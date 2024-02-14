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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Чонбук Моторс
0:0
Первый тайм: 14'
Пхохан Стилерс
0'
7' Желтая карточка
Син Кван-Хун

Ход матча

7'
 
Син Кван-Хун

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чонбук Моторс
Ничья
Пхохан Стилерс
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ким
Чжон-Хун
94
Ан
Хен-Бом
26
Хон
Чжон-Хо
4
Пак
Чжин
Соб
23
Чжин-Су
Ким
11
Ли
Дон-Чжун
16
Ли
Су-Бин
34
Ли
Ен-Чжэ
17
Мин-Кю
Сон
93
Tiago
Orobo
98
Hernades
21
In-Gu
Hwang
24
Jeong-Won
Eo
35
Аспропотамитис
Джонатан
20
Chan-Yong
Park
7
Ким
Ин-Сон
25
Луис
Жоржи
16
Хан
Чхан-Хи
36
Seok-Joo
Yoon
17
Син
Кван-Хун
77
Wanderson
I
33
Ho-Jae
Lee
Чонбук Моторс
4-3-3
Пхохан Стилерс
3-5-2

История личных встреч

Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
56%
15 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
28%
20 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 13 побед

52 матча

40.4%
25%
34.6%
21 победа 13 ничьих 18 побед

Первый тайм

28.8%
46.2%
25%
15 побед 24 ничьи 13 побед

Второй тайм

38.5%
36.5%
25%
20 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

К
4:2
KЛ1
1:1
KЛ1
2:1
KЛ1
1:0
KЛ1
1:2
КЛ1ФЭ
3:1
KЛ1
2:2
KЛ1
0:1
KЛ1
0:1
KЛ1
0:1
KЛ1
2:0
KЛ1
1:3
KЛ1
0:1
KЛ1
2:1
KЛ1
1:2
KЛ1
3:0
KЛ1
1:2
KЛ1
1:1
KЛ1
2:0
KЛ1
1:1
KЛ1
5:2
KЛ1
0:3
KЛ1
0:2
KЛ1
0:4
KЛ1
1:3
KЛ1
2:0
KЛ1
0:0
KЛ1
3:0
KЛ1
1:1
KЛ1
0:1
KЛ1
3:0
KЛ1
0:0
KЛ1
1:0
KЛ1
1:0
KЛ1
2:2
KЛ1
0:2
ЛЧА
1:0
ЛЧА
1:2
KЛ1
1:3
KЛ1
2:1
KЛ1
0:2
KЛ1
1:1
3:2
0:3
2:0
3:1
3:2
3:2
3:3
1:1
1:1
1:1

Голы

Всего голов

35
41

Голов в среднем за матч

1.4
1.52

Среднее время на гол

64
59

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.41
1.08

Среднее время на гол

63
83

Всего голов

73
68

Голов в среднем за матч

1.4
1.31

Тотал матчей

2.5
50
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 79%
Меньше 21%
11
26
Больше 50%
Меньше 50%
26
14
Больше 27%
Меньше 73%
38
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

64
68

Бомбардиры внутри турнира

Чонбук Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Сон-Мин 4 0.57
Ли Дон-Чжун 2 0.29
Амано Дзюн 1 0.14
Мин-Кю Сон 1 0.14
Хон Чжон-Хо 1 0.14
Хан Ге-Вон 1 0.14
Чжин-Су Ким 0 0
Ан Хен-Бом 0 0
Пак Чжэ Ен 0 0
Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зека 3 (1) 0.43
Ким Ин-Сон 3 0.43
Ho-Jae Lee 2 (1) 0.29
Син Кван-Хун 1 0.14
Jae-Hee Jung 1 0.14
Ха Чхан-Рэ 1 0.14
Young-Jun Go 1 0.14
Min-Ho Yoon 1 0.14
Ким Сон-Дэ 0 0
Ким Чжон-У 0 0
Хан Чхан-Хи 0 0
Yun-sang Hong 0 0

Карточки

Чонбук Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжон Тхэ-Ук 1 1
Хон Чжон-Хо 1 0
Ким Чжон-Хун 1 0
Ли Дон-Чжун 1 0
Мун Сон-Мин 1 0
Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Син Кван-Хун 3 0
Сим-Сан Мин 1 0
Chan-Yong Park 1 0
Зека 1 0
Jun-Ho Kim 1 0
Oberdan 1 0

Результаты матчей

Чонбук Моторс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
2
Чонбук Моторс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
7
Чонбук Моторс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Пхохан Стилерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
27%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
5
36%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Чонбук Моторс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чонбук Моторс - Урарту 3:1 Чонбук Моторс - АГМК 1:0 Рига - Чонбук Моторс 2:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1
Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ухань Три Таунс - Пхохан Стилерс 1:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 0:0 Пхохан Стилерс - Ханой ТТ 2:0 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:0
Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Пхохан Стилерс - Урава Ред 2:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Урава Ред - Пхохан Стилерс 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3

Результаты матчей

Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
5
1
2
4
2.5
2
4

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Син Кван-Хун получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
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