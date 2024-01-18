История личных встреч
Орлеан
ПСЖ
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Орлеан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дабасс Адриан
|1
|0.25
|Вула Арнольд
|1
|0.25
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|3
|3
|Коло-Муани Рандаль
|2
|2
|Асенсио Марко
|1
|1
|Н'Дур Шер
|1
|1
|Рамуш Гонсалу
|1 (1)
|1
Карточки
Результаты матчей
Орлеан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Орлеан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Орлеан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ред Стар - Орлеан 2:1 Орлеан - Ним 2:1 Орлеан - Эпиналь 2:0 Аяччо - Орлеан 1:2
Ним - Орлеан 2:3 Лаверноз Лерм - Орлеан 0:4 Орлеан - Дижон 1:2 Мариньян Жиньяк - Орлеан 0:0 Сен-Приве-Сен-Илер - Орлеан 1:1 Сошо - Орлеан 4:2 Орлеан - Ньор 4:2 Шоле - Орлеан 0:1 Орлеан - Нанси 1:0 Вильфранш - Орлеан 3:0 Орлеан - Шатору 2:2 Авранш - Орлеан 1:1 Орлеан - Ле Ман 1:3 Руан - Орлеан 2:1 Орлеан - Мартиг 0:1 Орлеан - ФК ГОАЛ 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1
Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0
Результаты матчей
Орлеан
ПСЖ
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:9
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
9
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Орлеан
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|3
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|3
|Родез
|Корредо Килиан
|3
|Нант
|Кадевере Тино
|2
|Брест
|Камблан Аксель
|1
|Фабрег
|Рико Давид
|1
Прогнозы на матч Орлеан - ПСЖ
Исход игры
Орлеан
0% (0)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
100% (36)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (20)
Меньше
42.86% (15)
Обе команды забьют
Да
17.14% (6)
Нет
82.86% (29)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
38.9% (14)
0:3 ПСЖ
30.6% (11)
1:3 ПСЖ
8.3% (3)
1:2 ПСЖ
8.3% (3)
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