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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Болонья
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 152
Болонья 42.8% (65)
X 34.2% (52)
Фиорентина 23% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Равалья
Федерико
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
20
Эбишер
Мишель
7
Орсолини
Риккардо
19
Фергюсон
Льюис
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
3
Бираги
Кристиано
6
Мело
Артур
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
5
Бонавентура
Джакомо
10
Гонсалес
Николас
20
Белотти
Андреа
Болонья
4-2-3-1
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Болонья
Фиорентина

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

30 матчей

16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
36.7%
46.6%
5 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

К
0:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
3:3
СA
0:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:3
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.21
0.44

Среднее время на гол

74
205

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.38
1.5

Среднее время на гол

65
60

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.3
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

69
96

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 8 (1) 0.35
Орсолини Риккардо 8 (2) 0.35
Фергюсон Льюис 5 0.22
Фаббьян Джованни 3 0.13
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.09
Бёкема Сэм 1 0.04
Салемакерс Алексис 1 0.04
Ликояннис Хараламбос 1 0.04
Моро Никола 1 0.04
Одгор Йенс 1 0.04
Пош Штефан 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0
Эль-Аззузи Уссама 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 7 (1) 0.3
Бонавентура Джакомо 6 0.26
Бельтран Лукас 5 (1) 0.22
Мартинес Лукас II 4 0.17
Нзола М'Бала 2 (1) 0.09
Мандрагора Роландо 2 0.09
Раньери Лука 2 0.09
Дункан Альфред 1 0.04
Бираги Кристиано 1 0.04
Соттиль Риккардо 1 0.04
Куаме Кристиан 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Белотти Андреа 1 0.04
Барак Антонин 1 0.04
Брекало Йосип 1 0.04
Кайоде Майкл 0 0
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фергюсон Льюис 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Салемакерс Алексис 4 1
Эбишер Мишель 5 0
Пош Штефан 5 0
Зиркзее Джошуа 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Калафьори Рикардо 4 0
Кристиансен Виктор 4 0
Бёкема Сэм 3 0
Ндой Дан 3 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Эль-Аззузи Уссама 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 11 0
Иконе Жонатан 6 0
Бираги Кристиано 5 0
Мартинес Лукас II 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Миленкович Никола 2 1
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Бельтран Лукас 2 0
Итальяно Виченцо 1 0
Мина Йерри 1 0
Барак Антонин 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Мело Артур 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Болонья
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Фиорентина
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
4
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Фиорентина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
22
Болонья
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (14)
30% (7)
9% (2)
Фиорентина
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

10
26

Голы по времени матча

Забито

20
14
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
1
5%
4
29%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
8
40%
2
14%
76-90

Пропущено

9
14
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
22%
2
14%
1-15
4
44%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

12
22
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
17%
3
14%
1-15
5
42%
5
23%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
7
32%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
3
23%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

32
36
14 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
3
9%
7
19%
1-15
9
28%
6
17%
16-30
2
6%
5
14%
31-45
5
16%
6
17%
46-60
4
13%
3
8%
61-75
9
28%
9
25%
76-90

Пропущено

23
27
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
17%
5
19%
1-15
6
26%
5
19%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
3
13%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1
Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0
Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Болонья
Фиорентина

