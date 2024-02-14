1:2
Второй тайм: 69'
0'
0:1
18' ГолЭлбер Жозе
0:2
24' ГолВатанабэ Кота
1:2
35' ГолСеланон Нитипонг
45' Желтая карточкаКида Такуя
60' Желтая карточкаДуду
Ход матча
18'
0:1
24'
0:2
35'
45'
60'
61'
61'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
39
Анан
Поккхао
29
Willen
42
Попп
Уильям
27
Мацубара
Кен
5
Дуду
VII
16
Ren
Kato
29
Нам
Тхэ-Хи
20
Ян
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Анан ПоккхаоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 WillenНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
93 Эйд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
90 Vander I
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Totchtawan Sripan
- Основной состав
-
42 Попп УильямВратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
-
5 ДудуЗащитник
-
16 Ren KatoЗащитник
-
29 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЯнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Юсио КайнаЗащитник
-
40 Амано ДзюнПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Ямане РикуПолузащитник
-
36 Мураками ЮхиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Уэнака АсахиНападающий
-
23 Мияичи РиоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Harry Kewell
Бомбардиры внутри турнира
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пумчантуэк Рунграт
|4
|0.57
|Willen
|3 (1)
|0.43
|Пуангчан Тхитипан
|1
|0.14
|Селанон Нитипонг
|1
|0.14
|Wanchai Jarunongkran
|1
|0.14
|Henrique Souza Ewerthon2
|1
|0.14
|Анан Поккхао
|0
|0
|Тхонгсонг Супхан
|0
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элбер Жозе
|3
|0.43
|Ян III
|2
|0.29
|Лопес Андерсон
|2
|0.29
|Мидзунума Кота
|2
|0.29
|Сугимото Кенью
|1
|0.14
|Мияичи Рио
|1
|0.14
|Нисимура Такума
|1
|0.14
|Ватанабэ Кота
|1
|0.14
|Мураками Юхи
|1
|0.14
|Юсио Кайна
|0
|0
|Нам Тхэ-Хи
|0
|0
|Дуду VII
|0
|0
|Иноуэ Кента
|0
|0
Карточки
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нотчаия Пирапат
|2
|0
|Эйд Махмуд
|2
|0
|Пуангчан Тхитипан
|2
|0
|Тхонгсонг Супхан
|2
|0
|Жради Бассель
|0
|1
|Анан Поккхао
|1
|0
|Селанон Нитипонг
|1
|0
|Шайват Сринавонг
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon2
|1
|0
Йокогама Ф-Маринос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камидзима Такуми
|2
|0
|Мацубара Кен
|1
|0
|Кида Такуя
|1
|0
|Ватанабэ Кота
|1
|0
|Юсио Кайна
|1
|0
|Мураками Юхи
|1
|0
Результаты матчей
Бангкок Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Йокогама Ф-Маринос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Бангкок Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Йокогама Ф-Маринос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
6
Бангкок Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1 Чонбури - Бангкок Юнайтед 0:0 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 1:1
Трат - Бангкок Юнайтед 1:2 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Бангкок Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 4:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:0 Бангкок Юнайтед - Накхонпатхом 1:1 Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Порт - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Ратчабури 3:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0
Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1
Результаты матчей
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2