Тур: 21. Стадион: Ренато Далл'Ара.
Позже
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Фиорентина
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
30 матчей
16.7%
30%
53.3%
5 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
4 победы 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
36.7%
46.6%
5 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.21
0.44
Среднее время на гол
74
205
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.38
1.5
Среднее время на гол
65
60
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.3
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
69
96
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|8 (1)
|0.35
|Орсолини Риккардо
|8 (2)
|0.35
|Фергюсон Льюис
|5
|0.22
|Фаббьян Джованни
|3
|0.13
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.09
|Бёкема Сэм
|1
|0.04
|Салемакерс Алексис
|1
|0.04
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.04
|Моро Никола
|1
|0.04
|Одгор Йенс
|1
|0.04
|Пош Штефан
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|7 (1)
|0.3
|Бонавентура Джакомо
|6
|0.26
|Бельтран Лукас
|5 (1)
|0.22
|Мартинес Лукас II
|4
|0.17
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.09
|Мандрагора Роландо
|2
|0.09
|Раньери Лука
|2
|0.09
|Дункан Альфред
|1
|0.04
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|Соттиль Риккардо
|1
|0.04
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Белотти Андреа
|1
|0.04
|Барак Антонин
|1
|0.04
|Брекало Йосип
|1
|0.04
|Кайоде Майкл
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фергюсон Льюис
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|Эбишер Мишель
|5
|0
|Пош Штефан
|5
|0
|Зиркзее Джошуа
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Кристиансен Виктор
|4
|0
|Бёкема Сэм
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|11
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бираги Кристиано
|5
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Миленкович Никола
|2
|1
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Бельтран Лукас
|2
|0
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Барак Антонин
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Мело Артур
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
17% (2)
8% (1)
Фиорентина
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
4
Болонья
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Фиорентина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
9
22
Болонья
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (14)
30% (7)
9% (2)
Фиорентина
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (8)
22% (5)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
35% (8)
43% (10)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
10
26
Голы по времени матча
Забито
20
14
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
1
5%
4
29%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
1
5%
2
14%
31-45
4
20%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
8
40%
2
14%
76-90
Пропущено
9
14
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
22%
2
14%
1-15
4
44%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
12
22
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
2
17%
3
14%
1-15
5
42%
5
23%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
4
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
7
32%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
3
23%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
3
21%
2
15%
46-60
1
7%
2
15%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
32
36
14 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
3
9%
7
19%
1-15
9
28%
6
17%
16-30
2
6%
5
14%
31-45
5
16%
6
17%
46-60
4
13%
3
8%
61-75
9
28%
9
25%
76-90
Пропущено
23
27
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
17%
5
19%
1-15
6
26%
5
19%
16-30
4
17%
3
11%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
3
13%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1
Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0 Салернитана - Болонья 1:2 Лечче - Болонья 1:1 Болонья - Торино 2:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Болонья - Лацио 1:0 Болонья - Верона 2:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Болонья - Фрозиноне 2:1 Интер Милан - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0
Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Торино 1:0 Монца - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Верона 1:0 Ференцварош - Фиорентина 1:1 Рома - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Парма 2:2 Фиорентина - Салернитана 3:0 Фиорентина - Генк 2:1 Милан - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 2:1 Чукарички - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Ювентус 0:1 Лацио - Фиорентина 1:0
Результаты матчей
Болонья
Фиорентина
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:1
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:0
5 раз 22%
0:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 35%
2
7 раз 30%
0
5 раз 22%
4
2 раза 9%
3
1 раз 4%
0
7 раз 30%
1
5 раз 22%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Болонья
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
75
39
48
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
167
1013
1112
320
617
221
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|55 - 12
|60
|2.
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|36 - 14
|53
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 27
|52
|4.
|Заявка
|23
|13
|3
|7
|44 - 23
|42
|5.
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|33 - 22
|39
|6.
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|42 - 30
|38
|7.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 26
|37
|8.
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|28 - 24
|37
|9.
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|32 - 27
|35
|10.
|Заявка
|23
|8
|9
|6
|21 - 20
|33
|11.
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|21 - 28
|30
|12.
|Заявка
|24
|7
|8
|9
|25 - 30
|29
|13.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|24 - 37
|24
|14.
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|32 - 49
|23
|15.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|18 - 37
|21
|16.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|29 - 42
|20
|17.
|Заявка
|23
|2
|13
|8
|23 - 37
|19
|18.
|Заявка
|24
|4
|7
|13
|21 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|22 - 45
|18
|20.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|26 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|27 - 8
|28
|4.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|21 - 7
|28
|5.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|17 - 5
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 13
|27
|7.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|8.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 7
|21
|9.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|12 - 6
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|22 - 19
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 17
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 15
|17
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 16
|17
|15.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 21
|15
|16.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|17.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|18.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|15 - 19
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|29 - 6
|32
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|26 - 20
|24
|4.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 12
|18
|5.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|16 - 17
|16
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 14
|14
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 17
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|8 - 18
|9
|15.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|16.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 18
|6
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|9 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|7 - 24
|3
|20.
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|10 - 30
|3
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|12 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|11 (8)
|Фрозиноне
|Соуле Матиас
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (7)
|Рома
|Паредес Леандро
|11
|Фиорентина
|Раньери Лука
|11
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 7
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|10
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья - Фиорентина
Исход игры
Болонья
15% (3)
Ничья
40% (8)
Фиорентина
45% (9)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (7)
Меньше
63.16% (12)
Обе команды забьют
Да
78.95% (15)
Нет
21.05% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (8)
1:2 Фиорентина
30% (6)
2:0 Болонья
10% (2)
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