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Орлеан
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 36
Орлеан 0% (0)
X 0% (0)
ПСЖ 100% (36)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Орлеан
Ничья
ПСЖ
20.00
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9.27
1.13
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Орлеан
ПСЖ

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Орлеан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дабасс Адриан 1 0.25
Вула Арнольд 1 0.25
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 3
Коло-Муани Рандаль 2 2
Асенсио Марко 1 1
Н'Дур Шер 1 1
Рамуш Гонсалу 1 (1) 1

Карточки

Результаты матчей

Орлеан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПСЖ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Орлеан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ПСЖ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
2
25%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Орлеан
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ред Стар - Орлеан 2:1 Орлеан - Ним 2:1 Орлеан - Эпиналь 2:0 Аяччо - Орлеан 1:2
Ним - Орлеан 2:3 Лаверноз Лерм - Орлеан 0:4 Орлеан - Дижон 1:2 Мариньян Жиньяк - Орлеан 0:0 Сен-Приве-Сен-Илер - Орлеан 1:1 Сошо - Орлеан 4:2 Орлеан - Ньор 4:2 Шоле - Орлеан 0:1 Орлеан - Нанси 1:0 Вильфранш - Орлеан 3:0 Орлеан - Шатору 2:2 Авранш - Орлеан 1:1 Орлеан - Ле Ман 1:3 Руан - Орлеан 2:1 Орлеан - Мартиг 0:1 Орлеан - ФК ГОАЛ 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1
Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0

Результаты матчей

Орлеан
ПСЖ

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:9
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
9
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Орлеан
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 3
Лилль Жегрова Эдон 3
Лилль Дэвид Джонатан 3
Родез Корредо Килиан 3
Нант Кадевере Тино 2
Весь список

Топ нарушителей
Брест Камблан Аксель 1
Фабрег Рико Давид 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Орлеан - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 января 2024, осталось 2 дня 11 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 36
    Орлеан 0% (0)
    X 0% (0)
    ПСЖ 100% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Орлеан
    Ничья
    ПСЖ
    20.00
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    9.27
    1.13
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    Прогнозы на матч Орлеан - ПСЖ

    Исход игры
    Орлеан
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    100% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (20)
    Меньше
    42.86% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    17.14% (6)
    Нет
    82.86% (29)
    Популярный счёт
    0:2 ПСЖ
    38.9% (14)
    0:3 ПСЖ
    30.6% (11)
    1:3 ПСЖ
    8.3% (3)
    1:2 ПСЖ
    8.3% (3)
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