяч прошел правее створа.

Штрафной с левого фланга подает Асенсио, один из игроков "Орлеана" выигрывает верховую борьбу, отправляя мяч на угловой.

Солер с углового подает на ближнюю штангу, мяч вылетает из штрафной, после отскока от газона Асенсио пробил в касание - снаряд прошел рядом со штангой.

Одну минуту добавляет к основному времени первого тайма Марк Болланжье.

Мбаппе входит в штрафную с левого края и пробивает из-под защитника в ближний угол - Матимбу отбивает мяч на угловой!

После навеса Витиньи с углового Матимбу играет кулаками, с подбора Солер пробивает слёта - мяч летит над перекладиной ворот "Орлеана".

Неплохо разыгрывает мяч "Орлеан" на чужой половине поля, завершается атака ударом Фортюна с 25 метров - снаряд летит намного выше ворот.

Уже 4 удара отмечены в статистике у "Орлеана" и одно попадание в створ. У гостей 4 попытки и два попадания в створ, после гола Мбаппе ударов не было вообще.

Коло-Муани получает мяч от Мбаппе на фланге и зарабатывает штрафной, Сан-Рюф без нарушения правил сработать не смог.

Асенсио исполняет подачу со штрафного с левого фланга, однако мяч полетел слишком высоко.

Быстрая ответная атака "Орлеана" завершается дальним ударом в исполнении Бретеля - мяч после рикошета от защитника и газона достается Навасу.

Асенсио с левого фланга исполняет навес в штрафную хозяев, где голкипер успешно играет кулаками на выходе.

Первая желтая карточка в этой встрече - Бералдо получает предупреждение за фол против Дабасса в метре от своей штрафной площади.

Фортюн со штрафного "стенку" перебросить не смог, намекали хозяева на попадание мяча в руку, но свисток судьи молчит.

29' 7500 зрителей вмещает уютный стадиончик в Орлеане, публика пока не так активно поддерживает свою команду, за исключением сектора за воротами Матимбу.

27' И снова парижане надолго забирают мяч под свой контроль, попытка обострения от Коло-Муани получается не самой удачной, Мбаппе не успевает к мячу у лицевой линии.

25' Гужон с углового исполняет подачу на ближнюю штангу, парижане выбивают мяч недалеко, вторым темпом следует заблокированный удар одного из игроков "Орлеана".

24' Снова Понти получает мяч на левом фланге и пытается прострелить в штрафную - Маркиньос выбивает снаряд на угловой.

23' Понти оказывается на газоне в единоборстве с Солером на левом фланге атаки, однако свисток арбитра молчит.

22' 83 процента игрового времени мячом владеет "ПСЖ", точных передач уже почти 250.

21' Спокойно "ПСЖ" комбинирует на чужой половине поля, как обычно команда Луиса Энрике наращивает количество точных передач.

19' В том матче Мбаппе отличился трижды, сегодня забив четвертый гол в Кубке Франции. Также 4 гола у форварда "Монако" Бен-Йеддера, который сегодня оформил хет-трик в победной игре с "Родезом".

17' Интересно, что в матче против "Ревеля" Мбаппе открыл счёт на 16-й минуте, до 38-й минуты держалось минимальное преимущество фаворита, но до перерыва парижане успели забить еще трижды.