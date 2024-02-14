0'
10' Желтая карточкаСиддиков Жавохир
13' Желтая карточкаГолбан Игорь
17' Желтая карточкаАль-Блоши Халед Али
45' Желтая карточкаМозговой Акмал
81' Желтая карточкаОтонне Куаме
85' Желтая карточкаСтаноевич Марко
Ход матча
10'
13'
45'
81'
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.60 Победа «Насафа»
-
-
-
-
22
Голбан
Игорь
17
Еиса
Халид
16
Хашеми
Халид
5
Пак
Ен-У
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Голбан ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Сафаев ЗафарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бердиев Рузикул
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
-
16 Хашеми ХалидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Пак Ен-УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Траоре АбдуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Саид МансурЗащитник
- Полузащитник
-
13 Бармен АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Валид ФалахПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Халфан ИссаНападающий
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
История личных встреч
Насаф
Аль-Айн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Насаф
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амонов Азизбек
|2
|0.29
|Aбдурахматов Зафармурод
|2
|0.29
|Матеуш Галиану
|2
|0.29
|Джигаури Джамбул
|2
|0.29
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0.14
|Станоевич Марко
|1
|0.14
|Сиддиков Жавохир
|0
|0
|Нарзуллаев Дониёр
|0
|0
|Бозоров Ойбек
|0
|0
|Насруллаев Шерзод
|0
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаба Коджо
|5
|0.71
|Рахими Суфиане
|4 (1)
|0.57
|Гамарра Алехандро
|2
|0.29
|Отонне Куаме
|2
|0.29
|Насименту Эрик
|1
|0.14
|Аль-Балуши Халид
|1
|0.14
|Халфан Исса
|1
|0.14
|Ацили Омер
|1 (1)
|0.14
|Мохаммед Бандар
|0
|0
|Пак Ен-У
|0
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|0
|0
Карточки
Насаф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Давронов Алибек
|1
|1
|Сиддиков Жавохир
|2
|0
|Мозговой Акмал
|2
|0
|Насруллаев Шерзод
|2
|0
|Aбдурахматов Зафармурод
|2
|0
|Чавес Андрес
|1
|0
|Станоевич Марко
|1
|0
|Абдурахимов Бахрам
|1
|0
|Джигаури Джамбул
|1
|0
|Голбан Игорь
|1
|0
|Гайбуллаев Голиб
|1
|0
|Бозоров Ойбек
|1
|0
|Нуруллоев Сухроб
|1
|0
Аль-Айн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Бандар
|2
|0
|Лоулендо Джозана Эпифани
|2
|0
|Бармен Ахмед
|1
|0
|Аль-Шамси Султан
|1
|0
|Хашеми Халид
|1
|0
|Рахими Суфиане
|1
|0
|Отонне Куаме
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Саид Мансур
|1
|0
|Аль-Балуши Мохаммед
|1
|0
|Аль-Блоши Халед Али
|1
|0
Результаты матчей
Насаф
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Айн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Айн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
8
Насаф
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Аль-Айн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
100%
1
11%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
10
17
1 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
4
40%
1
6%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Насаф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Насаф - Брук-Бет Термалица 0:2 Мауаэнсе - Насаф 0:1 Сегед - Насаф 2:0 Факел - Насаф 1:2
Алания - Насаф 0:1 КФ Лапи - Насаф 1:2 Аль-Садд - Насаф 2:2 АГМК - Насаф 1:1 Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3
Аль-Айн
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2
Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2
Результаты матчей
Насаф
Аль-Айн
Точный счет
3:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Насаф
Аль-Айн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
24
42
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|6
|Инчхон Юнайтед
|Hernades
|6
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Шарджа
|Маджид Рашид
|1 3
|Аль-Шарджа
|Хассан Маджид
|1 2
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Персеполис
|Сарлак Милад
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.60 Победа «Насафа»
-
-
-
-
Прогнозы на матч Насаф 0:0 Аль-Айн
Исход игры
Насаф
51.7% (74)
Ничья
28.7% (41)
Аль-Айн
19.6% (28)
Тотал 2.5
Больше
39.5% (47)
Меньше
60.5% (72)
Обе команды забьют
Да
70.59% (84)
Нет
29.41% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (37)
1:0 Насаф
17.5% (25)
2:1 Насаф
16.8% (24)
1:2 Аль-Айн
11.2% (16)
0:1 Аль-Айн
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:2 Насаф
1.4% (2)
2:0 Насаф
1.4% (2)
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