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Болонья
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
7
5
3
9
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
16
7
10
13
1.5
11
12
3
20
2.5
6
17
2
21
3.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 23 19 3 1 55 - 12 60
2.
Ювентус
 Заявка 24 16 5 3 36 - 15 53
3.
Милан
 Заявка 24 16 4 4 47 - 27 52
4.
Аталанта
 Заявка 23 13 3 7 44 - 23 42
5.
Болонья
 Заявка 23 10 9 4 33 - 22 39
6.
Рома
 Заявка 24 11 5 8 42 - 30 38
7.
Фиорентина
 Заявка 23 11 4 8 36 - 26 37
8.
Лацио
 Заявка 23 11 4 8 28 - 24 37
9.
Наполи
 Заявка 23 10 5 8 32 - 27 35
10.
Торино
 Заявка 23 8 9 6 21 - 20 33
11.
Монца
 Заявка 24 7 9 8 21 - 28 30
12.
Дженоа
 Заявка 24 7 8 9 25 - 30 29
13.
Лечче
 Заявка 24 5 9 10 24 - 37 24
14.
Фрозиноне
 Заявка 24 6 5 13 32 - 49 23
15.
Удинезе
 Заявка 24 3 13 8 24 - 37 22
16.
Эмполи
 Заявка 24 5 6 13 18 - 37 21
17.
Сассуоло
 Заявка 23 5 5 13 29 - 42 20
18.
Верона
 Заявка 24 4 7 13 21 - 32 19
19.
Кальяри
 Заявка 24 4 6 14 22 - 45 18
20.
Салернитана
 Заявка 24 2 7 15 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Болонья
 Заявка 12 9 2 1 22 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 26 - 6 28
3.
Аталанта
 Заявка 12 9 1 2 27 - 8 28
4.
Милан
 Заявка 12 9 1 2 21 - 7 28
5.
Ювентус
 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
6.
Рома
 Заявка 13 8 3 2 30 - 13 27
7.
Фиорентина
 Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
8.
Лацио
 Заявка 11 6 3 2 12 - 7 21
9.
Торино
 Заявка 11 5 5 1 12 - 6 20
10.
Фрозиноне
 Заявка 12 6 2 4 22 - 19 20
11.
Лечче
 Заявка 12 5 4 3 15 - 17 19
12.
Наполи
 Заявка 11 5 2 4 16 - 15 17
13.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Дженоа
 Заявка 12 4 5 3 15 - 16 17
15.
Кальяри
 Заявка 12 4 3 5 15 - 21 15
16.
Верона
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
17.
Сассуоло
 Заявка 11 3 3 5 14 - 16 12
18.
Удинезе
 Заявка 12 1 7 4 15 - 19 10
19.
Эмполи
 Заявка 12 2 3 7 8 - 17 9
20.
Салернитана
 Заявка 13 1 4 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 12 10 2 0 29 - 6 32
2.
Ювентус
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
3.
Милан
 Заявка 12 7 3 2 26 - 20 24
4.
Наполи
 Заявка 12 5 3 4 16 - 12 18
5.
Лацио
 Заявка 12 5 1 6 16 - 17 16
6.
Аталанта
 Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
7.
Фиорентина
 Заявка 11 4 2 5 14 - 14 14
8.
Торино
 Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
9.
Монца
 Заявка 12 3 4 5 9 - 17 13
10.
Дженоа
 Заявка 12 3 3 6 10 - 14 12
11.
Эмполи
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
12.
Удинезе
 Заявка 12 2 6 4 9 - 18 12
13.
Рома
 Заявка 11 3 2 6 12 - 17 11
14.
Болонья
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Сассуоло
 Заявка 12 2 2 8 15 - 26 8
16.
Салернитана
 Заявка 11 1 3 7 7 - 20 6
17.
Верона
 Заявка 13 1 3 9 9 - 18 6
18.
Лечче
 Заявка 12 0 5 7 9 - 20 5
19.
Кальяри
 Заявка 12 0 3 9 7 - 24 3
20.
Фрозиноне
 Заявка 12 0 3 9 10 - 30 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (2)
Ювентус Влахович Душан 12 (3)
Милан Жиру Оливье 11 (8)
Фрозиноне Соуле Матиас 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 11
Фиорентина Раньери Лука 11
Верона Дуда Ондрей 2 7
Лечче Рамадани Юльбер 10
Салернитана Дьомбер Норберт 9
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию перенесенного матча 21 тура Итальянской Серии А, в котором сыграют «Болонья» и «Фиорентина». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 февраля 2024, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Чиффи Даниэле

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 152
Болонья 42.8% (65)
X 34.2% (52)
Фиорентина 23% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Фиорентина
2.50
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3.25
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3.40
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Болонья - Фиорентина

Исход игры
Болонья
43% (65)
Ничья
33.8% (51)
Фиорентина
23.2% (35)
Тотал 2.5
Больше
45.83% (55)
Меньше
54.17% (65)
Обе команды забьют
Да
81.67% (98)
Нет
18.33% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.5% (43)
2:1 Болонья
15.9% (24)
1:2 Фиорентина
15.2% (23)
1:0 Болонья
10.6% (16)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:1 Фиорентина
2% (3)
2:0 Болонья
2% (3)
3:2 Болонья
1.3% (2)
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