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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Насаф
0:0
Второй тайм: 90'
Аль-Айн
0'
10' Желтая карточка
Сиддиков Жавохир
13' Желтая карточка
Голбан Игорь
17' Желтая карточка
Аль-Блоши Халед Али
45' Желтая карточка
Мозговой Акмал
81' Желтая карточка
Отонне Куаме
85' Желтая карточка
Станоевич Марко

Ход матча

10'
Сиддиков Жавохир
 
13'
Голбан Игорь
 
17'
 
Аль-Блоши Халед Али
45'
Мозговой Акмал
 
54'
Насруллаев Шерзод
Мухитдинов Шароф
 
64'
Да Силва Виктор
Чогадзе Темур
 
64'
Станоевич Марко
Сиддиков Жавохир
 
73'
 
Аль-Балуши Мохаммед
Аль-Блоши Халед Али
81'
 
Отонне Куаме
84'
Марушич Зоран
Бозоров Ойбек
 
84'
Акромов Шахзод
Мухаммадиев Шухрат
 
85'
Станоевич Марко
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 143
Насаф 51.7% (74)
X 28.7% (41)
Аль-Айн 19.6% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Насаф
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Нематов
Абдувохид
28
Мухаммадиев
Шухрат
II
22
Голбан
Игорь
5
Гайбуллаев
Голиб
14
Мухитдинов
Шароф
6
Murodbek
Rakhmatov
7
Мозговой
Акмал
9
Сиддиков
Жавохир
77
Бозоров
Ойбек
30
Чогадзе
Темур
97
Абдухаликов
Бобур
17
Еиса
Халид
11
Мохаммед
Бандар
16
Хашеми
Халид
3
Отонне
Куаме
40
Аль-Блоши
Халед
Али
5
Пак
Ен-У
6
Надер
Яхья
42
Сантос
Хонатан
70
Траоре
Абду
II
21
Рахими
Суфиане
9
Лаба
Коджо
Насаф
4-4-2
Аль-Айн
4-2-3-1

История личных встреч

Насаф
Аль-Айн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:0
ЛЧА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амонов Азизбек 2 0.29
Aбдурахматов Зафармурод 2 0.29
Матеуш Галиану 2 0.29
Джигаури Джамбул 2 0.29
Нуруллоев Сухроб 1 0.14
Станоевич Марко 1 0.14
Сиддиков Жавохир 0 0
Нарзуллаев Дониёр 0 0
Бозоров Ойбек 0 0
Насруллаев Шерзод 0 0
Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаба Коджо 5 0.71
Рахими Суфиане 4 (1) 0.57
Гамарра Алехандро 2 0.29
Отонне Куаме 2 0.29
Насименту Эрик 1 0.14
Аль-Балуши Халид 1 0.14
Халфан Исса 1 0.14
Ацили Омер 1 (1) 0.14
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0

Карточки

Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давронов Алибек 1 1
Сиддиков Жавохир 2 0
Мозговой Акмал 2 0
Насруллаев Шерзод 2 0
Aбдурахматов Зафармурод 2 0
Чавес Андрес 1 0
Станоевич Марко 1 0
Абдурахимов Бахрам 1 0
Джигаури Джамбул 1 0
Голбан Игорь 1 0
Гайбуллаев Голиб 1 0
Бозоров Ойбек 1 0
Нуруллоев Сухроб 1 0
Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Аль-Шамси Султан 1 0
Хашеми Халид 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Отонне Куаме 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Аль-Балуши Мохаммед 1 0
Аль-Блоши Халед Али 1 0

Результаты матчей

Насаф
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Айн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
0
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Айн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
8
Насаф
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Аль-Айн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
100%
1
11%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

10
17
1 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
4
40%
1
6%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Насаф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Насаф - Брук-Бет Термалица 0:2 Мауаэнсе - Насаф 0:1 Сегед - Насаф 2:0 Факел - Насаф 1:2
Алания - Насаф 0:1 КФ Лапи - Насаф 1:2 Аль-Садд - Насаф 2:2 АГМК - Насаф 1:1 Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3
Аль-Айн
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2
Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2

