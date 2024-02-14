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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Бангкок Юнайтед
1:2
Второй тайм: 69'
Йокогама Ф-Маринос
0'
0:1
18' Гол
Элбер Жозе
0:2
24' Гол
Ватанабэ Кота
1:2
35' Гол
Селанон Нитипонг
45' Желтая карточка
Кида Такуя
60' Желтая карточка
Дуду

Ход матча

18'
0:1
Элбер Жозе
24'
0:2
Ватанабэ Кота
(Лопес Андерсон)
35'
Селанон Нитипонг
(Пумчантуэк Рунграт)
1:2
45'
 
Кида Такуя
58'
Жради Бассель
Tossawat Limwanasthien
 
58'
Эйд Махмуд
Шайват Сринавонг
 
60'
 
Дуду
61'
 
Мидзунума Кота
Ян
61'
 
Амано Дзюн
Нам Тхэ-Хи

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бангкок Юнайтед
Ничья
Йокогама Ф-Маринос
4.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хаммай
Пативат
6
Селанон
Нитипонг
4
Бир
Мануэль
3
Henrique
Souza
Ewerthon2
2
Нотчаия
Пирапат
27
Помпан
Виратеп
28
Tossawat
Limwanasthien
11
Пумчантуэк
Рунграт
39
Анан
Поккхао
19
Шайват
Сринавонг
29
Willen
42
Попп
Уильям
27
Мацубара
Кен
15
Камидзима
Такуми
5
Дуду
VII
16
Ren
Kato
29
Нам
Тхэ-Хи
6
Ватанабэ
Кота
8
Кида
Такуя
20
Ян
III
11
Лопес
Андерсон
7
Элбер
Жозе
Бангкок Юнайтед
4-2-3-1
Йокогама Ф-Маринос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Бангкок Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пумчантуэк Рунграт 4 0.57
Willen 3 (1) 0.43
Пуангчан Тхитипан 1 0.14
Селанон Нитипонг 1 0.14
Wanchai Jarunongkran 1 0.14
Henrique Souza Ewerthon2 1 0.14
Анан Поккхао 0 0
Тхонгсонг Супхан 0 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элбер Жозе 3 0.43
Ян III 2 0.29
Лопес Андерсон 2 0.29
Мидзунума Кота 2 0.29
Сугимото Кенью 1 0.14
Мияичи Рио 1 0.14
Нисимура Такума 1 0.14
Ватанабэ Кота 1 0.14
Мураками Юхи 1 0.14
Юсио Кайна 0 0
Нам Тхэ-Хи 0 0
Дуду VII 0 0
Иноуэ Кента 0 0

Карточки

Бангкок Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нотчаия Пирапат 2 0
Эйд Махмуд 2 0
Пуангчан Тхитипан 2 0
Тхонгсонг Супхан 2 0
Жради Бассель 0 1
Анан Поккхао 1 0
Селанон Нитипонг 1 0
Шайват Сринавонг 1 0
Henrique Souza Ewerthon2 1 0
Йокогама Ф-Маринос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камидзима Такуми 2 0
Мацубара Кен 1 0
Кида Такуя 1 0
Ватанабэ Кота 1 0
Юсио Кайна 1 0
Мураками Юхи 1 0

Результаты матчей

Бангкок Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Йокогама Ф-Маринос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Бангкок Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Йокогама Ф-Маринос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
6
Бангкок Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Йокогама Ф-Маринос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
9%
1
8%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Муангтхонг Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:1 Чонбури - Бангкок Юнайтед 0:0 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 1:1
Трат - Бангкок Юнайтед 1:2 Чонбук Моторс - Бангкок Юнайтед 3:2 Бангкок Юнайтед - Кхонкэн Юнайтед 4:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 0:1 Бангкок Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:0 Бангкок Юнайтед - Накхонпатхом 1:1 Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Порт - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Ратчабури 3:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2
Йокогама Ф-Маринос
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Йокогама Ф-Маринос - Шаньдун Тайшань 3:0 Киото Санга - Йокогама Ф-Маринос 3:1 Инчхон Юнайтед - Йокогама Ф-Маринос 2:1 Йокогама Ф-Маринос - Альбирекс Ниигата 0:0
Йокогама Ф-Маринос - Серезо Осака 2:0 Кайя - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Ависпа Фукуока - Йокогама Ф-Маринос 0:4 Йокогама Ф-Маринос - Кайя 3:0 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 4:1 Урава Ред - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Ред 1:0 Шаньдун Тайшань - Йокогама Ф-Маринос 0:1 Йокогама Ф-Маринос - Виссел Кобе 0:2 Касима Антлерс - Йокогама Ф-Маринос 1:2 Йокогама Ф-Маринос - Инчхон Юнайтед 2:4 Йокогама Ф-Маринос - Саган Тосу 1:1 Йокогама Ф-Маринос - Хоккайдо Консадоле Саппоро 3:0 Хоккайдо Консадоле Саппоро - Йокогама Ф-Маринос 3:2 Касива Рейсол - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама - Йокогама Ф-Маринос 4:1

Результаты матчей

Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
2
4
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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