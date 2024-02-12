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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Насаф
 
Позже
Аль-Айн
Прогнозы 46
Насаф 63% (29)
X 23.9% (11)
Аль-Айн 13% (6)
Все прогнозы

История личных встреч

Насаф
Аль-Айн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:0
ЛЧА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Насаф
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амонов Азизбек 2 0.33
Aбдурахматов Зафармурод 2 0.33
Матеуш Галиану 2 0.33
Джигаури Джамбул 2 0.33
Нуруллоев Сухроб 1 0.17
Станоевич Марко 1 0.17
Сиддиков Жавохир 0 0
Нарзуллаев Дониёр 0 0
Бозоров Ойбек 0 0
Насруллаев Шерзод 0 0
Аль-Айн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаба Коджо 5 0.83
Рахими Суфиане 4 (1) 0.67
Гамарра Алехандро 2 0.33
Отонне Куаме 2 0.33
Насименту Эрик 1 0.17
Аль-Балуши Халид 1 0.17
Халфан Исса 1 0.17
Ацили Омер 1 (1) 0.17
Мохаммед Бандар 0 0
Пак Ен-У 0 0
Аль-Балуши Мохаммед 0 0

Карточки

Насаф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Давронов Алибек 1 1
Насруллаев Шерзод 2 0
Aбдурахматов Зафармурод 2 0
Чавес Андрес 1 0
Станоевич Марко 1 0
Сиддиков Жавохир 1 0
Абдурахимов Бахрам 1 0
Джигаури Джамбул 1 0
Гайбуллаев Голиб 1 0
Бозоров Ойбек 1 0
Мозговой Акмал 1 0
Нуруллоев Сухроб 1 0
Аль-Айн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Бандар 2 0
Лоулендо Джозана Эпифани 2 0
Бармен Ахмед 1 0
Аль-Шамси Султан 1 0
Хашеми Халид 1 0
Рахими Суфиане 1 0
Отонне Куаме 1 0
Пак Ен-У 1 0
Саид Мансур 1 0
Аль-Балуши Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Насаф
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Аль-Айн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
0
Насаф
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Аль-Айн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
8
Насаф
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Аль-Айн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
100%
1
11%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

10
17
1 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
0
0%
3
18%
1-15
1
10%
3
18%
16-30
0
0%
6
35%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
4
24%
61-75
4
40%
1
6%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Насаф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Насаф - Брук-Бет Термалица 0:2 Мауаэнсе - Насаф 0:1 Сегед - Насаф 2:0 Факел - Насаф 1:2
Алания - Насаф 0:1 КФ Лапи - Насаф 1:2 Аль-Садд - Насаф 2:2 АГМК - Насаф 1:1 Насаф - Аль-Фейсали Амман 3:1 Насаф - Согдиана 0:0 Насаф - АГМК 1:0 Насаф - Аль-Шарджа 1:1 Пахтакор - Насаф 1:1 Навбахор - Насаф 0:1 Насаф - Металлург Бекабад 2:0 Аль-Шарджа - Насаф 1:0 Насаф - Динамо Самарканд 2:1 Насаф - Нефтчи Фергана 2:0 Насаф - Аль-Садд 3:1 Олимпик Ташкент - Насаф 1:3
Аль-Айн
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Аль Батаех - Аль-Айн 1:3 Аль-Айн - Хор-Факкан 4:1 Аль-Айн - Аль-Вахда Абу-Даби 0:2 Аль-Иттихад Калба - Аль-Айн 2:2
Ахал - Аль-Айн 1:2 Аль-Айн - Пахтакор 1:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Аль-Айн 0:3 Аль-Фейха - Аль-Айн 2:3 Аль-Васль - Аль-Айн 3:1 Аль-Айн - Эмирейтс 3:1 Аль-Айн - Аль-Фейха 4:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 0:2 Аль-Наср Дубай - Аль-Айн 1:0 Аль-Айн - Ахал 4:2 Аль-Шарджа - Аль-Айн 2:3 Аль-Айн - Аль-Ахли Джидда 2:3 Аль-Айн - Аджман 6:0 Пахтакор - Аль-Айн 0:3 Аль-Айн - Аль-Мухаррак 3:1 Хатта - Аль-Айн 0:2

Результаты матчей

Насаф
Аль-Айн

Точный счет

3:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
4
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Насаф
Аль-Айн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1
2
4
2.5
4
2

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 6
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Шарджа Маджид Рашид 1 3
Аль-Шарджа Хассан Маджид 1 2
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Персеполис Сарлак Милад 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Насаф - Аль-Айн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 46
    Насаф 63% (29)
    X 23.9% (11)
    Аль-Айн 13% (6)
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    Прогнозы на матч Насаф - Аль-Айн

    Исход игры
    Насаф
    63% (29)
    Ничья
    23.9% (11)
    Аль-Айн
    13% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (18)
    Меньше
    60% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    1:0 Насаф
    30.4% (14)
    2:1 Насаф
    23.9% (11)
    1:1 Ничья
    19.6% (9)
    1:2 Аль-Айн
    6.5% (3)
    2:0 Насаф
    4.3% (2)
    1:3 Аль-Айн
    4.3% (2)
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