Результаты матчей

Насаф
Аль-Айн

Точный счет

3:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Насаф
Аль-Айн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1
2
4
2.5
4
2
1/8 финала
1 Чонбук Моторс
Пхохан Стилерс
Ульсан Хёндэ
Вентфорет Кофу
Шаньдун Тайшань
1 Кавасаки Фронтале
Бангкок Юнайтед
Йокогама Ф-Маринос
Насаф
Аль-Айн
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
Сепахан
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Навбахор
Аль-Иттихад Джидда
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Инчхон Юнайтед Hernades 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 87'
    Менее 5 минут остается играть соперникам в основное время матча. Судя по всему, голов мы с вами сегодня так и не увидим, друзья!
  • Желтая карточка
    86'
    Станоевич сейчас нарушил правила против соперника, завалив его на газон. В руках рефери по итогу появилась карточка желтого цвета. 
  • Замена
    85'
    Бозоров и Мухаммадиев с поля ушли. Марушич и Акромов на газоне появилисть.
  • 84'
    Оттоне снова фолил против игрока. Есть у него уже желтая карточка в пассиве, но может прилететь и вторая по такому сценарию. 
  • 83'
    Замены в составе "Насафа" снова готовятся. Будем ждать официального объявления о появлении футболистов на футбольном поле. 
  • Желтая карточка
    81'
    Пока же Куаме получает карточку желтого цвета за резкий толчок соперника в своей штрафной. Заслуженный "горчичник" получил игрок. 
  • Угловой
    80'
    "Наса" заработал сейчас угловой удар на левом фланге. Готовится один из футболистов выполнить подачу в район 11-метровой отметки. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Насруллаеву наступили на ногу соперники. В итоге рефери дал свисток. Нарушение правил имело место быть в этой игровой ситуации. 
  • 78'
    Рахими отдал передачу на Лабу, который с левого края выполнял навес в центр штрафной, но до снаряда никто из партнеров в этой ситуации не добрался. 
  • 76'
    Не в полную силу играет сегодня "Аль-Айн", а сейчас так и вовсе команда отошла в оборону. Сегодня гости будут играть на ничью.
  • 75'
    Насруллаев отметился дальним ударом по воротам соперника - мяч полетел намного выше цели. Голкипер контролировал полет снаряда. 
  • Анонс
    73'
    Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов АФК между этими командами состоится уже в следующую среду - 21 февраля. Будем также вести текстовую трансляцию матча, не пропустите!
  • Замена
    72'
    Аль-Балуши вместо Аль-Блоши на поле в составе коллектива гостей появился. Очередная ротация в матче. 
  • 71'
    5:3 по корнерам у нас тем временем. Свой третий угловой, к слову, "Аль-Айн" подал не самым лучшим образом. С ним оборона хозяев справилась уверенно. 
  • Угловой
    69'
    Рахими с левого фланга простреливал на дальнюю штангу, и там головой мяч подальше от рамки вынес защитник "Насафа". Угловой удар заработали гости. 
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    • 68'
      Дальний удар по воротам соперника нанес игрок "Насафа". Да Силва выстреливал по рамке противника, но его попытка отличиться оставляла желать лучшего. 
    • 67'
      Рахматов получил сейчас удар по ногам от соперника, но только по той простой причине, что ускоряться к мячу не стал, позволив его выбить защитнику.
    • 65'
      Нужно "Насафу", конечно же, все-таки попытаться забить один гол в ворота соперника. Время на это у клуба еще есть, и его упускать нельзя ни в коем случае. 
    • Анонс
      64'
      6:10 по фолам у нас к этому моменту. 3:1 по желтым карточками. Фолят реже, как мы видим, хозяева, однако действуют в отборе они более грубов. 
    • Замена
      63'
      Двойная замена в составе "Насафа" сейчас готовится. На поле вместо Сиддикова и Чогадзе появляются Станоевич и Да Силва. 
    • Фол, нарушение
      61'
      Рахими сейчас лежит на газоне и подняться пока не может. Будем надеяться, что с ним все будет в порядке, и игру он сможет продолжить.
    • Судья
      60'
      Рахими сфолил против соперника сейчас. Там еще и сам получил удар по ноге игрок "Аль-Айна". Кому мяч достанется в итоге?
    • 59'
      Насруллаев нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч полетел намного выше цели. Взглядом сопроводил снаряд в этой ситуации вратарь. 
    • 58'
