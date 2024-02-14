"Наса" заработал сейчас угловой удар на левом фланге. Готовится один из футболистов выполнить подачу в район 11-метровой отметки.

Пока же Куаме получает карточку желтого цвета за резкий толчок соперника в своей штрафной. Заслуженный "горчичник" получил игрок.

Замены в составе "Насафа" снова готовятся. Будем ждать официального объявления о появлении футболистов на футбольном поле.

Оттоне снова фолил против игрока. Есть у него уже желтая карточка в пассиве, но может прилететь и вторая по такому сценарию.

Бозоров и Мухаммадиев с поля ушли. Марушич и Акромов на газоне появилисть.

Станоевич сейчас нарушил правила против соперника, завалив его на газон. В руках рефери по итогу появилась карточка желтого цвета.

Менее 5 минут остается играть соперникам в основное время матча. Судя по всему, голов мы с вами сегодня так и не увидим, друзья!

Рахими с левого фланга простреливал на дальнюю штангу, и там головой мяч подальше от рамки вынес защитник "Насафа". Угловой удар заработали гости.

5:3 по корнерам у нас тем временем. Свой третий угловой, к слову, "Аль-Айн" подал не самым лучшим образом. С ним оборона хозяев справилась уверенно.

Аль-Балуши вместо Аль-Блоши на поле в составе коллектива гостей появился. Очередная ротация в матче.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов АФК между этими командами состоится уже в следующую среду - 21 февраля. Будем также вести текстовую трансляцию матча, не пропустите!

Не в полную силу играет сегодня "Аль-Айн", а сейчас так и вовсе команда отошла в оборону. Сегодня гости будут играть на ничью.

Рахими отдал передачу на Лабу, который с левого края выполнял навес в центр штрафной, но до снаряда никто из партнеров в этой ситуации не добрался.

Насруллаеву наступили на ногу соперники. В итоге рефери дал свисток. Нарушение правил имело место быть в этой игровой ситуации.

Угловой у ворот соперника подали хозяева, но никаких дивидендов стандартное положение не принесло.

Чуть больше получаса остается играть оппонентам в этом матче. "Насафу" все же лучше сегодня победить. Гол нужен команде хозяева. Времени все меньше на это остается.

Насруллаев нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Взглядом сопроводил снаряд в этой ситуации вратарь.

Рахими сфолил против соперника сейчас. Там еще и сам получил удар по ноге игрок "Аль-Айна". Кому мяч достанется в итоге?

Рахими сейчас лежит на газоне и подняться пока не может. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке, и игру он сможет продолжить.

Двойная замена в составе "Насафа" сейчас готовится. На поле вместо Сиддикова и Чогадзе появляются Станоевич и Да Силва.

6:10 по фолам у нас к этому моменту. 3:1 по желтым карточками. Фолят реже, как мы видим, хозяева, однако действуют в отборе они более грубов.

Нужно "Насафу", конечно же, все-таки попытаться забить один гол в ворота соперника. Время на это у клуба еще есть, и его упускать нельзя ни в коем случае.

Рахматов получил сейчас удар по ногам от соперника, но только по той простой причине, что ускоряться к мячу не стал, позволив его выбить защитнику.

Дальний удар по воротам соперника нанес игрок "Насафа". Да Силва выстреливал по рамке противника, но его попытка отличиться оставляла желать лучшего.

Неплохо мячом владеют игроки "Аль-Айна". Подача в штрафную соперника, и на выходе уверенно сработал голкипер, который забрал снаряд в перчатки.

Замен не вижу я в перерыве. Судя по всему, их действительно не было в игре. В прежнем составе на поле вышли игроки.

В центре поля игрок "Насафа" лежит сейчас на газоне и пока не может подняться. Будем надеяться, что с ним все будет в полном порядке.

Мухитднинов держится за плечо, но с газона поднимается. В сопровождении медиков он пока пределы поля покидает. Будем надеяться, что с ним все обойдется.

Поднялся футболист сам, и даже временно за пределы поля вышел, но после одобрительного жеста судьи на футбольное поле он вернулся.

И все же Мухитдинов не сможет играть. Показывает, что плечо у него сейчас - это проблемное место. Насруллаев на футбольный газон выходит в итоге.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игра счет на табло - 0:0. Пока без голов в нашем поединке!

45' Очень здорово вторую половину первого тайма проводят гости, и минуту назад ни только чудом не вышли вперед в счете. Им повезло.

45' ОПАСНО! Рахими! Класс он штрафной исполнил, перебросил "стенку", но угодил в перекладину, после чего улетел за пределы поля. Было опасно!

45' Три минуты рефери добавил.

44' Мозговой сейчас снес соперника чуть левее центра. В итоге футболист получил карточку желтого цвета от главного арбитра встречи. Еще и опасный штрафной для соперника.

43' "Аль-Айн" пытается в атаку выйти, но обрезается в центре поля. Бозоров простреливал в итоге с правого края в центр штрафной, но попал в ногу сопернику. Аут для хозяев.

