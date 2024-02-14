0:0
Первый тайм: 14'
Ход матча
7'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
94
Ан
Хен-Бом
26
Хон
Чжон-Хо
23
Чжин-Су
Ким
11
Ли
Дон-Чжун
16
Ли
Су-Бин
34
Ли
Ен-Чжэ
17
Мин-Кю
Сон
93
Tiago
Orobo
98
Hernades
21
In-Gu
Hwang
24
Jeong-Won
Eo
25
Луис
Жоржи
16
Хан
Чхан-Хи
17
Син
Кван-Хун
77
Wanderson
I
33
Ho-Jae
Lee
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Ан Хен-БомЗащитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
- Защитник
-
23 Чжин-Су КимЗащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунПолузащитник
-
16 Ли Су-БинПолузащитник
-
34 Ли Ен-ЧжэПолузащитник
-
17 Мин-Кю СонНападающий
-
93 Tiago OroboНападающий
-
98 HernadesНападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжон Мин КиВратарь
-
14 Ли ДжэикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Чжон Ву ЧжеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Ли Джун ХоНападающий
-
10 Пак Чжэ ЕнНападающий
-
79 Kyu-Dong Lee
-
-
74 Ji-Hoon Lee
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
-
21 In-Gu HwangВратарь
-
24 Jeong-Won EoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Луис ЖоржиПолузащитник
-
16 Хан Чхан-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Син Кван-ХунПолузащитник
-
77 Wanderson IНападающий
-
33 Ho-Jae LeeНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 Ким Гю-ХёнПолузащитник
- Полузащитник
-
81 Ким Дон ЧжинНападающий
-
-
-
80 Dong-Hee Lee
-
66 Jun-Ho Kim
-
-
-
-
Главный тренер: Tae-Ha Park
История личных встреч
Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
56%
15 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
28%
20 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 12 ничьих 13 побед
52 матча
40.4%
25%
34.6%
21 победа 13 ничьих 18 побед
Первый тайм
28.8%
46.2%
25%
15 побед 24 ничьи 13 побед
Второй тайм
38.5%
36.5%
25%
20 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
41
Голов в среднем за матч
1.4
1.52
Среднее время на гол
64
59
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.41
1.08
Среднее время на гол
63
83
Всего голов
73
68
Голов в среднем за матч
1.4
1.31
Тотал матчей
2.5
50
Больше 96%
Меньше 4%
2
41
Больше 79%
Меньше 21%
11
26
Больше 50%
Меньше 50%
26
14
Больше 27%
Меньше 73%
38
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
3
Больше 6%
Меньше 94%
49
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
64
68
Бомбардиры внутри турнира
Чонбук Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мун Сон-Мин
|4
|0.57
|Ли Дон-Чжун
|2
|0.29
|Амано Дзюн
|1
|0.14
|Мин-Кю Сон
|1
|0.14
|Хон Чжон-Хо
|1
|0.14
|Хан Ге-Вон
|1
|0.14
|Чжин-Су Ким
|0
|0
|Ан Хен-Бом
|0
|0
|Пак Чжэ Ен
|0
|0
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зека
|3 (1)
|0.43
|Ким Ин-Сон
|3
|0.43
|Ho-Jae Lee
|2 (1)
|0.29
|Син Кван-Хун
|1
|0.14
|Jae-Hee Jung
|1
|0.14
|Ха Чхан-Рэ
|1
|0.14
|Young-Jun Go
|1
|0.14
|Min-Ho Yoon
|1
|0.14
|Ким Сон-Дэ
|0
|0
|Ким Чжон-У
|0
|0
|Хан Чхан-Хи
|0
|0
|Yun-sang Hong
|0
|0
Карточки
Чонбук Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжон Тхэ-Ук
|1
|1
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
|Ким Чжон-Хун
|1
|0
|Ли Дон-Чжун
|1
|0
|Мун Сон-Мин
|1
|0
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Син Кван-Хун
|3
|0
|Сим-Сан Мин
|1
|0
|Chan-Yong Park
|1
|0
|Зека
|1
|0
|Jun-Ho Kim
|1
|0
|Oberdan
|1
|0
Результаты матчей
Чонбук Моторс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
2
Чонбук Моторс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Пхохан Стилерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
7
Чонбук Моторс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Пхохан Стилерс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
14
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
3
27%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
5
36%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Чонбук Моторс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чонбук Моторс - Урарту 3:1 Чонбук Моторс - АГМК 1:0 Рига - Чонбук Моторс 2:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1
Пари НН - Чонбук Моторс 1:1 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Китчи - Чонбук Моторс 1:2 Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ухань Три Таунс - Пхохан Стилерс 1:1 Кванджу - Пхохан Стилерс 0:0 Пхохан Стилерс - Ханой ТТ 2:0 Пхохан Стилерс - Тэгу 1:0
Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Пхохан Стилерс - Урава Ред 2:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2 Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Урава Ред - Пхохан Стилерс 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3
Результаты матчей
Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
24
24
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2