      Чуть больше получаса остается играть оппонентам в этом матче. "Насафу" все же лучше сегодня победить. Гол нужен команде хозяева. Времени все меньше на это остается. 
    • Угловой
      56'
      Угловой у ворот соперника подали хозяева, но никаких дивидендов стандартное положение не принесло. 
    • Замена
      55'
      И все же Мухитдинов не сможет играть. Показывает, что плечо у него сейчас - это проблемное место. Насруллаев на футбольный газон выходит в итоге. 
    • 54'
      Поднялся футболист сам, и даже временно за пределы поля вышел, но после одобрительного жеста судьи на футбольное поле он вернулся. 
    • 53'
      Мухитднинов держится за плечо, но с газона поднимается. В сопровождении медиков он пока пределы поля покидает. Будем надеяться, что с ним все обойдется. 
    • Травма, повреждение
      51'
      В центре поля игрок "Насафа" лежит сейчас на газоне и пока не может подняться. Будем надеяться, что с ним все будет в полном порядке. 
    • 50'
      Замен не вижу я в перерыве. Судя по всему, их действительно не было в игре. В прежнем составе на поле вышли игроки.
    • 49'
      Мозговому дали возможность пробить по воротам соперники. Мяч полетел намного выше цели. Спокойно проводил снаряд глазами тут вратарь.
    • 48'
      Неплохо мячом владеют игроки "Аль-Айна". Подача в штрафную соперника, и на выходе уверенно сработал голкипер, который забрал снаряд в перчатки. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игра счет на табло - 0:0. Пока без голов в нашем поединке!
    • 45'
      Очень здорово вторую половину первого тайма проводят гости, и минуту назад ни только чудом не вышли вперед в счете. Им повезло. 
    • Штанга
      45'
      ОПАСНО! Рахими! Класс он штрафной исполнил, перебросил "стенку", но угодил в перекладину, после чего улетел за пределы поля. Было опасно!
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты рефери добавил.
    • Желтая карточка
      44'
      Мозговой сейчас снес соперника чуть левее центра. В итоге футболист получил карточку желтого цвета от главного арбитра встречи. Еще и опасный штрафной для соперника. 
    • 43'
      "Аль-Айн" пытается в атаку выйти, но обрезается в центре поля. Бозоров простреливал в итоге с правого края в центр штрафной, но попал в ногу сопернику. Аут для хозяев. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Голбан сейчас грубовато сыграл против соперника. Есть у Игоря уже карточка желтого цвета, а потому ему нужно действовать аккуратнее. 
    • 39'
      Бозоров сумел освободиться от соперника. Нанес он мощный и сильный удар по воротам соперника, и сфера полетела чуть выше ворот. 
    • 38'
      Волну на стадионе запустили болельщики. У них настроение прекрасное, и лишь забитых голой не хватает их любимой команде. 
    • 37'
      Ничего впереди не получается у "Аль-Айна", но и у хозяев игра перестала клеиться впереди. Чего-то им не хватает в эти минуты встречи. 
    • 35'
      10 минут остается соперникам играть в первом тайме. Будут ли в нашей встрече забитые голы? Пока все идет к тому, что "Насаф" сможет все-таки открыть счет в матче. 
    • 34'
      Чогадзе разгонял атаку своей команды. В итоге с линии штрафной футболист наносил удар по воротам соперника, но мяч не лег на ногу, улетев намного выше цели. 
    • Угловой
      33'
      Еще один угловой подали сейчас гости у ворот соперника. Снова с левого фланга была сделана подача в центр штрафной, но на сей раз адресата она не имела. 
    • Угловой
      31'
      Но вот первый в матче угловой гости свой заработали все-таки. Последовала подача с левого края в район линии вратарской. На выходе уверенно сыграл Нематов, выбив мяч подальше от рамки!
    • 30'
      Пока визуально кажется, что "Аль-Айн" заблаговременно приехал играть на ничью. Команда не показывает себя в атаке и действует исключительно от обороны. 
    • Угловой
      29'
      Угловой под №4 подали игроки "Насафа" у ворот соперника. Последовал навес с правого края в центр штрафной, но до мяча раньше других добрался голкипер, который уверенно сыграл на выходе. 
    • 28'
      Фанаты начали сейчас освистывать каждое решение рефери, если оно принято не в пользу их любимой команды. Сталкивается с невероятным давлением и страж порядка сегодня. 
    • 26'
      Чогадзе выполнял прострельный пас в центр штрафной, на одного из партнеров, но Отонне выбивает мяч из своей штрафной площадки.
    • 25'