41' Голбан сейчас грубовато сыграл против соперника. Есть у Игоря уже карточка желтого цвета, а потому ему нужно действовать аккуратнее.

39' Бозоров сумел освободиться от соперника. Нанес он мощный и сильный удар по воротам соперника, и сфера полетела чуть выше ворот.

38' Волну на стадионе запустили болельщики. У них настроение прекрасное, и лишь забитых голой не хватает их любимой команде.

37' Ничего впереди не получается у "Аль-Айна", но и у хозяев игра перестала клеиться впереди. Чего-то им не хватает в эти минуты встречи.

35' 10 минут остается соперникам играть в первом тайме. Будут ли в нашей встрече забитые голы? Пока все идет к тому, что "Насаф" сможет все-таки открыть счет в матче.

34' Чогадзе разгонял атаку своей команды. В итоге с линии штрафной футболист наносил удар по воротам соперника, но мяч не лег на ногу, улетев намного выше цели.

33' Еще один угловой подали сейчас гости у ворот соперника. Снова с левого фланга была сделана подача в центр штрафной, но на сей раз адресата она не имела.

31' Но вот первый в матче угловой гости свой заработали все-таки. Последовала подача с левого края в район линии вратарской. На выходе уверенно сыграл Нематов, выбив мяч подальше от рамки!

30' Пока визуально кажется, что "Аль-Айн" заблаговременно приехал играть на ничью. Команда не показывает себя в атаке и действует исключительно от обороны.

29' Угловой под №4 подали игроки "Насафа" у ворот соперника. Последовал навес с правого края в центр штрафной, но до мяча раньше других добрался голкипер, который уверенно сыграл на выходе.

28' Фанаты начали сейчас освистывать каждое решение рефери, если оно принято не в пользу их любимой команды. Сталкивается с невероятным давлением и страж порядка сегодня.

26' Чогадзе выполнял прострельный пас в центр штрафной, на одного из партнеров, но Отонне выбивает мяч из своей штрафной площадки.

25' "Насаф" стал активнее мячом владеть. Сейчас снова с левого фланга последовала подача в центр штрафной, и до снаряда первым добрался защитник.

24' Аль-Блоши получил удар по ногам в центре поля. Даже на некоторое время игрок в нокдаун "улетел", но смог встречу продолжить. С ногой у него все в порядке.

23' Показали нам процент владения мячом режиссеры. По этому показателю впереди игроки "Аль-Айна" - 47% против 53%. Практически равенство.

21' Подутихли страсти на поле в эти минуты матча. Хочется увидеть нам более активного футбола, но сами игроки не торопятся разгоняться на полную катушку.

20' Со стороны игрока "Аль-Айна" зафиксировано нарушение правил в атаке. Пока больше и чаще остановки совершают оппоненты, тогда как о самой игре в атаке речи пока не ведется.

19' Мозговой с правого края обострял ситуацию в чужой штрафной. Высокая подача последовала в центр штрафной, но до снаряда первым уверенно добрался голкипер.

18' Аль-Блоши сейчас сфолил на своей половине поля, срубив на газон соперника. В руках рефери также появилась карточка желтого цвета в этой ситуации.

16' Лаба на Рахими отдавал передачу. Последовала скидка в центр штрафной, и до снаряда там добрался раньше других голкипер. Сфера в его перчатках оказалась.

15' 15 минут в матче оппоненты уже отыграли. Мне кажется, что сейчас начали чуть активнее по периметру футбольного поля передвигаться соперники, которые стали создавать угрозу у ворот друг друга.

14' Чогадзе сейчас на левом фланге получил мяч. Выполнил он подачу в штрафную соперника, но спокойно на выходе сыграл голкипер, который забрал сферу в свои перчатки.

13' Голбан в подкате срубил соперника. В руках рефери также появилась карточка желтого цвета. Далеко не самый очевидный для "горчичника" эпизод.

11' Сиддиков сейчас подкатился в грубой манере против своего соперника. В руках рефери появилась первая в матче карточка. И хорошо, что желтого цвета она.

10' Футболисты "Насафа" контролировали долгое время мяч в районе центрального круга, но под прессингом соперника расстались со снарядом хозяева.

9' Мозговому в центре поля прилетел удар по ноге. Рефери зафиксировал нарушение правил, но карточку нарушителю показывать в этой ситуации не стал.

7' Сиддиков с левого края выполнял прострельную передачу в центр штрафной - на выходе уверенно вновь сыграл вратарь гостей, который зафиксировал снаряд в своих перчатках.

6' Все ждут от "Насафа" сегодня свершений. Болельщики хотят победы и выхода в четвертьфинал, тем более, что перед игрой шансы на победу оценивались букмекерами примерно равными котировками. .

5' Теперь "Аль-Айн" провел свою атаку по левому краю. Последовал навес в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл голкипер команды хозяев.

4' Угловой удар сейчас подали футболисты "Насафа" с левого края. Последовал навес на дальнюю штангу, где, правда, никого из футболистов не оказалось.

2' Футболисты "Насафа" вышли на футбольный газон в красных цветах, в то время, как игроки "Аль-Айна" предстали перед нами во всем белом.