      "Насаф" стал активнее мячом владеть. Сейчас снова с левого фланга последовала подача в центр штрафной, и до снаряда первым добрался защитник. 
    • 24'
      Аль-Блоши получил удар по ногам в центре поля. Даже на некоторое время игрок в нокдаун "улетел", но смог встречу продолжить. С ногой у него все в порядке. 
    • 23'
      Показали нам процент владения мячом режиссеры. По этому показателю впереди игроки "Аль-Айна" - 47% против 53%. Практически равенство. 
    • 21'
      Подутихли страсти на поле в эти минуты матча. Хочется увидеть нам более активного футбола, но сами игроки не торопятся разгоняться на полную катушку. 
    • 20'
      Со стороны игрока "Аль-Айна" зафиксировано нарушение правил в атаке. Пока больше и чаще остановки совершают оппоненты, тогда как о самой игре в атаке речи пока не ведется. 
    • 19'
      Мозговой с правого края обострял ситуацию в чужой штрафной. Высокая подача последовала в центр штрафной, но до снаряда первым уверенно добрался голкипер. 
    • Желтая карточка
      18'
      Аль-Блоши сейчас сфолил на своей половине поля, срубив на газон соперника. В руках рефери также появилась карточка желтого цвета в этой ситуации. 
    • 16'
      Лаба на Рахими отдавал передачу. Последовала скидка в центр штрафной, и до снаряда там добрался раньше других голкипер. Сфера в его перчатках оказалась. 
    • 15'
      15 минут в матче оппоненты уже отыграли. Мне кажется, что сейчас начали чуть активнее по периметру футбольного поля передвигаться соперники, которые стали создавать угрозу у ворот друг друга. 
    • 14'
      Чогадзе сейчас на левом фланге получил мяч. Выполнил он подачу в штрафную соперника, но спокойно на выходе сыграл голкипер, который забрал сферу в свои перчатки. 
    • Желтая карточка
      13'
      Голбан в подкате срубил соперника. В руках рефери также появилась карточка желтого цвета. Далеко не самый очевидный для "горчичника" эпизод. 
    • Желтая карточка
      11'
      Сиддиков сейчас подкатился в грубой манере против своего соперника. В руках рефери появилась первая в матче карточка. И хорошо, что желтого цвета она.
    • 10'
      Футболисты "Насафа" контролировали долгое время мяч в районе центрального круга, но под прессингом соперника расстались со снарядом хозяева. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Мозговому в центре поля прилетел удар по ноге. Рефери зафиксировал нарушение правил, но карточку нарушителю показывать в этой ситуации не стал.
    • 7'
      Сиддиков с левого края выполнял прострельную передачу в центр штрафной - на выходе уверенно вновь сыграл вратарь гостей, который зафиксировал снаряд в своих перчатках. 
    • 6'
      Все ждут от "Насафа" сегодня свершений. Болельщики хотят победы и выхода в четвертьфинал, тем более, что перед игрой шансы на победу оценивались букмекерами примерно равными котировками. .
    • 5'
      Теперь "Аль-Айн" провел свою атаку по левому краю. Последовал навес в центр штрафной, и на выходе уверенно сыграл голкипер команды хозяев. 
    • Угловой
      4'
      Угловой удар сейчас подали футболисты "Насафа" с левого края. Последовал навес на дальнюю штангу, где, правда, никого из футболистов не оказалось. 
    • 2'
      Футболисты "Насафа" вышли на футбольный газон в красных цветах, в то время, как игроки "Аль-Айна" предстали перед нами во всем белом. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Наша встреча стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Акмаль Мозговой получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Аль-Блоши Халед Али получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Голбан Игорь получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Сиддиков Жавохир получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Насаф 0:0 Аль-Айн

    Исход игры
    Насаф
    51.7% (74)
    Ничья
    28.7% (41)
    Аль-Айн
    19.6% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.5% (47)
    Меньше
    60.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (84)
    Нет
    29.41% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.9% (37)
    1:0 Насаф
    17.5% (25)
    2:1 Насаф
    16.8% (24)
    1:2 Аль-Айн
    11.2% (16)
    0:1 Аль-Айн
    3.5% (5)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    3:2 Насаф
    1.4% (2)
    2:0 Насаф
    1.4% (2)
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